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СВО ускорила переход украинских войск на стандарты НАТО, считает эксперт - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/svo-1835041397.html
СВО ускорила переход украинских войск на стандарты НАТО, считает эксперт
СВО ускорила переход украинских войск на стандарты НАТО, считает эксперт - РИА Новости, 29.11.2022
СВО ускорила переход украинских войск на стандарты НАТО, считает эксперт
Уничтожение почти всех запасов советских вооружений Украины к началу лета привело Киев к ускоренному переводу войск, в том числе артиллерии, под стандарты НАТО, РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:03
2022-11-29T15:03
специальная военная операция на украине
технологии
киев
донецкая народная республика
украина
нато
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уничтожение почти всех запасов советских вооружений Украины к началу лета привело Киев к ускоренному переводу войск, в том числе артиллерии, под стандарты НАТО, заявил во вторник старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ, Россия) Юрий Лямин."После начала спецоперации украинская артиллерия понесла очень большие потери. Скорее всего, без западной поддержки ее потенциал был бы сведен к нулю еще к весне-началу лета", - сказал он на Огарковских чтениях.По словам эксперта, многие орудия были уничтожены, запасы основных типов артиллерийских боеприпасов исчерпались, из-за чего их пришлось срочно покупать или получать в качестве военной помощи за границей."При этом достать новые боеприпасы советских калибров 122 и 152 миллиметров за рубежом оказалось не самой простой задачей, поэтому фактически начался перевод украинской артиллерии под стандарты западных стран - 105 и 155 миллиметров", - отметил Лямин.По его оценке, артиллерия подошла к СВО наиболее боеготовым родом украинских войск за счет получения боевого опыта на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР на протяжении последних восьми лет.Кроме того, ее техническое перевооружение началось также задолго до спецоперации - первые станции артиллерийской разведки США передали Украине еще в 2014-2015 годах, в то же время началось насыщение украинской артиллерии беспилотниками для корректировки огня.С февраля по середину октября этого года Украина получила из-за рубежа более 330 артиллерийских орудий натовского калибра, и эти поставки продолжаются до сих пор, заключил эксперт.
https://ria.ru/20221129/nato-1835035137.html
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технологии, киев, донецкая народная республика, украина, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Киев, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, В мире
15:03 29.11.2022
 
СВО ускорила переход украинских войск на стандарты НАТО, считает эксперт

Эксперт ЦАСТ Лямин: СВО ускорила переход украинских войск на стандарты НАТО

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в медиабанкФлаг НАТО и Флаг Украины
Флаг НАТО и Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Флаг НАТО и Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уничтожение почти всех запасов советских вооружений Украины к началу лета привело Киев к ускоренному переводу войск, в том числе артиллерии, под стандарты НАТО, заявил во вторник старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ, Россия) Юрий Лямин.
"После начала спецоперации украинская артиллерия понесла очень большие потери. Скорее всего, без западной поддержки ее потенциал был бы сведен к нулю еще к весне-началу лета", - сказал он на Огарковских чтениях.
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По словам эксперта, многие орудия были уничтожены, запасы основных типов артиллерийских боеприпасов исчерпались, из-за чего их пришлось срочно покупать или получать в качестве военной помощи за границей.
"При этом достать новые боеприпасы советских калибров 122 и 152 миллиметров за рубежом оказалось не самой простой задачей, поэтому фактически начался перевод украинской артиллерии под стандарты западных стран - 105 и 155 миллиметров", - отметил Лямин.
По его оценке, артиллерия подошла к СВО наиболее боеготовым родом украинских войск за счет получения боевого опыта на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР на протяжении последних восьми лет.
Кроме того, ее техническое перевооружение началось также задолго до спецоперации - первые станции артиллерийской разведки США передали Украине еще в 2014-2015 годах, в то же время началось насыщение украинской артиллерии беспилотниками для корректировки огня.
С февраля по середину октября этого года Украина получила из-за рубежа более 330 артиллерийских орудий натовского калибра, и эти поставки продолжаются до сих пор, заключил эксперт.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКиевДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОВ мире
 
 
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