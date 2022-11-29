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Путин пообещал делать все для достойной оплаты судейского труда - РИА Новости, 29.11.2022
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Путин пообещал делать все для достойной оплаты судейского труда
Путин пообещал делать все для достойной оплаты судейского труда - РИА Новости, 29.11.2022
Путин пообещал делать все для достойной оплаты судейского труда
Российские власти будут делать все, чтобы труд судей достойно оплачивался, заверил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:01
2022-11-29T14:01
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские власти будут делать все, чтобы труд судей достойно оплачивался, заверил президент РФ Владимир Путин.Выступая на съезде судей, Путин выразил уверенность, что "российский судебный корпус будет держать высокую планку, а государство – делать все, "чтобы труд оценивался по достоинству".Путин также поздравил судей со 100-летием со дня образования Верховного суда, отметив, что он отвечает требованиям нашего общества.
https://ria.ru/20221129/sudi-1834961547.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
14:01 29.11.2022
 
Путин пообещал делать все для достойной оплаты судейского труда

Путин пообещал, что власти сделают все, чтобы труд судей оценивался по достоинству

© РИА Новости / Руслан КривобокКресла в зале Мосгорсуда
Кресла в зале Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Кресла в зале Мосгорсуда. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские власти будут делать все, чтобы труд судей достойно оплачивался, заверил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на съезде судей, Путин выразил уверенность, что "российский судебный корпус будет держать высокую планку, а государство – делать все, "чтобы труд оценивался по достоинству".
Путин также поздравил судей со 100-летием со дня образования Верховного суда, отметив, что он отвечает требованиям нашего общества.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 11:45
Судьям посоветовали быть осторожнее в соцсетях
 
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