https://ria.ru/20221129/ugol-1834945807.html

Поставки угля из России в КНР за десять месяцев составили 53 миллиона тонн

Поставки угля из России в КНР за десять месяцев составили 53 миллиона тонн - РИА Новости, 29.11.2022

Поставки угля из России в КНР за десять месяцев составили 53 миллиона тонн

Поставки угля из России в Китай за 10 месяцев составили 53 миллиона тонн - это примерно 23% общего импорта КНР, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:38

2022-11-29T10:38

2022-11-29T13:00

экономика

игорь сечин

китай

россия

роснефть

индонезия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Поставки угля из России в Китай за 10 месяцев составили 53 миллиона тонн - это примерно 23% общего импорта КНР, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития ТЭК Игорь Сечин.Как напомнил Сечин, Россия в настоящее время расширяет возможности экспорта угля на восток и инвестирует значительные средства в Восточный полигон железных дорог – БАМ и Транссиб."Сегодня это, безусловно, приоритетная железнодорожная стройка в нашей стране, и она находится под пристальным вниманием руководства страны. Рассчитываем, что развитие Восточного полигона уже в ближайшие годы приведет к увеличению провозной способности и мощности до 195 миллионов тонн в год и позволит существенно нарастить экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил он.В 2021 году экспорт угля из РФ составил 223,4 миллиона тонн. При этом экспорт в Атлантическом направлении достиг 98,2 миллиона тонн, в страны АТР - 125,2 миллиона тонн. Крупнейшими же импортерами стали Китай - 53,6 миллиона тонн, Япония - 21,9 миллиона тонн и Южная Корея - 21,4 миллиона тонн.

https://ria.ru/20221129/neft-1834945227.html

китай

россия

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, игорь сечин, китай, россия, роснефть, индонезия