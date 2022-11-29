https://ria.ru/20221129/sudi-1835014800.html

Путин объяснил, почему к судьям предъявляются высокие требования

Путин объяснил, почему к судьям предъявляются высокие требования - РИА Новости, 29.11.2022

Путин объяснил, почему к судьям предъявляются высокие требования

Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей заявил, что к их работе предъявляются высокие требования, поскольку от их профессионализма зависят... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:56

2022-11-29T13:56

2022-11-29T13:56

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей заявил, что к их работе предъявляются высокие требования, поскольку от их профессионализма зависят судьбы людей."Вся ваша деятельность напрямую связана с защитой прав, свобод, законных интересов и достоинства граждан. От профессиональных и личных качеств каждого из вас зависят судьбы людей в прямом смысле этого слова. Поэтому так высоки требования, которые предъявляются гражданами, всем обществом к работе судов", - сказал Путин в ходе выступления.Десятый всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце.

https://ria.ru/20221129/pravosudie-1835011007.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин