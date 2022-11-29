https://ria.ru/20221129/tetkino-1834997317.html
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 29.11.2022
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Поселок Теткино под Курском обстрелян со стороны Украины, никто не пострадал, но часть поселка обесточена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:17
2022-11-29T13:17
2022-11-29T13:18
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
глушковский район
роман старовойт
курская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Поселок Теткино под Курском обстрелян со стороны Украины, никто не пострадал, но часть поселка обесточена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня ВСУ обстреляли посёлок Теткино. Предварительно зафиксировано не менее 10 прилётов. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть посёлка обесточена", - написал губернатор в своем Telegram-канале.По его словам, ремонтные бригады выехали на место, в ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена.Поселок Теткино в Глушковском районе неоднократно подвергался нападениям со стороны Украины. Так, 10 октября пострадали мужчина и женщина, 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер, а 19 мая под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
https://ria.ru/20221009/obstrely-1822641632.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, глушковский район, роман старовойт, курская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Глушковский район, Роман Старовойт, Курская область
13:17 29.11.2022 (обновлено: 13:18 29.11.2022)
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Губернатор Старовойт: часть поселка Теткино в Курской области обесточена из-за обстрела