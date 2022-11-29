https://ria.ru/20221129/ubiystvo-1834957985.html
Жителя Хабаровска зарезали и выбросили с шестого этажа
Жителя Хабаровска зарезали и выбросили с шестого этажа - РИА Новости, 29.11.2022
Жителя Хабаровска зарезали и выбросили с шестого этажа
Мужчину зарезали и выбросили из окна 6-го этажа дома на машину в Хабаровске, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:32
2022-11-29T11:32
2022-11-29T11:32
происшествия
хабаровск
россия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg
ХАБАРОВСК, 29 ноя - РИА Новости. Мужчину зарезали и выбросили из окна 6-го этажа дома на машину в Хабаровске, сообщило региональное СУСК РФ."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ночь с 28 на 29 ноября во время распития спиртных напитков в квартире жилого дома в Индустриальном районе Хабаровска между двумя мужчинами и женщиной произошел конфликт, в ходе которого сожители нанесли своему знакомому множественные удары ножом в область груди и живота, а затем выбросили его в окно с высоты 6-го этажа на припаркованный во дворе автомобиль", - говорится в сообщении. Следователи выясняют причины случившегося.В соцсетях появилась информация, что дом расположен по улице Ворошилова, 39а. Мужчину, которому около 40 лет, выбросили из окна примерно в 6 утра. Toyota Passo якобы принадлежит ЧОПу из этого же дома. Со слов соседей, в квартире, где все случилось, проживают бабушка, ее сын и его сожительница. Молодые люди ведут граничащий с маргинальным образ жизни, регулярно пьют и громко поют песни.
https://ria.ru/20221108/okno-1829866659.html
хабаровск
россия
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_85ffe02d05967dde295b2796dc6f8ae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Хабаровска зарезали и выбросили с шестого этажа
В Хабаровске мужчину зарезали и выбросили из окна шестого этажа на стоявшую внизу машину
ХАБАРОВСК, 29 ноя - РИА Новости.
Мужчину зарезали и выбросили из окна 6-го этажа дома на машину в Хабаровске, сообщило региональное СУСК РФ
.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ночь с 28 на 29 ноября во время распития спиртных напитков в квартире жилого дома в Индустриальном районе Хабаровска между двумя мужчинами и женщиной произошел конфликт, в ходе которого сожители нанесли своему знакомому множественные удары ножом в область груди и живота, а затем выбросили его в окно с высоты 6-го этажа на припаркованный во дворе автомобиль", - говорится в сообщении. Следователи выясняют причины случившегося.
В соцсетях появилась информация, что дом расположен по улице Ворошилова, 39а. Мужчину, которому около 40 лет, выбросили из окна примерно в 6 утра. Toyota Passo якобы принадлежит ЧОПу из этого же дома. Со слов соседей, в квартире, где все случилось, проживают бабушка, ее сын и его сожительница. Молодые люди ведут граничащий с маргинальным образ жизни, регулярно пьют и громко поют песни.