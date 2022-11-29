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Жителя Алтая признали виновным в убийстве учительницы - РИА Новости, 29.11.2022
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Жителя Алтая признали виновным в убийстве учительницы
Жителя Алтая признали виновным в убийстве учительницы - РИА Новости, 29.11.2022
Жителя Алтая признали виновным в убийстве учительницы
Присяжные признали жителя Алтайского края виновным в убийстве своей учительницы, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:17
2022-11-29T21:22
происшествия
алтайский край
новоалтайск
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БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Присяжные признали жителя Алтайского края виновным в убийстве своей учительницы, сообщили в СУСК по региону.Как отмечается в сообщении, "…доказательства признаны судом присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта 23-летнему жителю города Новоалтайска" в совершении разбоя с отягчающими обстоятельствами и убийства с особой жестокостью, сопряженного с разбоем.Следствие и присяжные установили, что летом 2021 года в Новоалтайске молодой человек из-за финансовых трудностей решил совершить разбойное нападение."Мужчина достоверно знал, что его бывшая 65-летняя учительница живет одна, и, зайдя в дом женщины, с особой жестокостью нанес по ее телу не менее 44 ударов ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Не найдя в доме ничего ценного, он взял с собой принадлежащее учительнице имущество на сумму около 15 тысяч рублей, после чего скрылся", - уточняют в ведомстве.Долгое время преступление оставалось нераскрытым. "Несмотря на позицию подсудимого о том, что он не убивал учительницу, в момент, когда совершалось преступление, находился дома у родителей, а также показания родственников, утверждавших о его алиби, коллегия присяжных заседателей признала его виновным и не заслуживающим снисхождения", - информирует прокуратура края.Отмечается, что далее в судебном заседании обсудят вердикт, исследуют обстоятельства, связанные с квалификацией действий подсудимого, а также влияющие на назначение наказания, разрешение гражданского иска. После чего суд огласит приговор.
https://ria.ru/20220812/izbienie-1809137499.html
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происшествия, алтайский край, новоалтайск
Происшествия, Алтайский край, Новоалтайск
21:17 29.11.2022 (обновлено: 21:22 29.11.2022)
 
Жителя Алтая признали виновным в убийстве учительницы

СУСК: присяжные признали жителя Алтайского края виновным в убийстве учительницы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Присяжные признали жителя Алтайского края виновным в убийстве своей учительницы, сообщили в СУСК по региону.
Как отмечается в сообщении, "…доказательства признаны судом присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта 23-летнему жителю города Новоалтайска" в совершении разбоя с отягчающими обстоятельствами и убийства с особой жестокостью, сопряженного с разбоем.
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Следствие и присяжные установили, что летом 2021 года в Новоалтайске молодой человек из-за финансовых трудностей решил совершить разбойное нападение.
"Мужчина достоверно знал, что его бывшая 65-летняя учительница живет одна, и, зайдя в дом женщины, с особой жестокостью нанес по ее телу не менее 44 ударов ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Не найдя в доме ничего ценного, он взял с собой принадлежащее учительнице имущество на сумму около 15 тысяч рублей, после чего скрылся", - уточняют в ведомстве.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым. "Несмотря на позицию подсудимого о том, что он не убивал учительницу, в момент, когда совершалось преступление, находился дома у родителей, а также показания родственников, утверждавших о его алиби, коллегия присяжных заседателей признала его виновным и не заслуживающим снисхождения", - информирует прокуратура края.
Отмечается, что далее в судебном заседании обсудят вердикт, исследуют обстоятельства, связанные с квалификацией действий подсудимого, а также влияющие на назначение наказания, разрешение гражданского иска. После чего суд огласит приговор.
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