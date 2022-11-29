12:44 29.11.2022 (обновлено: 12:58 29.11.2022)
В Норвегии начался суд над бизнесменом Якуниным
В Норвегии начался суд над бизнесменом Якуниным, запускавшим дроны на Шпицбергене
CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
МУРМАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Процесс над российско-британским бизнесменом Андреем Якуниным, который обвиняется в запуске беспилотников на Шпицбергене, начался на севере Норвегии, предприниматель не признает вину, сообщила телерадиокомпания NRK.
"Российско-британский миллиардер Андрей Якунин не признал свою вину после того, как ему было зачитано обвинение на начавшемся в Тромсе судебном процессе", - говорится в сообщении.
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Сын экс-главы РЖД Андрей Якунин содержался под стражей после задержания 17 октября в Хаммерфесте. Его обвинили в том, что он запускал дрон на Шпицбергене, что запрещено в королевстве для российских граждан. Адвокаты и сам Якунин настаивают на его невиновности; бизнесмен заявил, что не был в России с 2008 года. Телекомпания отмечает, что процесс продлится четыре дня.
С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники. В октябре полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу, позже некоторых из них отпустили. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.
Сам Якунин заявлял, что оказывает содействие местной полиции в расследовании и рассчитывает, что ситуация скоро разрешится. Его адвокаты подчеркивают, что на сайте губернатора Шпицбергена не было информации о запрете на использование дронов иностранцами и, следовательно, у Якунина не было оснований полагать, что ему запрещено заниматься этой деятельностью.