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Минобрнауки опровергло сообщения о снижении числа иностранных студентов - РИА Новости, 29.11.2022
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Минобрнауки опровергло сообщения о снижении числа иностранных студентов
Минобрнауки опровергло сообщения о снижении числа иностранных студентов - РИА Новости, 29.11.2022
Минобрнауки опровергло сообщения о снижении числа иностранных студентов
Минобрнауки РФ опровергло сообщения в Telegram-каналах о снижении числа иностранных студентов, как сообщили РИА Новости в министерстве, по сравнению с 2021... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:37
2022-11-29T17:34
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ опровергло сообщения в Telegram-каналах о снижении числа иностранных студентов, как сообщили РИА Новости в министерстве, по сравнению с 2021 годом число студентов выросло на 8,4%."В 2022 году число иностранных студентов в России выросло на 8,4 % по отношению к 2021 году и составило 351 448 человек. Общее число иностранных студентов, получающих высшее образование в России, выросло за последние три года более чем на 36 тысяч. Так, в 2021 году в России училось 324 тысячи иностранных студентов, в 2020 году - 315 тысяч", - говорится в сообщении.Отмечается, что представленные министерством данные по 2022 году не включают иностранных студентов, обучающихся на платной основе (прием в вузы этой категории граждан недавно завершился), итоги приемной кампании будут подведены позже.Кроме того, в Минобрнауки напомнили, что в 2021 году Россия заняла пятое место в мире по числу иностранных студентов.Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение о том, что в 2022 году число иностранных студентов в России снизилось на 11.2% по сравнению с 2021 годом и общее число студентов составило 351 127 человек.
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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Общество, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
16:37 29.11.2022 (обновлено: 17:34 29.11.2022)
 
Минобрнауки опровергло сообщения о снижении числа иностранных студентов

Минобрнауки заявило, что в 2022 году число иностранных студентов выросло на 8,4 процента

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки России
Вход в здание министерства образования и науки России - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вход в здание министерства образования и науки России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ опровергло сообщения в Telegram-каналах о снижении числа иностранных студентов, как сообщили РИА Новости в министерстве, по сравнению с 2021 годом число студентов выросло на 8,4%.
"В 2022 году число иностранных студентов в России выросло на 8,4 % по отношению к 2021 году и составило 351 448 человек. Общее число иностранных студентов, получающих высшее образование в России, выросло за последние три года более чем на 36 тысяч. Так, в 2021 году в России училось 324 тысячи иностранных студентов, в 2020 году - 315 тысяч", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что представленные министерством данные по 2022 году не включают иностранных студентов, обучающихся на платной основе (прием в вузы этой категории граждан недавно завершился), итоги приемной кампании будут подведены позже.
Кроме того, в Минобрнауки напомнили, что в 2021 году Россия заняла пятое место в мире по числу иностранных студентов.
Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение о том, что в 2022 году число иностранных студентов в России снизилось на 11.2% по сравнению с 2021 годом и общее число студентов составило 351 127 человек.
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