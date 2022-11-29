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Боевики в ЦАР совершили теракт, используя взрыватели образца НАТО - РИА Новости, 29.11.2022
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Боевики в ЦАР совершили теракт, используя взрыватели образца НАТО
Боевики в ЦАР совершили теракт, используя взрыватели образца НАТО - РИА Новости, 29.11.2022
Боевики в ЦАР совершили теракт, используя взрыватели образца НАТО
Боевики в Центральноафриканской Республике (ЦАР) совершили теракт, используя взрыватели натовского образца, заявил РИА Новости генеральный директор Содружества... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:41
2022-11-29T21:41
в мире
александр иванов (роскосмос)
леон додону-пунагаза
цар
хартум (город)
банги
александр бикантов
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КАИР, 29 ноя - РИА Новости. Боевики в Центральноафриканской Республике (ЦАР) совершили теракт, используя взрыватели натовского образца, заявил РИА Новости генеральный директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.По словам Иванова, во вторник на хлопковый завод в Босангоа было совершено нападение с воздуха."Никто не пострадал, но власти республики обеспокоены, ведь для атаки использовались взрыватели М904 натовского образца с затертыми надписями на английском. Это очередной пример передачи западного оружия боевикам от их покровителей", - сказал директор СОМБ.По его информации, нападение с воздуха в Босангоа - "новая тактика боевиков, нацеленная на гражданскую инфраструктуру с целью нанесения экономического ущерба ЦАР"."Мы пока не знаем какие еще теракты они планируют совершать, но мы усиливаем безопасность. Скоро будет День республики ЦАР, очевидно, что этот теракт был приурочен к этому празднику. Вместе с силами безопасности ЦАР сделаем так, чтобы праздник прошел без эксцессов", - отметил Иванов.Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов заявлял РИА Новости, что общее число российских инструкторов в ЦАР, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135.ЦАР уведомила ООН о том, что планирует увеличить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в ЦАР, на три тысячи человек, таким образом их число может составить 4135, следовало из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центральноафриканской республики в РФ Леон Додону-Пунагаза, 95% территории находится в руках власти, но кое-где еще оказывается сопротивление.
https://ria.ru/20221127/somali-1834637349.html
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в мире, александр иванов (роскосмос), леон додону-пунагаза, цар, хартум (город), банги, александр бикантов
В мире, Александр Иванов (роскосмос), Леон Додону-Пунагаза, ЦАР, Хартум (город), Банги, Александр Бикантов
21:41 29.11.2022
 
Боевики в ЦАР совершили теракт, используя взрыватели образца НАТО

Директор СОМБ Иванов: боевики в ЦАР совершили теракт, используя взрыватели образца НАТО

© AP Photo / Jerome DelayЦАР
ЦАР - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Jerome Delay
ЦАР. Архивное фото
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КАИР, 29 ноя - РИА Новости. Боевики в Центральноафриканской Республике (ЦАР) совершили теракт, используя взрыватели натовского образца, заявил РИА Новости генеральный директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
По словам Иванова, во вторник на хлопковый завод в Босангоа было совершено нападение с воздуха.
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"Никто не пострадал, но власти республики обеспокоены, ведь для атаки использовались взрыватели М904 натовского образца с затертыми надписями на английском. Это очередной пример передачи западного оружия боевикам от их покровителей", - сказал директор СОМБ.
По его информации, нападение с воздуха в Босангоа - "новая тактика боевиков, нацеленная на гражданскую инфраструктуру с целью нанесения экономического ущерба ЦАР".
"Мы пока не знаем какие еще теракты они планируют совершать, но мы усиливаем безопасность. Скоро будет День республики ЦАР, очевидно, что этот теракт был приурочен к этому празднику. Вместе с силами безопасности ЦАР сделаем так, чтобы праздник прошел без эксцессов", - отметил Иванов.
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Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов заявлял РИА Новости, что общее число российских инструкторов в ЦАР, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135.
ЦАР уведомила ООН о том, что планирует увеличить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в ЦАР, на три тысячи человек, таким образом их число может составить 4135, следовало из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
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Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.
Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центральноафриканской республики в РФ Леон Додону-Пунагаза, 95% территории находится в руках власти, но кое-где еще оказывается сопротивление.
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