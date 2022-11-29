https://ria.ru/20221129/tetkino-1834997317.html

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 29.11.2022

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Поселок Теткино под Курском обстрелян со стороны Украины, никто не пострадал, но часть поселка обесточена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:17

2022-11-29T13:17

2022-11-29T13:18

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

глушковский район

роман старовойт

курская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Поселок Теткино под Курском обстрелян со стороны Украины, никто не пострадал, но часть поселка обесточена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня ВСУ обстреляли посёлок Теткино. Предварительно зафиксировано не менее 10 прилётов. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть посёлка обесточена", - написал губернатор в своем Telegram-канале.По его словам, ремонтные бригады выехали на место, в ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена.Поселок Теткино в Глушковском районе неоднократно подвергался нападениям со стороны Украины. Так, 10 октября пострадали мужчина и женщина, 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер, а 19 мая под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.

https://ria.ru/20221009/obstrely-1822641632.html

украина

глушковский район

курская область

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Ольга Фомченкова

украина, вооруженные силы украины, глушковский район, роман старовойт, курская область