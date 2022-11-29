https://ria.ru/20221129/studenty-1835074346.html
Минобрнауки опровергло сообщения о снижении числа иностранных студентов
Минобрнауки опровергло сообщения о снижении числа иностранных студентов - РИА Новости, 29.11.2022
Минобрнауки опровергло сообщения о снижении числа иностранных студентов
Минобрнауки РФ опровергло сообщения в Telegram-каналах о снижении числа иностранных студентов, как сообщили РИА Новости в министерстве, по сравнению с 2021... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:37
2022-11-29T16:37
2022-11-29T17:34
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ опровергло сообщения в Telegram-каналах о снижении числа иностранных студентов, как сообщили РИА Новости в министерстве, по сравнению с 2021 годом число студентов выросло на 8,4%."В 2022 году число иностранных студентов в России выросло на 8,4 % по отношению к 2021 году и составило 351 448 человек. Общее число иностранных студентов, получающих высшее образование в России, выросло за последние три года более чем на 36 тысяч. Так, в 2021 году в России училось 324 тысячи иностранных студентов, в 2020 году - 315 тысяч", - говорится в сообщении.Отмечается, что представленные министерством данные по 2022 году не включают иностранных студентов, обучающихся на платной основе (прием в вузы этой категории граждан недавно завершился), итоги приемной кампании будут подведены позже.Кроме того, в Минобрнауки напомнили, что в 2021 году Россия заняла пятое место в мире по числу иностранных студентов.Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение о том, что в 2022 году число иностранных студентов в России снизилось на 11.2% по сравнению с 2021 годом и общее число студентов составило 351 127 человек.
https://ria.ru/20221115/mid-1831571159.html
https://na.ria.ru/20221013/rudn-1823481424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Общество, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
16:37 29.11.2022 (обновлено: 17:34 29.11.2022)
Минобрнауки опровергло сообщения о снижении числа иностранных студентов
Минобрнауки заявило, что в 2022 году число иностранных студентов выросло на 8,4 процента
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ опровергло сообщения в Telegram-каналах о снижении числа иностранных студентов, как сообщили РИА Новости в министерстве, по сравнению с 2021 годом число студентов выросло на 8,4%.
"В 2022 году число иностранных студентов в России выросло на 8,4 % по отношению к 2021 году и составило 351 448 человек. Общее число иностранных студентов, получающих высшее образование в России, выросло за последние три года более чем на 36 тысяч. Так, в 2021 году в России училось 324 тысячи иностранных студентов, в 2020 году - 315 тысяч", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представленные министерством данные по 2022 году не включают иностранных студентов, обучающихся на платной основе (прием в вузы этой категории граждан недавно завершился), итоги приемной кампании будут подведены позже.
Кроме того, в Минобрнауки напомнили, что в 2021 году Россия заняла пятое место в мире по числу иностранных студентов.
Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение о том, что в 2022 году число иностранных студентов в России снизилось на 11.2% по сравнению с 2021 годом и общее число студентов составило 351 127 человек.