https://ria.ru/20221129/sud-1835009459.html

Судейское сообщество укрепляет бизнес-климат, заявил Путин

Судейское сообщество укрепляет бизнес-климат, заявил Путин - РИА Новости, 29.11.2022

Судейское сообщество укрепляет бизнес-климат, заявил Путин

Судейскому сообществу принадлежит роль в укреплении бизнес-климата, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:46

2022-11-29T13:46

2022-11-29T14:04

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Судейскому сообществу принадлежит роль в укреплении бизнес-климата, заявил президент России Владимир Путин."Добавлю, что судейскому сообществу принадлежит большая роль в укреплении делового климата в стране, дела, связанные с работой предпринимателей, часто сложные, запутанные, и потому требующие всестороннего и глубокого рассмотрения, всегда в поле зрения судов", - сказал он на Х Всероссийском съезде судей.Путин также отметил значимость принимаемых в экономической сфере судебных решений, так как от них зависит работа предприятий, корпораций, коллективов.

https://ria.ru/20221129/tekhnologii-1835017748.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, общество, россия