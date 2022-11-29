https://ria.ru/20221129/sud-1834985940.html

В Норвегии начался суд над бизнесменом Якуниным

В Норвегии начался суд над бизнесменом Якуниным - РИА Новости, 29.11.2022

В Норвегии начался суд над бизнесменом Якуниным

Процесс над российско-британским бизнесменом Андреем Якуниным, который обвиняется в запуске беспилотников на Шпицбергене, начался на севере Норвегии,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:44

2022-11-29T12:44

2022-11-29T12:58

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МУРМАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Процесс над российско-британским бизнесменом Андреем Якуниным, который обвиняется в запуске беспилотников на Шпицбергене, начался на севере Норвегии, предприниматель не признает вину, сообщила телерадиокомпания NRK."Российско-британский миллиардер Андрей Якунин не признал свою вину после того, как ему было зачитано обвинение на начавшемся в Тромсе судебном процессе", - говорится в сообщении.Сын экс-главы РЖД Андрей Якунин содержался под стражей после задержания 17 октября в Хаммерфесте. Его обвинили в том, что он запускал дрон на Шпицбергене, что запрещено в королевстве для российских граждан. Адвокаты и сам Якунин настаивают на его невиновности; бизнесмен заявил, что не был в России с 2008 года. Телекомпания отмечает, что процесс продлится четыре дня.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники. В октябре полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу, позже некоторых из них отпустили. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.Сам Якунин заявлял, что оказывает содействие местной полиции в расследовании и рассчитывает, что ситуация скоро разрешится. Его адвокаты подчеркивают, что на сайте губернатора Шпицбергена не было информации о запрете на использование дронов иностранцами и, следовательно, у Якунина не было оснований полагать, что ему запрещено заниматься этой деятельностью.

https://ria.ru/20221128/norvegiya-1834785966.html

https://ria.ru/20221128/norvegiya-1834647431.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, норвегия, россия, шпицберген, ржд, санкции в отношении россии