В РПЦ отреагировали на решение Александрийской церкви по патриарху Кириллу
В РПЦ назвали незначительным решение Александрийской церкви не поминать патриарх Кирилла
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Анонсированное ранее в СМИ решение Синода Александрийской православной церкви (АПЦ) прекратить поминовение патриарха Кирилла и "лишить сана" митрополита Леонида не будет иметь никаких последствий для Русской православной церкви, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Ранее на сайте АПЦ появилось сообщение об итогах прошедшего 22-23 ноября Синода этой церкви, который постановил прекратить поминовение патриарха Московского и всея Руси в связи с созданием экзархата Русской православной церкви на территории Александрийского патриархата (Африканский континент), а также "приступил к извержению из сана" патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (Горбачева) – иерарха Русской православной церкви.
26 ноября, 03:26Священник прокомментировал украинский законопроект о запрете РПЦ
"Ожидаемое решение, которое не будет иметь никаких последствий в силу прекращения канонического общения Русской православной церкви с патриархом Александрийским Феодором после вступления последнего в общение с раскольниками (из Православной церкви Украины – ред). Теперь все его деяния не имеют для нас никакого значения. Жаль, конечно, – когда-то ведь казался другом", - сказал Балашов.
Ранее патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид в беседе с РИА Новости также назвал предполагаемое решение Синода АПЦ канонически ничтожным. По его словам, если информация СМИ подтвердится, решение приостановить поминовение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла означало бы разрыв отношений с Русской православной церковью со стороны Александрийской православной церкви.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих (список для поминовения на литургии – ред.).