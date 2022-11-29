https://ria.ru/20221129/tseny-1834948631.html
Новак назвал установление потолка цен на нефть неприемлемым
Новак назвал установление потолка цен на нефть неприемлемым - РИА Новости, 29.11.2022
Новак назвал установление потолка цен на нефть неприемлемым
Россия занимает жесткую позицию по потолку цен на нефть, он неприемлем вне зависимости от уровня, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:49
2022-11-29T10:49
2022-11-29T11:07
россия
экономика
цены на нефть
александр новак
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия занимает жесткую позицию по потолку цен на нефть, он неприемлем вне зависимости от уровня, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."У нас здесь довольно жесткая позиция, я уже об это неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высокий, это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов", - сказал Новак, комментируя вопрос о позиции РФ по обсуждаемому странами Запада потолку цен на российскую нефть.
https://ria.ru/20221128/neft-1834896257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, цены на нефть, александр новак
Россия, Экономика, Цены на нефть, Александр Новак
10:49 29.11.2022 (обновлено: 11:07 29.11.2022)
Новак назвал установление потолка цен на нефть неприемлемым
Новак заявил, что установление потолка цен на нефть неприемлемо вне зависимости от уровня