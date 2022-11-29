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Жителя Хабаровска зарезали и выбросили с шестого этажа - РИА Новости, 29.11.2022
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Жителя Хабаровска зарезали и выбросили с шестого этажа
Жителя Хабаровска зарезали и выбросили с шестого этажа - РИА Новости, 29.11.2022
Жителя Хабаровска зарезали и выбросили с шестого этажа
Мужчину зарезали и выбросили из окна 6-го этажа дома на машину в Хабаровске, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:32
2022-11-29T11:32
происшествия
хабаровск
россия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ХАБАРОВСК, 29 ноя - РИА Новости. Мужчину зарезали и выбросили из окна 6-го этажа дома на машину в Хабаровске, сообщило региональное СУСК РФ."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ночь с 28 на 29 ноября во время распития спиртных напитков в квартире жилого дома в Индустриальном районе Хабаровска между двумя мужчинами и женщиной произошел конфликт, в ходе которого сожители нанесли своему знакомому множественные удары ножом в область груди и живота, а затем выбросили его в окно с высоты 6-го этажа на припаркованный во дворе автомобиль", - говорится в сообщении. Следователи выясняют причины случившегося.В соцсетях появилась информация, что дом расположен по улице Ворошилова, 39а. Мужчину, которому около 40 лет, выбросили из окна примерно в 6 утра. Toyota Passo якобы принадлежит ЧОПу из этого же дома. Со слов соседей, в квартире, где все случилось, проживают бабушка, ее сын и его сожительница. Молодые люди ведут граничащий с маргинальным образ жизни, регулярно пьют и громко поют песни.
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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ)
11:32 29.11.2022
 
Жителя Хабаровска зарезали и выбросили с шестого этажа

В Хабаровске мужчину зарезали и выбросили из окна шестого этажа на стоявшую внизу машину

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 29 ноя - РИА Новости. Мужчину зарезали и выбросили из окна 6-го этажа дома на машину в Хабаровске, сообщило региональное СУСК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ночь с 28 на 29 ноября во время распития спиртных напитков в квартире жилого дома в Индустриальном районе Хабаровска между двумя мужчинами и женщиной произошел конфликт, в ходе которого сожители нанесли своему знакомому множественные удары ножом в область груди и живота, а затем выбросили его в окно с высоты 6-го этажа на припаркованный во дворе автомобиль", - говорится в сообщении. Следователи выясняют причины случившегося.
В соцсетях появилась информация, что дом расположен по улице Ворошилова, 39а. Мужчину, которому около 40 лет, выбросили из окна примерно в 6 утра. Toyota Passo якобы принадлежит ЧОПу из этого же дома. Со слов соседей, в квартире, где все случилось, проживают бабушка, ее сын и его сожительница. Молодые люди ведут граничащий с маргинальным образ жизни, регулярно пьют и громко поют песни.
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ПроисшествияХабаровскРоссияХабаровский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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