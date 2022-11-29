10:45 29.11.2022 (обновлено: 11:57 29.11.2022)
Пушилин заявил о скором освобождении Угледара
Врио главы ДНР Пушилин заявил о скором освобождении города Угледара
Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Угледар освободят уже в ближайшее время, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Важное направление — Угледарское. Противник пытается, ночью были определенные попытки контратаковать в направлении Павловки. Для противника это была болезненная потеря населенного пункта, позиций. Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже будет совсем скоро освобожден", — сказал он.
По его словам, в таком случае откроется возможность выхода на Краматорск и Славянск.
Накануне Пушилин рассказал, что украинские войска понесли на Угледарском направлении серьезные потери. Кроме того, по словам врио главы ДНР, российская армия близка к оперативному окружению Артемовска, а в Марьинке бои идут уже в центре города.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.