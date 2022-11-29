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Путин объяснил, почему к судьям предъявляются высокие требования - РИА Новости, 29.11.2022
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Путин объяснил, почему к судьям предъявляются высокие требования
Путин объяснил, почему к судьям предъявляются высокие требования - РИА Новости, 29.11.2022
Путин объяснил, почему к судьям предъявляются высокие требования
Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей заявил, что к их работе предъявляются высокие требования, поскольку от их профессионализма зависят... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:56
2022-11-29T13:56
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей заявил, что к их работе предъявляются высокие требования, поскольку от их профессионализма зависят судьбы людей."Вся ваша деятельность напрямую связана с защитой прав, свобод, законных интересов и достоинства граждан. От профессиональных и личных качеств каждого из вас зависят судьбы людей в прямом смысле этого слова. Поэтому так высоки требования, которые предъявляются гражданами, всем обществом к работе судов", - сказал Путин в ходе выступления.Десятый всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
13:56 29.11.2022
 
Путин объяснил, почему к судьям предъявляются высокие требования

Путин: от судей зависят судьбы людей, поэтому к ним предъявляются высокие требования

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкМесто судьи в зале заседаний
Место судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Место судьи в зале заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей заявил, что к их работе предъявляются высокие требования, поскольку от их профессионализма зависят судьбы людей.
"Вся ваша деятельность напрямую связана с защитой прав, свобод, законных интересов и достоинства граждан. От профессиональных и личных качеств каждого из вас зависят судьбы людей в прямом смысле этого слова. Поэтому так высоки требования, которые предъявляются гражданами, всем обществом к работе судов", - сказал Путин в ходе выступления.
Десятый всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце.
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