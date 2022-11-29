https://ria.ru/20221129/sud-1835007408.html

Путин поздравил со столетием со дня образования Верховного суда

Путин поздравил со столетием со дня образования Верховного суда - РИА Новости, 29.11.2022

Путин поздравил со столетием со дня образования Верховного суда

Президент России Владимир Путин поздравил судей со 100-летием со дня образования Верховного суда, отметив, что он отвечает требованиям времени и запросам... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:41

2022-11-29T13:41

2022-11-29T14:40

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил судей со 100-летием со дня образования Верховного суда, отметив, что он отвечает требованиям времени и запросам общества."Практически одновременно с проведением съезда мы отмечаем и 100-летие со дня образования Верховного суда России. Он стал первым в истории нашего Отечества самостоятельным высшим судебным органом. Его деятельность была крайне значима для государства, общества, в том числе на сложных исторических поворотах", - сказал российский лидер, выступая на Х Всероссийском съезде судей.Путин отметил ведущую роль Верховного суда в формировании концепции судебной реформы, которая была принята в 1991 году и определила пути развития судебной власти как независимой и влиятельной силы в государственном устройстве России. Верховный суд и судейское сообщество активно включились в реализацию реформы, много сделали для создания новой законодательной базы, правосудия, для укрепления гарантий независимости судей, состязательности и гласности судопроизводства и верховенства права в целом, подчеркнул президент."Судебная система постоянно развивается. Этого требует сама жизнь, ее стремительные перемены, ключевые события. И Верховный суд неизменно отвечает на новые вызовы времени и запросы нашего общества", - сказал глава государства."Можно с полным основанием утверждать, что свой 100-летний юбилей Верховный суд встречает весомыми результатами. Хотел бы поблагодарить его руководство, судей, работников аппарата, ветеранов за напряженный труд, за высокую ответственность, которую вы проявляете и за профессионализм", - добавил Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Столетний юбилей Верховный суд встречает весомыми результатами" Путин: "Столетний юбилей Верховный суд встречает весомыми результатами" 2022-11-29T13:41 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика