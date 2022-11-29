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ФСБ опубликовала документы о терроре польских националистов в конце ВОВ

ФСБ опубликовала документы о терроре польских националистов в конце ВОВ - РИА Новости, 29.11.2022

ФСБ опубликовала документы о терроре польских националистов в конце ВОВ

Боевики польской "Армии Крайовой", руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, за год до конца Великой Отечественной войны устроили кровавый террор... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T00:27

2022-11-29T00:27

2022-11-29T00:42

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Боевики польской "Армии Крайовой", руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, за год до конца Великой Отечественной войны устроили кровавый террор против мирных жителей Западной Украины, зачищая от них территории. Об этом свидетельствуют новые архивные документы, опубликованные на сайте ФСБ России.В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в послевоенный период помимо противодействия спецслужбам гитлеровской Германии советским органам государственной безопасности приходилось бороться с националистическими бандами, терроризировавшими мирное население в Прибалтике, на Украине и в Польше, а также заниматься розыском нацистских военных преступников и их пособников на освобожденной от врага территории.Среди задержанных органами госбезопасности вооруженных бандитов числились и боевики из отрядов польской "Армии Крайовой" (АК), подчинявшейся эмигрантскому "правительству Польши" в Лондоне."Армия Крайова" не считалась армией в общепринятом смысле. Она состояла из подпольных вооруженных отрядов, управлявшихся из британской столицы. В годы Великой Отечественной войны АК вела активную борьбу против Красной Армии, намереваясь вооруженным путем оторвать от СССР Западную Украину и Западную Белоруссию, чтобы возродить "великопольское государство".Подробности преступной деятельности "Армии Крайовой" на Украине, связанной с массовыми убийствами безоружных людей и провокациями, раскрывают новые документы Центрального архива ФСБ.В числе обнародованных сейчас документов — выписка из протокола допроса заместителя коменданта Станиславского инспектората "Армии Крайовой" Тодея Бонковского от 9 марта 1945 года."В апреле 1944 года, когда я был назначен комендантом ликвидационного отряда, то бывший комендант Станиславского инспектората "АГА", давая мне задание по организации налетов на украинские села, пояснил, что в связи с приближением фронта и перспективы освобождения Западной Украины от немецких оккупантов "АК" должна уничтожить как можно большее количество украинского населения и этим облегчить в будущем восстановление Польши в границах 1939 года, при наличии большинства польского населения, проживавшего в западных областях Украины", — рассказывал Бонковский.По словам допрашиваемого, он лично со своим ликвидационным отрядом в мае 1944 года, совместно с венгерскими солдатами, совершил два налета — один на село Посич и второй — на село Лисец Станиславского района. Первое нападение привело к убийству и ранению более 300 мирных жителей, при этом националисты сожгли более 40 дворов, принадлежащих украинцам, вспоминал Бонковский. По его словам, при налете на село Лисец они также убили большое количество украинцев.А бывший командующий Станиславским военным округом "Армии Крайовой" Владислав Герман на допросе 8 марта 1945 года рассказал о провокациях, которые устраивали "аковцы", выступая от имени украинских националистов."В одной из написанных мной в декабре 1944 года или в январе 1945 года листовок, обращенной к украинским националистам от имени "украинских патриотов", я писал, что на сегодняшний день советская власть является главным противником украинского национализма и сейчас основной задачей является создание "самостоятельной независимой Украины", а вопрос об украинско-польской границе будет решен после войны. <...> Этой листовкой я преследовал цель отвлечь украинских националистов от вражды против поляков и активизировать их борьбу против советской власти", — говорил Герман.Зверская "полонизация" и нынешние аппетиты ВаршавыВосемнадцатого марта 1921 года в Риге (Латвия) РСФСР и Украинская ССР с одной стороны и Польша с другой подписали мирный договор, завершивший польско-советскую войну 1919-1921 годов, развязанную Варшавой. Договор зафиксировал существенное изменение советско-польской границы. Земли Западной Украины и Западной Белоруссии, населенные преимущественно русскоязычными жителями, по его условиям, отходили Варшаве. Репрессии и принудительное "ополячивание" украинцев и белорусов проводились изуверски и фактически приняли форму геноцида.Поляки, совершая карательные экспедиции в села, пытали крестьян, били их плетями, в результате чего многие умирали под ударами. Они также изнасиловали и избили многих украинских женщин. Известны многочисленные факты зверств, которые совершали поляки: ни в чем не повинных людей жгли раскаленным железом, вбивали иголки под ногти, подвешивали за волосы. Жестокая "полонизация" восточных земель длилась вплоть до возвращения этих территорий в состав Советского Союза в сентябре 1939 года.Первого сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. В течение нескольких дней это государство фактически прекратило существование. Правительство бежало за пределы страны и в итоге осело в столице Великобритании.На рассвете 17 сентября 1939 года части Красной Армии вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины. Советским войскам запрещалось обстреливать и подвергать бомбардировке населенные пункты, а также вести боевые действия против польских войск, если они не оказывают сопротивления. Красноармейцам разъяснялось, что они идут в Западную Белоруссию и на Западную Украину не как завоеватели, а как освободители украинского и белорусского народов. Есть документальные свидетельства того, что мирные жители массово, зачастую с цветами в руках приветствовали советских военных.С точки зрения профессиональных историков, Освободительный поход Красной Армии не противоречил нормам международного права того времени. Во-первых, действует принцип rebus sic stantibus, согласно которому договор остается в силе до тех пор, пока остаются неизменными обстоятельства, обусловившие его заключение. Во-вторых, в международном праве тогда существовало понятие "права на самопомощь". В соответствии с ним государство, которое считало, что действия другого субъекта международного права представляют угрозу для его жизненно необходимых интересов, могло в соответствии с действующим международным правом прибегнуть к силовым действиям для устранения этой угрозы. "Право на самопомощь" широко применялось разными странами в период Второй мировой войны.Установление контроля над территорией бывшего польского государства поставило перед СССР и Германией вопрос о ее будущем. Москва предложила Берлину (как инициатору германско-польской войны) установить границу между СССР и Германией приблизительно по "линии Керзона", определенной в декабре 1919 года, то есть сохранить под контролем Советского Союза лишь земли Западной Белоруссии и Западной Украины, отторгнутые Польшей от РСФСР по условиям Рижского мирного договора 1921 года. Берлин принял это предложение, и 28 сентября 1939 года стороны подписали договор о дружбе и границе между СССР и Германией.В результате похода Красной Армии была предотвращена германская оккупация Западной Украины, Западной Белоруссии и части Прибалтики. Было восстановлено единство украинского и белорусского народов (в ноябре 1939 года на основании ходатайств полномочных комиссий Народного Собрания Западной Украины и Народного Собрания Западной Белоруссии эти территории были приняты в состав соответственно Украинской и Белорусской ССР). В состав Литвы возвращались отторгнутые от нее Польшей в 1920 году Вильно (современное — Вильнюс) и Виленская область. Западная граница СССР отодвинулась на запад на 250-300 километров, что значительно укрепило безопасность советского государства в преддверии войны с Германией.Вопрос о послевоенных польских территориях был одним из главных на встрече глав СССР, США и Великобритании в феврале 1945 года в Ялте. Президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль настойчиво убеждали советского лидера Иосифа Сталина уступить Польше Львов и Брест, но тот ответил категорическим отказом. В итоге граница СССР с Польшей прошла по "линии Керзона" лишь с небольшими отступлениями.В конце апреля нынешнего года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о планах Польши установить военно-политический контроль над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отмечал директор СВР. Варшава приступила к проработке сценариев де-факто расчленения Украины и создания на западе страны прокси-государства под защитой польских вооруженных сил, говорил Нарышкин в конце июня. Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины, добавлял директор СВР.

https://ria.ru/20221128/zaderzhanie-1834755952.html

https://ria.ru/20221110/fsb-1830379267.html

https://ria.ru/20221119/samolet-1832760949.html

https://ria.ru/20221115/poteri-1831645533.html

https://ria.ru/20221128/voyna-1834884702.html

https://ria.ru/20221128/spetsoperatsiya-1834676419.html

польша

ссср

германия

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в мире, сергей нарышкин, франклин рузвельт, уинстон черчилль, польша, ссср, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)