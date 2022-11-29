https://ria.ru/20221129/ucheniya-1834918285.html

Начались российско-лаосские военные учения "Ларос-2022"

Начались российско-лаосские военные учения "Ларос-2022" - РИА Новости, 29.11.2022

Начались российско-лаосские военные учения "Ларос-2022"

Совместные российско-лаосские военные учения с участием танковых, мотострелковых подразделений Восточного военного округа открылись в Лаосе, сообщили во вторник РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T06:31

2022-11-29T06:31

2022-11-29T06:31

безопасность

владимир кулик

лаос

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т-72 "урал"

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совместные российско-лаосские военные учения с участием танковых, мотострелковых подразделений Восточного военного округа открылись в Лаосе, сообщили во вторник в Минобороны России."В Лаосской Народно-Демократической Республике состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-лаосского учения "Ларос-2022", в котором принимают участие военнослужащие танковых, мотострелковых подразделений и подразделений усиления Восточного военного округа (ВВО) и Народной Армии Лаоса (НАЛ)", - сообщили в российском военном ведомстве.В церемонии открытия участвовали представители командования округа и общевойскового объединения, а также руководство Генштаба армии Лаоса, мотострелки и танкисты обоих государств.Целью проведения учений, по словам замначальника генштаба НАЛ генерал-лейтенанта Пхансэнга Бунпхана, слова которого приводят в Минобороны России, является развитие дружбы между двумя братскими народами и Вооруженными силами государств, "военное сотрудничество позволяет совершенствовать оборонный потенциал двух стран"."Эти совместные учения становятся традиционными. Уже в третий раз наши подразделения в единых боевых порядках отработают совместные действия по проведению контртеррористической операции под девизом "Плечом к плечу за мир и безопасность", - обратился в свою очередь от российской стороны старший оперативной группы от ВВО генерал-майор Владимир Куликов.После церемонии открытия военнослужащие обеих стран осуществили марш на танках Т-72 БМС в район проведения практических мероприятий.

https://ria.ru/20221125/putin-1834381896.html

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безопасность, владимир кулик, лаос, россия, т-72 "урал"