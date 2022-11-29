https://ria.ru/20221129/ugledar-1834947812.html

Пушилин заявил о скором освобождении Угледара

Пушилин заявил о скором освобождении Угледара - РИА Новости, 29.11.2022

Пушилин заявил о скором освобождении Угледара

Угледар освободят уже в ближайшее время, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:45

2022-11-29T10:45

2022-11-29T11:57

денис пушилин

донецкая народная республика

краматорск

славянск

ситуация в днр и лнр

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Угледар освободят уже в ближайшее время, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".По его словам, в таком случае откроется возможность выхода на Краматорск и Славянск.Накануне Пушилин рассказал, что украинские войска понесли на Угледарском направлении серьезные потери. Кроме того, по словам врио главы ДНР, российская армия близка к оперативному окружению Артемовска, а в Марьинке бои идут уже в центре города.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221128/vsu-1834818095.html

донецкая народная республика

краматорск

славянск

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

денис пушилин, донецкая народная республика, краматорск, славянск, ситуация в днр и лнр, безопасность