https://ria.ru/20221129/ubiystvo-1834957985.html

Жителя Хабаровска зарезали и выбросили с шестого этажа

Жителя Хабаровска зарезали и выбросили с шестого этажа - РИА Новости, 29.11.2022

Жителя Хабаровска зарезали и выбросили с шестого этажа

Мужчину зарезали и выбросили из окна 6-го этажа дома на машину в Хабаровске, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:32

2022-11-29T11:32

2022-11-29T11:32

происшествия

хабаровск

россия

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 29 ноя - РИА Новости. Мужчину зарезали и выбросили из окна 6-го этажа дома на машину в Хабаровске, сообщило региональное СУСК РФ."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ночь с 28 на 29 ноября во время распития спиртных напитков в квартире жилого дома в Индустриальном районе Хабаровска между двумя мужчинами и женщиной произошел конфликт, в ходе которого сожители нанесли своему знакомому множественные удары ножом в область груди и живота, а затем выбросили его в окно с высоты 6-го этажа на припаркованный во дворе автомобиль", - говорится в сообщении. Следователи выясняют причины случившегося.В соцсетях появилась информация, что дом расположен по улице Ворошилова, 39а. Мужчину, которому около 40 лет, выбросили из окна примерно в 6 утра. Toyota Passo якобы принадлежит ЧОПу из этого же дома. Со слов соседей, в квартире, где все случилось, проживают бабушка, ее сын и его сожительница. Молодые люди ведут граничащий с маргинальным образ жизни, регулярно пьют и громко поют песни.

https://ria.ru/20221108/okno-1829866659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)