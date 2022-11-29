https://ria.ru/20221129/sudya-1835016677.html

Путин пообещал делать все для достойной оплаты судейского труда

Путин пообещал делать все для достойной оплаты судейского труда - РИА Новости, 29.11.2022

Путин пообещал делать все для достойной оплаты судейского труда

Российские власти будут делать все, чтобы труд судей достойно оплачивался, заверил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:01

2022-11-29T14:01

2022-11-29T14:01

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские власти будут делать все, чтобы труд судей достойно оплачивался, заверил президент РФ Владимир Путин.Выступая на съезде судей, Путин выразил уверенность, что "российский судебный корпус будет держать высокую планку, а государство – делать все, "чтобы труд оценивался по достоинству".Путин также поздравил судей со 100-летием со дня образования Верховного суда, отметив, что он отвечает требованиям нашего общества.

https://ria.ru/20221129/sudi-1834961547.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия