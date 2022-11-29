Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/sud-1835010911.html
Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий
Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий - РИА Новости, 29.11.2022
Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий
Судебную систему новых территорий РФ нужно интегрировать в состав российской в сжатые сроки, граждане должны иметь право на судебную защиту, заявил президент РФ РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:50
2022-11-29T14:51
россия
владимир путин
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835027632_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0617cffecff11dd33774efb943ee761.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Судебную систему новых территорий РФ нужно интегрировать в состав российской в сжатые сроки, граждане должны иметь право на судебную защиту, заявил президент РФ Владимир Путин."Как вы знаете, по итогам референдумов по воле миллионов людей в состав России вошли четыре новых субъекта федерации – Донецкая Народная Республика, Луганская, Запорожская и Херсонская области. На этих территориях предполагается создание федеральных судов. Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции в российскую судебную систему", - сказал Путин на Всероссийском съезде судей.По его словам, это очень серьезный объем работы, "связанный не только с подбором кадрового состава судов, включая судей и работников судов, но и строительством новых зданий, материально-техническим обеспечением деятельности судов"."И сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту. Уверен, что вы справитесь с этими задачами", - отметил президент РФ.
https://ria.ru/20221129/sudi-1835014800.html
россия
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Серьезный объем работы" – Путин об интеграции судебной системы на новых территориях
"Серьезный объем работы" – Путин об интеграции судебной системы на новых территориях
2022-11-29T13:50
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835027632_228:0:1668:1080_1920x0_80_0_0_6d42a8db2963cea507eecdbeb26a7305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, Владимир Путин, Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
13:50 29.11.2022 (обновлено: 14:51 29.11.2022)
 
Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий

Путин: судебную систему на новых территориях надо интегрировать в сжатые сроки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Судебную систему новых территорий РФ нужно интегрировать в состав российской в сжатые сроки, граждане должны иметь право на судебную защиту, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как вы знаете, по итогам референдумов по воле миллионов людей в состав России вошли четыре новых субъекта федерации – Донецкая Народная Республика, Луганская, Запорожская и Херсонская области. На этих территориях предполагается создание федеральных судов. Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции в российскую судебную систему", - сказал Путин на Всероссийском съезде судей.
По его словам, это очень серьезный объем работы, "связанный не только с подбором кадрового состава судов, включая судей и работников судов, но и строительством новых зданий, материально-техническим обеспечением деятельности судов".
"И сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту. Уверен, что вы справитесь с этими задачами", - отметил президент РФ.
Место судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 13:56
Путин объяснил, почему к судьям предъявляются высокие требования
 
РоссияВладимир ПутинХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала