https://ria.ru/20221129/svpd-1835078172.html

В МИД заявили, что судьба СВПД висит на волоске

В МИД заявили, что судьба СВПД висит на волоске - РИА Новости, 29.11.2022

В МИД заявили, что судьба СВПД висит на волоске

Москва надеется, что при желании оформить восстановление СВПД можно быстро, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:42

2022-11-29T16:42

2022-11-29T17:10

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

в мире

сергей рябков

сша

иран

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что при желании оформить восстановление СВПД можно быстро, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что в данный момент судьба соглашения "давно висит на волоске". По словам замминистра, ситуация сейчас "реально осложнилась" после того, как группа государств на прошедшей сессии Совета управляющих МАГАТЭ "продавила резолюцию с осуждением Ирана"."Это классический пример хождения по "политическим граблям, когда опыт ничему не учит",- сказал Рябков журналистам в кулуарах встречи в Фонде Горчакова. Вместе с тем, добавил он, российская сторона полагает, что "при наличии желания и политической воли в принципе договоренность возможна, ее можно оформить достаточно быстро".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.

https://ria.ru/20221125/iran-1834115434.html

https://ria.ru/20221118/zayavlenie-1832636142.html

сша

иран

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, сергей рябков, сша, иран, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)