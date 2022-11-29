https://ria.ru/20221129/sud-1835010911.html

Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий

Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий - РИА Новости, 29.11.2022

Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий

Судебную систему новых территорий РФ нужно интегрировать в состав российской в сжатые сроки, граждане должны иметь право на судебную защиту, заявил президент РФ РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:50

2022-11-29T13:50

2022-11-29T14:51

россия

владимир путин

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Судебную систему новых территорий РФ нужно интегрировать в состав российской в сжатые сроки, граждане должны иметь право на судебную защиту, заявил президент РФ Владимир Путин."Как вы знаете, по итогам референдумов по воле миллионов людей в состав России вошли четыре новых субъекта федерации – Донецкая Народная Республика, Луганская, Запорожская и Херсонская области. На этих территориях предполагается создание федеральных судов. Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции в российскую судебную систему", - сказал Путин на Всероссийском съезде судей.По его словам, это очень серьезный объем работы, "связанный не только с подбором кадрового состава судов, включая судей и работников судов, но и строительством новых зданий, материально-техническим обеспечением деятельности судов"."И сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту. Уверен, что вы справитесь с этими задачами", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20221129/sudi-1835014800.html

россия

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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"Серьезный объем работы" – Путин об интеграции судебной системы на новых территориях "Серьезный объем работы" – Путин об интеграции судебной системы на новых территориях 2022-11-29T13:50 true PT0M56S

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россия, владимир путин, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика