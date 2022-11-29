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Поставки угля из России в КНР за десять месяцев составили 53 миллиона тонн - РИА Новости, 29.11.2022
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Поставки угля из России в КНР за десять месяцев составили 53 миллиона тонн
Поставки угля из России в КНР за десять месяцев составили 53 миллиона тонн - РИА Новости, 29.11.2022
Поставки угля из России в КНР за десять месяцев составили 53 миллиона тонн
Поставки угля из России в Китай за 10 месяцев составили 53 миллиона тонн - это примерно 23% общего импорта КНР, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:38
2022-11-29T13:00
экономика
игорь сечин
китай
россия
роснефть
индонезия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Поставки угля из России в Китай за 10 месяцев составили 53 миллиона тонн - это примерно 23% общего импорта КНР, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития ТЭК Игорь Сечин.Как напомнил Сечин, Россия в настоящее время расширяет возможности экспорта угля на восток и инвестирует значительные средства в Восточный полигон железных дорог – БАМ и Транссиб."Сегодня это, безусловно, приоритетная железнодорожная стройка в нашей стране, и она находится под пристальным вниманием руководства страны. Рассчитываем, что развитие Восточного полигона уже в ближайшие годы приведет к увеличению провозной способности и мощности до 195 миллионов тонн в год и позволит существенно нарастить экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил он.В 2021 году экспорт угля из РФ составил 223,4 миллиона тонн. При этом экспорт в Атлантическом направлении достиг 98,2 миллиона тонн, в страны АТР - 125,2 миллиона тонн. Крупнейшими же импортерами стали Китай - 53,6 миллиона тонн, Япония - 21,9 миллиона тонн и Южная Корея - 21,4 миллиона тонн.
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экономика, игорь сечин, китай, россия, роснефть, индонезия
Экономика, Игорь Сечин, Китай, Россия, Роснефть, Индонезия
10:38 29.11.2022 (обновлено: 13:00 29.11.2022)
 
Поставки угля из России в КНР за десять месяцев составили 53 миллиона тонн

Сечин: поставки российского угля в Китай за десять месяцев составили 53 миллиона тонн

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВагоны с углем
Вагоны с углем - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Поставки угля из России в Китай за 10 месяцев составили 53 миллиона тонн - это примерно 23% общего импорта КНР, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития ТЭК Игорь Сечин.
"Поставки высококачественного российского угля в Китай за 10 месяцев 2022 года составили 53 миллиона тонн. Это примерно 23% от общего импорта в КНР. Второе место после Индонезии, которая поставляет 134 миллиона тонн", - сказал он в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
Как напомнил Сечин, Россия в настоящее время расширяет возможности экспорта угля на восток и инвестирует значительные средства в Восточный полигон железных дорог – БАМ и Транссиб.
"Сегодня это, безусловно, приоритетная железнодорожная стройка в нашей стране, и она находится под пристальным вниманием руководства страны. Рассчитываем, что развитие Восточного полигона уже в ближайшие годы приведет к увеличению провозной способности и мощности до 195 миллионов тонн в год и позволит существенно нарастить экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил он.
В 2021 году экспорт угля из РФ составил 223,4 миллиона тонн. При этом экспорт в Атлантическом направлении достиг 98,2 миллиона тонн, в страны АТР - 125,2 миллиона тонн. Крупнейшими же импортерами стали Китай - 53,6 миллиона тонн, Япония - 21,9 миллиона тонн и Южная Корея - 21,4 миллиона тонн.
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ЭкономикаИгорь СечинКитайРоссияРоснефтьИндонезия
 
 
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