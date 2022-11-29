https://ria.ru/20221129/udobreniya-1835087422.html

Первая партия российских удобрений отправилась из Европы в Африку

Первая партия российских удобрений отправилась из Европы в Африку - РИА Новости, 29.11.2022

Первая партия российских удобрений отправилась из Европы в Африку

Первая партия российских удобрений, находящихся в европейских портах, отправилась в Малави, сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:21

2022-11-29T17:21

2022-11-29T18:52

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ООН, 29 ноя — РИА Новости. Первая партия российских удобрений, находящихся в европейских портах, отправилась в Малави, сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик."Первая партия — 20 тысяч тонн удобрений — отправилась из Нидерландов на зафрахтованном ВПП судне MV Greenwich сегодня и направляется в Малави через Мозамбик", — уточнил он.Как отметил Дюжаррик, ООН приветствует безвозмездную передачу Россией 260 тысяч тонн удобрений, хранящихся в европейских портах. По словам представителя организации, это станет первой из серии поставок удобрений, предназначенных в ближайшие месяцы для других стран Африканского континента.Он добавил, что удобрения, особенно минеральные, играют ключевую роль в продовольственных системах, поскольку 50 процентов мирового населения зависит от сельскохозяйственной продукции, которая производится с их использованием.В середине ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что для разблокировки только одной партии — 20 тысяч тонн удобрений — из Нидерландов в Малави потребовалось более двух месяцев. По его словам, западные санкции препятствуют разблокировке около 280 тысяч тонн удобрений, застрявших в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. Летом этого года в Стамбуле подписаны два документа, один из которых касается вывоза украинского зерна из черноморских портов, а другой — меморандум о взаимопонимании между Москвой и секретариатом ООН в вопросе содействия продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, что предполагает снятие ограничений на их экспорт.Первый договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон (Россия, Турция, Украина, ООН), что и произошло. Срок действия меморандума, в свою очередь, составляет три года.

https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833565828.html

https://ria.ru/20221127/udobreniya-1834534490.html

https://ria.ru/20221118/eksport-1832662151.html

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