https://ria.ru/20221129/sudi-1834961547.html

Судьям посоветовали быть осторожнее в соцсетях

Судьям посоветовали быть осторожнее в соцсетях - РИА Новости, 29.11.2022

Судьям посоветовали быть осторожнее в соцсетях

Судьям не запрещено пользоваться соцсетями, но нужно помнить о своем статусе, объяснил во вторник председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:45

2022-11-29T11:45

2022-11-29T11:45

общество

виктор момотов

россия

технологии

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Судьям не запрещено пользоваться соцсетями, но нужно помнить о своем статусе, объяснил во вторник председатель Совета судей РФ Виктор Момотов."Как я уже отмечал, мы не против использования судьями социальных сетей. Наоборот, чем более открыто судейское сообщество и чем более доступен диалог с ним, тем лучше. Но при всем этом судьи, да и кандидаты в судьи, должны понимать свою ответственность и последствия такого присутствия", - сказал Момотов на Х Всероссийском съезде судей.Он напомнил, что судьям нужно аккуратно соблюдать правила и ограничения, установленные для них в связи с их особым статусом, в том числе в цифровом публичном пространстве."В настоящее время комиссия Совета судей по этике рассматривает предложение по разработке рекомендаций и этических стандартов поведения судьи в социальных сетях", - отметил Момотов.

https://ria.ru/20221129/slezhka-1834905684.html

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общество, виктор момотов, россия, технологии