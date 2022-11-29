https://ria.ru/20221129/sud-1835009459.html
Судейское сообщество укрепляет бизнес-климат, заявил Путин
Судейское сообщество укрепляет бизнес-климат, заявил Путин - РИА Новости, 29.11.2022
Судейское сообщество укрепляет бизнес-климат, заявил Путин
Судейскому сообществу принадлежит роль в укреплении бизнес-климата, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:46
2022-11-29T13:46
2022-11-29T14:04
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Судейскому сообществу принадлежит роль в укреплении бизнес-климата, заявил президент России Владимир Путин."Добавлю, что судейскому сообществу принадлежит большая роль в укреплении делового климата в стране, дела, связанные с работой предпринимателей, часто сложные, запутанные, и потому требующие всестороннего и глубокого рассмотрения, всегда в поле зрения судов", - сказал он на Х Всероссийском съезде судей.Путин также отметил значимость принимаемых в экономической сфере судебных решений, так как от них зависит работа предприятий, корпораций, коллективов.
https://ria.ru/20221129/tekhnologii-1835017748.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
13:46 29.11.2022 (обновлено: 14:04 29.11.2022)
Судейское сообщество укрепляет бизнес-климат, заявил Путин
Путин заявил, что судейскому сообществу принадлежит роль в укреплении бизнес-климата
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Судейскому сообществу принадлежит роль в укреплении бизнес-климата, заявил президент России Владимир Путин.
"Добавлю, что судейскому сообществу принадлежит большая роль в укреплении делового климата в стране, дела, связанные с работой предпринимателей, часто сложные, запутанные, и потому требующие всестороннего и глубокого рассмотрения, всегда в поле зрения судов", - сказал он на Х Всероссийском съезде судей.
Путин также отметил значимость принимаемых в экономической сфере судебных решений, так как от них зависит работа предприятий, корпораций, коллективов.