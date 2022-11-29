https://ria.ru/20221129/studenty-1835074346.html

Минобрнауки опровергло сообщения о снижении числа иностранных студентов

Минобрнауки опровергло сообщения о снижении числа иностранных студентов - РИА Новости, 29.11.2022

Минобрнауки опровергло сообщения о снижении числа иностранных студентов

Минобрнауки РФ опровергло сообщения в Telegram-каналах о снижении числа иностранных студентов, как сообщили РИА Новости в министерстве, по сравнению с 2021... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:37

2022-11-29T16:37

2022-11-29T17:34

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ опровергло сообщения в Telegram-каналах о снижении числа иностранных студентов, как сообщили РИА Новости в министерстве, по сравнению с 2021 годом число студентов выросло на 8,4%."В 2022 году число иностранных студентов в России выросло на 8,4 % по отношению к 2021 году и составило 351 448 человек. Общее число иностранных студентов, получающих высшее образование в России, выросло за последние три года более чем на 36 тысяч. Так, в 2021 году в России училось 324 тысячи иностранных студентов, в 2020 году - 315 тысяч", - говорится в сообщении.Отмечается, что представленные министерством данные по 2022 году не включают иностранных студентов, обучающихся на платной основе (прием в вузы этой категории граждан недавно завершился), итоги приемной кампании будут подведены позже.Кроме того, в Минобрнауки напомнили, что в 2021 году Россия заняла пятое место в мире по числу иностранных студентов.Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение о том, что в 2022 году число иностранных студентов в России снизилось на 11.2% по сравнению с 2021 годом и общее число студентов составило 351 127 человек.

https://ria.ru/20221115/mid-1831571159.html

https://na.ria.ru/20221013/rudn-1823481424.html

россия

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Владимир Лаврентьев

общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента