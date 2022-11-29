https://ria.ru/20221129/svo-1835041397.html

СВО ускорила переход украинских войск на стандарты НАТО, считает эксперт

СВО ускорила переход украинских войск на стандарты НАТО, считает эксперт - РИА Новости, 29.11.2022

СВО ускорила переход украинских войск на стандарты НАТО, считает эксперт

Уничтожение почти всех запасов советских вооружений Украины к началу лета привело Киев к ускоренному переводу войск, в том числе артиллерии, под стандарты НАТО, РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:03

2022-11-29T15:03

2022-11-29T15:03

специальная военная операция на украине

технологии

киев

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украина

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уничтожение почти всех запасов советских вооружений Украины к началу лета привело Киев к ускоренному переводу войск, в том числе артиллерии, под стандарты НАТО, заявил во вторник старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ, Россия) Юрий Лямин."После начала спецоперации украинская артиллерия понесла очень большие потери. Скорее всего, без западной поддержки ее потенциал был бы сведен к нулю еще к весне-началу лета", - сказал он на Огарковских чтениях.По словам эксперта, многие орудия были уничтожены, запасы основных типов артиллерийских боеприпасов исчерпались, из-за чего их пришлось срочно покупать или получать в качестве военной помощи за границей."При этом достать новые боеприпасы советских калибров 122 и 152 миллиметров за рубежом оказалось не самой простой задачей, поэтому фактически начался перевод украинской артиллерии под стандарты западных стран - 105 и 155 миллиметров", - отметил Лямин.По его оценке, артиллерия подошла к СВО наиболее боеготовым родом украинских войск за счет получения боевого опыта на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР на протяжении последних восьми лет.Кроме того, ее техническое перевооружение началось также задолго до спецоперации - первые станции артиллерийской разведки США передали Украине еще в 2014-2015 годах, в то же время началось насыщение украинской артиллерии беспилотниками для корректировки огня.С февраля по середину октября этого года Украина получила из-за рубежа более 330 артиллерийских орудий натовского калибра, и эти поставки продолжаются до сих пор, заключил эксперт.

https://ria.ru/20221129/nato-1835035137.html

https://ria.ru/20221129/nato-1835028030.html

киев

донецкая народная республика

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технологии, киев, донецкая народная республика, украина, нато, в мире