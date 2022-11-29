https://ria.ru/20221129/sudi-1834961547.html
Судьям посоветовали быть осторожнее в соцсетях
Судьям посоветовали быть осторожнее в соцсетях - РИА Новости, 29.11.2022
Судьям посоветовали быть осторожнее в соцсетях
Судьям не запрещено пользоваться соцсетями, но нужно помнить о своем статусе, объяснил во вторник председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:45
2022-11-29T11:45
2022-11-29T11:45
общество
виктор момотов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Судьям не запрещено пользоваться соцсетями, но нужно помнить о своем статусе, объяснил во вторник председатель Совета судей РФ Виктор Момотов."Как я уже отмечал, мы не против использования судьями социальных сетей. Наоборот, чем более открыто судейское сообщество и чем более доступен диалог с ним, тем лучше. Но при всем этом судьи, да и кандидаты в судьи, должны понимать свою ответственность и последствия такого присутствия", - сказал Момотов на Х Всероссийском съезде судей.Он напомнил, что судьям нужно аккуратно соблюдать правила и ограничения, установленные для них в связи с их особым статусом, в том числе в цифровом публичном пространстве."В настоящее время комиссия Совета судей по этике рассматривает предложение по разработке рекомендаций и этических стандартов поведения судьи в социальных сетях", - отметил Момотов.
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общество, виктор момотов, россия, технологии
Общество, Виктор Момотов, Россия, Технологии
Судьям посоветовали быть осторожнее в соцсетях
Председатель Совета судей Момотов посоветовал коллегам быть осторожнее в соцсетях
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Судьям не запрещено пользоваться соцсетями, но нужно помнить о своем статусе, объяснил во вторник председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.
"Как я уже отмечал, мы не против использования судьями социальных сетей. Наоборот, чем более открыто судейское сообщество и чем более доступен диалог с ним, тем лучше. Но при всем этом судьи, да и кандидаты в судьи, должны понимать свою ответственность и последствия такого присутствия", - сказал Момотов на Х Всероссийском съезде судей.
Он напомнил, что судьям нужно аккуратно соблюдать правила и ограничения, установленные для них в связи с их особым статусом, в том числе в цифровом публичном пространстве.
"В настоящее время комиссия Совета судей по этике рассматривает предложение по разработке рекомендаций и этических стандартов поведения судьи в социальных сетях", - отметил Момотов.