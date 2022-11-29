https://ria.ru/20221129/tserkov-1835008247.html

В РПЦ отреагировали на решение Александрийской церкви по патриарху Кириллу

В РПЦ отреагировали на решение Александрийской церкви по патриарху Кириллу - РИА Новости, 29.11.2022

В РПЦ отреагировали на решение Александрийской церкви по патриарху Кириллу

Анонсированное ранее в СМИ решение Синода Александрийской православной церкви (АПЦ) прекратить поминовение патриарха Кирилла и "лишить сана" митрополита Леонида РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:44

2022-11-29T13:44

2022-11-29T13:44

религия

николай балашов

епифаний думенко

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русская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

африка

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Анонсированное ранее в СМИ решение Синода Александрийской православной церкви (АПЦ) прекратить поминовение патриарха Кирилла и "лишить сана" митрополита Леонида не будет иметь никаких последствий для Русской православной церкви, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.Ранее на сайте АПЦ появилось сообщение об итогах прошедшего 22-23 ноября Синода этой церкви, который постановил прекратить поминовение патриарха Московского и всея Руси в связи с созданием экзархата Русской православной церкви на территории Александрийского патриархата (Африканский континент), а также "приступил к извержению из сана" патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (Горбачева) – иерарха Русской православной церкви."Ожидаемое решение, которое не будет иметь никаких последствий в силу прекращения канонического общения Русской православной церкви с патриархом Александрийским Феодором после вступления последнего в общение с раскольниками (из Православной церкви Украины – ред). Теперь все его деяния не имеют для нас никакого значения. Жаль, конечно, – когда-то ведь казался другом", - сказал Балашов.Ранее патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид в беседе с РИА Новости также назвал предполагаемое решение Синода АПЦ канонически ничтожным. По его словам, если информация СМИ подтвердится, решение приостановить поминовение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла означало бы разрыв отношений с Русской православной церковью со стороны Александрийской православной церкви.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих (список для поминовения на литургии – ред.).

https://ria.ru/20221126/zapret-1834393676.html

https://ria.ru/20221127/vatikan-1834590762.html

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николай балашов, епифаний думенко, украина, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), африка