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Историк рассказал о помощи цифровых технологий в защите памяти о прошлом - РИА Новости, 29.11.2022
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Историк рассказал о помощи цифровых технологий в защите памяти о прошлом
Историк рассказал о помощи цифровых технологий в защите памяти о прошлом - РИА Новости, 29.11.2022
Историк рассказал о помощи цифровых технологий в защите памяти о прошлом
Цифровые технологии необходимы для получения новых объективных знаний о прошлом, которые помогут отстаивать историческую правду, речь об этом будет идти на... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:55
2022-11-29T15:55
технологии
константин могилевский
россия
российская академия наук
российское историческое общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Цифровые технологии необходимы для получения новых объективных знаний о прошлом, которые помогут отстаивать историческую правду, речь об этом будет идти на предстоящем в Сочи 1-3 декабря II конгрессе молодых ученых, рассказал РИА Новости председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский."Историческое знание – это научное знание. А историческая правда – это объективное знание о прошлом, добытое объективным научным путем. И мы, основываясь на этих убеждениях, отстаиваем историческую правду. Методы и инструменты исторической науки, познания прошлого обновляются и совершенствуются. И, как всегда, самые передовые методы возникают на стыке дисциплин", - сообщил он.По словам Могилевского, большие перспективы для историков сегодня открылись благодаря новым технологиям программирования и связанной с ним математикой, искусственному интеллекту. "И на сегодняшний день возможность распознавать сложные тексты сама по себе много дает историкам. Но мы понимаем, что вопрос завтрашнего дня – это подходы к интерпретации источников с помощью искусственного интеллекта. Мы задаем источникам вопросы и получаем на них ответы, и здесь искусственный интеллект в какой-то форме – но мы пока еще до конца не знаем, в какой – может оказаться помощником человеку", - отметил собеседник агентства.Российские специалисты уже продемонстрировали возможности разработки и применения передовых отечественных подходов в этом направлении. В апреле в рамках историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха" были представлены результаты совместного проекта РИО и Сбербанка "Digital Петр". Это проект по расшифровке рукописей императора Петра I с помощью искусственного интеллекта. Непосредственно со стороны историков работу выполняли сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН и Высшей школы экономики. Они взяли 9 тысяч строк петровских текстов разных лет и по ним "научили" специальную программу разбирать написанное. В итоге удалось получить высочайший уровень расшифровки рукописей – около 98%. И это не просто прорыв, а мировой рекорд, поскольку аналогичные зарубежные проекты дают точность на уровне порядка 60%, подчеркивали эксперты."Цифровизация" исторической науки будет обсуждаться в ходе конгресса молодых ученых на сессии "Глубина исторической памяти и искусственный интеллект". "Об этом очень важно говорить именно на таком мероприятии, как предстоящий конгресс, потому что молодые ученые, когда они станут зрелыми специалистами, будут в своих руках иметь совершенно новые инструменты проведения исторических исследований – наряду, конечно, с классическими", - подчеркнул Могилевский. Историческая наука будет станет неотъемлемой частью мероприятий в рамках Десятилетия науки и технологий в России, добавил собеседник агентства."На конгрессе пройдет еще одна сессия "Возможно ли технологическое будущее без понимания исторического прошлого?". Речь на ней пойдет о том, как популяризировать биографии и достижения наших выдающихся ученых", - сказал Могилевский. По его словам, РИО уже в декабре начнет серию мероприятий на эту тему. "Первые из них посвящены Николаю Геннадьевичу Басову – выдающемуся физику, нобелевскому лауреату, одному из создателей лазера. В Доме Российского исторического общества пройдет соответствующая выставка и круглый стол", - поведал Могилевский."И у нас есть план на Десятилетие науки и технологий, в рамках которого мы будем доносить до общества, каких результатов достигали люди, которые остались в истории благодаря собственному уму, энергии, воли к знаниям", - добавил историк.Конгресс молодых ученых, который пройдет 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи и станет ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется, что конгресс посетят представители более чем 40 стран.
https://ria.ru/20221107/vr-1829614232.html
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технологии, константин могилевский, россия, российская академия наук, российское историческое общество
Технологии, Константин Могилевский, Россия, Российская академия наук, Российское историческое общество
15:55 29.11.2022
 
Историк рассказал о помощи цифровых технологий в защите памяти о прошлом

Историк Могилевский: цифровые технологии нужны для получения объективных знаний о прошлом

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкИсполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский
Исполнительный директор фонда История Отечества Константин Могилевский - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Цифровые технологии необходимы для получения новых объективных знаний о прошлом, которые помогут отстаивать историческую правду, речь об этом будет идти на предстоящем в Сочи 1-3 декабря II конгрессе молодых ученых, рассказал РИА Новости председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.
"Историческое знание – это научное знание. А историческая правда – это объективное знание о прошлом, добытое объективным научным путем. И мы, основываясь на этих убеждениях, отстаиваем историческую правду. Методы и инструменты исторической науки, познания прошлого обновляются и совершенствуются. И, как всегда, самые передовые методы возникают на стыке дисциплин", - сообщил он.
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В экспедицию не выходя из дома. VR-симулятор археолога8 сентября 1380 года состоялась Куликовская битва — ее считают одним из главных событий XIV века, объединившим народы Руси. Несмотря на масштаб сражения, до наших дней дошло не так много реликвий. Проект "VR-археология: тайны Куликова поля" позволяет примерить на себя роль ученого и отправиться в археологическую экспедицию, чтобы найти следы битвы.
По словам Могилевского, большие перспективы для историков сегодня открылись благодаря новым технологиям программирования и связанной с ним математикой, искусственному интеллекту. "И на сегодняшний день возможность распознавать сложные тексты сама по себе много дает историкам. Но мы понимаем, что вопрос завтрашнего дня – это подходы к интерпретации источников с помощью искусственного интеллекта. Мы задаем источникам вопросы и получаем на них ответы, и здесь искусственный интеллект в какой-то форме – но мы пока еще до конца не знаем, в какой – может оказаться помощником человеку", - отметил собеседник агентства.
Российские специалисты уже продемонстрировали возможности разработки и применения передовых отечественных подходов в этом направлении. В апреле в рамках историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха" были представлены результаты совместного проекта РИО и Сбербанка "Digital Петр". Это проект по расшифровке рукописей императора Петра I с помощью искусственного интеллекта. Непосредственно со стороны историков работу выполняли сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН и Высшей школы экономики. Они взяли 9 тысяч строк петровских текстов разных лет и по ним "научили" специальную программу разбирать написанное. В итоге удалось получить высочайший уровень расшифровки рукописей – около 98%. И это не просто прорыв, а мировой рекорд, поскольку аналогичные зарубежные проекты дают точность на уровне порядка 60%, подчеркивали эксперты.
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"Цифровизация" исторической науки будет обсуждаться в ходе конгресса молодых ученых на сессии "Глубина исторической памяти и искусственный интеллект". "Об этом очень важно говорить именно на таком мероприятии, как предстоящий конгресс, потому что молодые ученые, когда они станут зрелыми специалистами, будут в своих руках иметь совершенно новые инструменты проведения исторических исследований – наряду, конечно, с классическими", - подчеркнул Могилевский. Историческая наука будет станет неотъемлемой частью мероприятий в рамках Десятилетия науки и технологий в России, добавил собеседник агентства.
"На конгрессе пройдет еще одна сессия "Возможно ли технологическое будущее без понимания исторического прошлого?". Речь на ней пойдет о том, как популяризировать биографии и достижения наших выдающихся ученых", - сказал Могилевский. По его словам, РИО уже в декабре начнет серию мероприятий на эту тему. "Первые из них посвящены Николаю Геннадьевичу Басову – выдающемуся физику, нобелевскому лауреату, одному из создателей лазера. В Доме Российского исторического общества пройдет соответствующая выставка и круглый стол", - поведал Могилевский.
"И у нас есть план на Десятилетие науки и технологий, в рамках которого мы будем доносить до общества, каких результатов достигали люди, которые остались в истории благодаря собственному уму, энергии, воли к знаниям", - добавил историк.
Конгресс молодых ученых, который пройдет 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи и станет ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется, что конгресс посетят представители более чем 40 стран.
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