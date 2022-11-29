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В МИД заявили, что судьба СВПД висит на волоске - РИА Новости, 29.11.2022
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В МИД заявили, что судьба СВПД висит на волоске
В МИД заявили, что судьба СВПД висит на волоске - РИА Новости, 29.11.2022
В МИД заявили, что судьба СВПД висит на волоске
Москва надеется, что при желании оформить восстановление СВПД можно быстро, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:42
2022-11-29T17:10
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
в мире
сергей рябков
сша
иран
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что при желании оформить восстановление СВПД можно быстро, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что в данный момент судьба соглашения "давно висит на волоске". По словам замминистра, ситуация сейчас "реально осложнилась" после того, как группа государств на прошедшей сессии Совета управляющих МАГАТЭ "продавила резолюцию с осуждением Ирана"."Это классический пример хождения по "политическим граблям, когда опыт ничему не учит",- сказал Рябков журналистам в кулуарах встречи в Фонде Горчакова. Вместе с тем, добавил он, российская сторона полагает, что "при наличии желания и политической воли в принципе договоренность возможна, ее можно оформить достаточно быстро".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
https://ria.ru/20221125/iran-1834115434.html
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магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, сергей рябков, сша, иран, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МАГАТЭ, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), В мире, Сергей Рябков, США, Иран, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:42 29.11.2022 (обновлено: 17:10 29.11.2022)
 
В МИД заявили, что судьба СВПД висит на волоске

Рябков заявил, что судьба СВПД после прозападной резолюции МАГАТЭ висит на волоске

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что при желании оформить восстановление СВПД можно быстро, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что в данный момент судьба соглашения "давно висит на волоске". По словам замминистра, ситуация сейчас "реально осложнилась" после того, как группа государств на прошедшей сессии Совета управляющих МАГАТЭ "продавила резолюцию с осуждением Ирана".
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 09:11
Ульянов рассказал об ошибке США в переговорах по СВПД
"Это классический пример хождения по "политическим граблям, когда опыт ничему не учит",- сказал Рябков журналистам в кулуарах встречи в Фонде Горчакова. Вместе с тем, добавил он, российская сторона полагает, что "при наличии желания и политической воли в принципе договоренность возможна, ее можно оформить достаточно быстро".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 19:54
США могут изменить заявления по СВПД, рассказал российский эксперт
 
МАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)В миреСергей РябковСШАИранРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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