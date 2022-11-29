https://ria.ru/20221129/swift-1834956921.html

Центробанки России и Китая работают над системой расчетов без SWIFT

Центробанки России и Китая работают над системой расчетов без SWIFT - РИА Новости, 29.11.2022

Центробанки России и Китая работают над системой расчетов без SWIFT

Центральные банки России и Китая работают над созданием системы расчетов между двумя странами без использования SWIFT, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:28

2022-11-29T11:28

2022-11-29T12:15

экономика

технологии

александр новак

россия

китай

swift

россия-китай: главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_004ed4569cb1b0f85ef2d945dcacdd72.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Центральные банки России и Китая работают над созданием системы расчетов между двумя странами без использования SWIFT, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме."Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае и китайских в России, созданием системы расчетов без использования SWIFT", - сказал он.Западные страны в рамках экономических санкций против РФ отключили ряд крупных российских банков от международной системы денежных переводов SWIFT.Новак напомнил, что Россия и Китай развивают расчеты в национальных валютах, на паритетной основе это делается в расчетах за газ."На оплату в национальных валютах также активно переводятся поставки нефти и нефтепродуктов, угля. Такая работа позволяет предотвратить риски и способствует трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20221128/rosselkhozbank-1834653451.html

https://ria.ru/20221129/kitay-1834851722.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, александр новак, россия, китай, swift