16:42 29.11.2022 (обновлено: 17:10 29.11.2022)
В МИД заявили, что судьба СВПД висит на волоске
Рябков заявил, что судьба СВПД после прозападной резолюции МАГАТЭ висит на волоске
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что при желании оформить восстановление СВПД можно быстро, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что в данный момент судьба соглашения "давно висит на волоске". По словам замминистра, ситуация сейчас "реально осложнилась" после того, как группа государств на прошедшей сессии Совета управляющих МАГАТЭ "продавила резолюцию с осуждением Ирана".
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"Это классический пример хождения по "политическим граблям, когда опыт ничему не учит",- сказал Рябков журналистам в кулуарах встречи в Фонде Горчакова. Вместе с тем, добавил он, российская сторона полагает, что "при наличии желания и политической воли в принципе договоренность возможна, ее можно оформить достаточно быстро".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.