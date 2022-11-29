Рейтинг@Mail.ru
Минобороны получило первые партии патронов к пистолету "Удав" - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/udav-1834948484.html
Минобороны получило первые партии патронов к пистолету "Удав"
Минобороны получило первые партии патронов к пистолету "Удав" - РИА Новости, 29.11.2022
Минобороны получило первые партии патронов к пистолету "Удав"
ЦНИИточмаш (входит в концерн "Калашников") поставил Минобороны России первую партию боеприпасов с пулей повышенной пробиваемости и патроны с уменьшенной... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:48
2022-11-29T10:48
безопасность
россия
цнииточмаш
министерство обороны рф (минобороны рф)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155594/09/1555940916_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_12c8a27fb6a489e6fe86ddf53b7e85d7.jpg
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в концерн "Калашников") поставил Минобороны России первую партию боеприпасов с пулей повышенной пробиваемости и патроны с уменьшенной скоростью пули к новому 9-мм самозарядному пистолету "Удав", сообщили во вторник в "Калашникове"."В поставку входят 9-мм патрон с пулей повышенной пробиваемости (индекс 7Н42) и 9-мм патрон с уменьшенной скоростью пули (индекс 7У4). Как и сам пистолет 6П72, патроны к нему были разработаны в ЦНИИточмаш в рамках ОКР (опытно-конструкторской работы – ред.) "Удав", - говорится в сообщении.Пистолет 6П72 разработан в рамках ОКР "Удав". Государственные испытания успешно завершены в 2018 году, после чего пистолет был рекомендован к принятию на вооружение. В рамках работ созданы общевойсковая версия пистолета в калибре 9х21 мм, а также вариант под наиболее распространенный пистолетный патрон 9х19 мм. Кроме того, разработана гражданская спортивная версия пистолета "Аспид" и компактная - "Полоз".В октябре источник РИА Новости сообщал, что серийное производство пистолета начнется на Ижевском механическом заводе в 2023 году. С 2019 года российская армия получила три установочные партии "Удавов", каждая из которых примерно по 200 единиц. Источник отмечал, что, несмотря на скорый старт серийного производства пистолета, он еще официально не принят на вооружение ВС РФ.
https://ria.ru/20221019/udav-1825013645.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155594/09/1555940916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_156adb818812fd0a8364a87ac18da033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, цнииточмаш, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии
Безопасность, Россия, ЦНИИТОЧМАШ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Технологии
10:48 29.11.2022
 
Минобороны получило первые партии патронов к пистолету "Удав"

Минобороны получило первые партии мощных и тихих патронов к пистолету "Удав"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкДемонстрация самозарядного пистолета "Удав" на полигоне АО "ЦНИИточмаш" в Московской области
Демонстрация самозарядного пистолета Удав на полигоне АО ЦНИИточмаш в Московской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Демонстрация самозарядного пистолета "Удав" на полигоне АО "ЦНИИточмаш" в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в концерн "Калашников") поставил Минобороны России первую партию боеприпасов с пулей повышенной пробиваемости и патроны с уменьшенной скоростью пули к новому 9-мм самозарядному пистолету "Удав", сообщили во вторник в "Калашникове".
"В поставку входят 9-мм патрон с пулей повышенной пробиваемости (индекс 7Н42) и 9-мм патрон с уменьшенной скоростью пули (индекс 7У4). Как и сам пистолет 6П72, патроны к нему были разработаны в ЦНИИточмаш в рамках ОКР (опытно-конструкторской работы – ред.) "Удав", - говорится в сообщении.
Пистолет 6П72 разработан в рамках ОКР "Удав". Государственные испытания успешно завершены в 2018 году, после чего пистолет был рекомендован к принятию на вооружение. В рамках работ созданы общевойсковая версия пистолета в калибре 9х21 мм, а также вариант под наиболее распространенный пистолетный патрон 9х19 мм. Кроме того, разработана гражданская спортивная версия пистолета "Аспид" и компактная - "Полоз".
В октябре источник РИА Новости сообщал, что серийное производство пистолета начнется на Ижевском механическом заводе в 2023 году. С 2019 года российская армия получила три установочные партии "Удавов", каждая из которых примерно по 200 единиц. Источник отмечал, что, несмотря на скорый старт серийного производства пистолета, он еще официально не принят на вооружение ВС РФ.
Пистолет Удав в руках стрелка, вид справа - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 03:11Новое оружие России
Источник рассказал, когда начнется серийное производство пистолетов "Удав"
 
БезопасностьРоссияЦНИИТОЧМАШМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала