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Центробанки России и Китая работают над системой расчетов без SWIFT - РИА Новости, 29.11.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221129/swift-1834956921.html
Центробанки России и Китая работают над системой расчетов без SWIFT
Центробанки России и Китая работают над системой расчетов без SWIFT - РИА Новости, 29.11.2022
Центробанки России и Китая работают над системой расчетов без SWIFT
Центральные банки России и Китая работают над созданием системы расчетов между двумя странами без использования SWIFT, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:28
2022-11-29T12:15
экономика
технологии
александр новак
россия
китай
swift
россия-китай: главное
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Центральные банки России и Китая работают над созданием системы расчетов между двумя странами без использования SWIFT, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме."Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае и китайских в России, созданием системы расчетов без использования SWIFT", - сказал он.Западные страны в рамках экономических санкций против РФ отключили ряд крупных российских банков от международной системы денежных переводов SWIFT.Новак напомнил, что Россия и Китай развивают расчеты в национальных валютах, на паритетной основе это делается в расчетах за газ."На оплату в национальных валютах также активно переводятся поставки нефти и нефтепродуктов, угля. Такая работа позволяет предотвратить риски и способствует трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20221128/rosselkhozbank-1834653451.html
https://ria.ru/20221129/kitay-1834851722.html
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экономика, технологии, александр новак, россия, китай, swift
Экономика, Технологии, Александр Новак, Россия, Китай, SWIFT, Россия-Китай: Главное
11:28 29.11.2022 (обновлено: 12:15 29.11.2022)
 
Центробанки России и Китая работают над системой расчетов без SWIFT

Новак: Центробанки России и Китая работают над системой расчетов двух стран без SWIFT

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Центральные банки России и Китая работают над созданием системы расчетов между двумя странами без использования SWIFT, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае и китайских в России, созданием системы расчетов без использования SWIFT", - сказал он.
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Новак напомнил, что Россия и Китай развивают расчеты в национальных валютах, на паритетной основе это делается в расчетах за газ.
"На оплату в национальных валютах также активно переводятся поставки нефти и нефтепродуктов, угля. Такая работа позволяет предотвратить риски и способствует трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют", - добавил вице-премьер.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаТехнологииАлександр НовакРоссияКитайSWIFT
 
 
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