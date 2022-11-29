https://ria.ru/20221129/udav-1834948484.html

Минобороны получило первые партии патронов к пистолету "Удав"

Минобороны получило первые партии патронов к пистолету "Удав" - РИА Новости, 29.11.2022

Минобороны получило первые партии патронов к пистолету "Удав"

ЦНИИточмаш (входит в концерн "Калашников") поставил Минобороны России первую партию боеприпасов с пулей повышенной пробиваемости и патроны с уменьшенной... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:48

2022-11-29T10:48

2022-11-29T10:48

безопасность

россия

цнииточмаш

министерство обороны рф (минобороны рф)

технологии

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в концерн "Калашников") поставил Минобороны России первую партию боеприпасов с пулей повышенной пробиваемости и патроны с уменьшенной скоростью пули к новому 9-мм самозарядному пистолету "Удав", сообщили во вторник в "Калашникове"."В поставку входят 9-мм патрон с пулей повышенной пробиваемости (индекс 7Н42) и 9-мм патрон с уменьшенной скоростью пули (индекс 7У4). Как и сам пистолет 6П72, патроны к нему были разработаны в ЦНИИточмаш в рамках ОКР (опытно-конструкторской работы – ред.) "Удав", - говорится в сообщении.Пистолет 6П72 разработан в рамках ОКР "Удав". Государственные испытания успешно завершены в 2018 году, после чего пистолет был рекомендован к принятию на вооружение. В рамках работ созданы общевойсковая версия пистолета в калибре 9х21 мм, а также вариант под наиболее распространенный пистолетный патрон 9х19 мм. Кроме того, разработана гражданская спортивная версия пистолета "Аспид" и компактная - "Полоз".В октябре источник РИА Новости сообщал, что серийное производство пистолета начнется на Ижевском механическом заводе в 2023 году. С 2019 года российская армия получила три установочные партии "Удавов", каждая из которых примерно по 200 единиц. Источник отмечал, что, несмотря на скорый старт серийного производства пистолета, он еще официально не принят на вооружение ВС РФ.

https://ria.ru/20221019/udav-1825013645.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, цнииточмаш, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии