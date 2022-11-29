Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ отреагировали на решение Александрийской церкви по патриарху Кириллу - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221129/tserkov-1835008247.html
В РПЦ отреагировали на решение Александрийской церкви по патриарху Кириллу
В РПЦ отреагировали на решение Александрийской церкви по патриарху Кириллу - РИА Новости, 29.11.2022
В РПЦ отреагировали на решение Александрийской церкви по патриарху Кириллу
Анонсированное ранее в СМИ решение Синода Александрийской православной церкви (АПЦ) прекратить поминовение патриарха Кирилла и "лишить сана" митрополита Леонида РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:44
2022-11-29T13:44
религия
николай балашов
епифаний думенко
украина
русская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789046992_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1a5f2a1761dfa4da1eeca8745fe1179e.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Анонсированное ранее в СМИ решение Синода Александрийской православной церкви (АПЦ) прекратить поминовение патриарха Кирилла и "лишить сана" митрополита Леонида не будет иметь никаких последствий для Русской православной церкви, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.Ранее на сайте АПЦ появилось сообщение об итогах прошедшего 22-23 ноября Синода этой церкви, который постановил прекратить поминовение патриарха Московского и всея Руси в связи с созданием экзархата Русской православной церкви на территории Александрийского патриархата (Африканский континент), а также "приступил к извержению из сана" патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (Горбачева) – иерарха Русской православной церкви."Ожидаемое решение, которое не будет иметь никаких последствий в силу прекращения канонического общения Русской православной церкви с патриархом Александрийским Феодором после вступления последнего в общение с раскольниками (из Православной церкви Украины – ред). Теперь все его деяния не имеют для нас никакого значения. Жаль, конечно, – когда-то ведь казался другом", - сказал Балашов.Ранее патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид в беседе с РИА Новости также назвал предполагаемое решение Синода АПЦ канонически ничтожным. По его словам, если информация СМИ подтвердится, решение приостановить поминовение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла означало бы разрыв отношений с Русской православной церковью со стороны Александрийской православной церкви.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих (список для поминовения на литургии – ред.).
https://ria.ru/20221126/zapret-1834393676.html
https://ria.ru/20221127/vatikan-1834590762.html
украина
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789046992_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_53695de91e7792f99c6c40350a792ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай балашов, епифаний думенко, украина, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), африка
Религия, Николай Балашов, Епифаний Думенко, Украина, Русская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Африка
13:44 29.11.2022
 
В РПЦ отреагировали на решение Александрийской церкви по патриарху Кириллу

В РПЦ назвали незначительным решение Александрийской церкви не поминать патриарх Кирилла

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПротоиерей Балашов
Протоиерей Балашов - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Анонсированное ранее в СМИ решение Синода Александрийской православной церкви (АПЦ) прекратить поминовение патриарха Кирилла и "лишить сана" митрополита Леонида не будет иметь никаких последствий для Русской православной церкви, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Ранее на сайте АПЦ появилось сообщение об итогах прошедшего 22-23 ноября Синода этой церкви, который постановил прекратить поминовение патриарха Московского и всея Руси в связи с созданием экзархата Русской православной церкви на территории Александрийского патриархата (Африканский континент), а также "приступил к извержению из сана" патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (Горбачева) – иерарха Русской православной церкви.
Украинские флаги верующих на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 03:26
Священник прокомментировал украинский законопроект о запрете РПЦ
"Ожидаемое решение, которое не будет иметь никаких последствий в силу прекращения канонического общения Русской православной церкви с патриархом Александрийским Феодором после вступления последнего в общение с раскольниками (из Православной церкви Украины – ред). Теперь все его деяния не имеют для нас никакого значения. Жаль, конечно, – когда-то ведь казался другом", - сказал Балашов.
Ранее патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид в беседе с РИА Новости также назвал предполагаемое решение Синода АПЦ канонически ничтожным. По его словам, если информация СМИ подтвердится, решение приостановить поминовение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла означало бы разрыв отношений с Русской православной церковью со стороны Александрийской православной церкви.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих (список для поминовения на литургии – ред.).
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 16:35Религия
Ватикан заявил о готовности предоставить место для переговоров по Украине
 
РелигияНиколай БалашовЕпифаний ДуменкоУкраинаРусская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Африка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала