https://ria.ru/20221129/sudya-1835016677.html
Путин пообещал делать все для достойной оплаты судейского труда
Путин пообещал делать все для достойной оплаты судейского труда - РИА Новости, 29.11.2022
Путин пообещал делать все для достойной оплаты судейского труда
Российские власти будут делать все, чтобы труд судей достойно оплачивался, заверил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:01
2022-11-29T14:01
2022-11-29T14:01
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские власти будут делать все, чтобы труд судей достойно оплачивался, заверил президент РФ Владимир Путин.Выступая на съезде судей, Путин выразил уверенность, что "российский судебный корпус будет держать высокую планку, а государство – делать все, "чтобы труд оценивался по достоинству".Путин также поздравил судей со 100-летием со дня образования Верховного суда, отметив, что он отвечает требованиям нашего общества.
https://ria.ru/20221129/sudi-1834961547.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин пообещал делать все для достойной оплаты судейского труда
Путин пообещал, что власти сделают все, чтобы труд судей оценивался по достоинству
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские власти будут делать все, чтобы труд судей достойно оплачивался, заверил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на съезде судей, Путин выразил уверенность, что "российский судебный корпус будет держать высокую планку, а государство – делать все, "чтобы труд оценивался по достоинству".
Путин также поздравил судей со 100-летием со дня образования Верховного суда, отметив, что он отвечает требованиям нашего общества.