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Пушилин заявил о скором освобождении Угледара - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/ugledar-1834947812.html
Пушилин заявил о скором освобождении Угледара
Пушилин заявил о скором освобождении Угледара - РИА Новости, 29.11.2022
Пушилин заявил о скором освобождении Угледара
Угледар освободят уже в ближайшее время, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:45
2022-11-29T11:57
денис пушилин
донецкая народная республика
краматорск
славянск
ситуация в днр и лнр
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Угледар освободят уже в ближайшее время, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".По его словам, в таком случае откроется возможность выхода на Краматорск и Славянск.Накануне Пушилин рассказал, что украинские войска понесли на Угледарском направлении серьезные потери. Кроме того, по словам врио главы ДНР, российская армия близка к оперативному окружению Артемовска, а в Марьинке бои идут уже в центре города.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221128/vsu-1834818095.html
донецкая народная республика
краматорск
славянск
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денис пушилин, донецкая народная республика, краматорск, славянск, ситуация в днр и лнр, безопасность
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Славянск, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
10:45 29.11.2022 (обновлено: 11:57 29.11.2022)
 
Пушилин заявил о скором освобождении Угледара

Врио главы ДНР Пушилин заявил о скором освобождении города Угледара

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Угледар освободят уже в ближайшее время, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Важное направление — Угледарское. Противник пытается, ночью были определенные попытки контратаковать в направлении Павловки. Для противника это была болезненная потеря населенного пункта, позиций. Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже будет совсем скоро освобожден", — сказал он.
По его словам, в таком случае откроется возможность выхода на Краматорск и Славянск.
Накануне Пушилин рассказал, что украинские войска понесли на Угледарском направлении серьезные потери. Кроме того, по словам врио главы ДНР, российская армия близка к оперативному окружению Артемовска, а в Марьинке бои идут уже в центре города.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаКраматорскСлавянскСитуация в ДНР и ЛНРБезопасность
 
 
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