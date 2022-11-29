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ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/tetkino-1834997317.html
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 29.11.2022
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Поселок Теткино под Курском обстрелян со стороны Украины, никто не пострадал, но часть поселка обесточена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:17
2022-11-29T13:18
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
глушковский район
роман старовойт
курская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Поселок Теткино под Курском обстрелян со стороны Украины, никто не пострадал, но часть поселка обесточена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня ВСУ обстреляли посёлок Теткино. Предварительно зафиксировано не менее 10 прилётов. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть посёлка обесточена", - написал губернатор в своем Telegram-канале.По его словам, ремонтные бригады выехали на место, в ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена.Поселок Теткино в Глушковском районе неоднократно подвергался нападениям со стороны Украины. Так, 10 октября пострадали мужчина и женщина, 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер, а 19 мая под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
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украина
глушковский район
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украина, вооруженные силы украины, глушковский район, роман старовойт, курская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Глушковский район, Роман Старовойт, Курская область
13:17 29.11.2022 (обновлено: 13:18 29.11.2022)
 
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Губернатор Старовойт: часть поселка Теткино в Курской области обесточена из-за обстрела

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Поселок Теткино под Курском обстрелян со стороны Украины, никто не пострадал, но часть поселка обесточена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня ВСУ обстреляли посёлок Теткино. Предварительно зафиксировано не менее 10 прилётов. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть посёлка обесточена", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, ремонтные бригады выехали на место, в ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена.
Поселок Теткино в Глушковском районе неоднократно подвергался нападениям со стороны Украины. Так, 10 октября пострадали мужчина и женщина, 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер, а 19 мая под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 19:12Специальная военная операция на Украине
ФСБ сообщила о росте числа обстрелов территории России со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныГлушковский районРоман СтаровойтКурская область
 
 
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