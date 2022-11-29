https://ria.ru/20221129/torgovlya-1834980991.html

Паслер: объем торговли Оренбуржья с Казахстаном превысил 380 млн долларов

Паслер: объем торговли Оренбуржья с Казахстаном превысил 380 млн долларов - РИА Новости, 29.11.2022

Паслер: объем торговли Оренбуржья с Казахстаном превысил 380 млн долларов

По итогам восьми месяцев 2022 года объем взаимной торговли Оренбуржья с Казахстаном превысил 380 миллионов долларов, сказал губернатор Оренбургской области во... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:32

2022-11-29T12:32

2022-11-29T12:32

оренбургская область

казахстан

россия

оренбургская область

экономика

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ОРЕНБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. По итогам восьми месяцев 2022 года объем взаимной торговли Оренбуржья с Казахстаном превысил 380 миллионов долларов, сказал губернатор Оренбургской области во время пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана."Казахстан – стратегический партнер Оренбургской области, на его долю приходится треть внешнеторгового оборота региона. По итогам восьми месяцев 2022-го года объем взаимной торговли Оренбуржья с Казахстаном превысил 380 миллионов долларов. Рост коммерческих грузов, транзитом проходящих через регион, ежегодно растет за последние пять лет на 20%", - отметил Паслер.По его словам, дальнейшее расширение сотрудничества требует развития транспортной системы. В том числе, продолжения строительства международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай", модернизации автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, урегулирования тарифной политики.Во время своего выступления глава Оренбуржья рассказал об инициативах, которые позволят увеличить товарооборот между Россией и Казахстаном, и попросил вынести их на рассмотрение Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном.Паслер предложил модернизировать железнодорожный пункт пропуска "Илецк-1", на который приходится 10% всех контейнерных перевозок России в восточном направлении, тем самым увеличив его пропускную способность в 3 раза."Для этого необходимо строительство новых железнодорожных путей станции "Илецк-1" и продление действующих, модернизация системы безопасности станции и строительство на ее территории современного пункта пропуска", - цитирует слова Паслера пресс - служба правительства региона.Основной темой пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана стало преодоление инфраструктурных ограничений международной торговли. В режиме видео-конференц-связи к участникам обратились главы государств России и Казахстана. В ходе дискуссии была отмечена положительная динамика в развитии сотрудничества, а также векторы развития дальнейших взаимоотношений.

https://ria.ru/20220816/orenburzhe-1810055091.html

https://ria.ru/20221111/forum-1830765520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

казахстан, россия, оренбургская область, экономика