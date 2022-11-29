https://ria.ru/20221129/strakhovanie-1835144428.html

ЦБ обозначил путь для признания за границей страхования из России

ЦБ обозначил путь для признания за границей страхования из России - РИА Новости, 29.11.2022

ЦБ обозначил путь для признания за границей страхования из России

Банк России обозначил путь для признания за границей страхования и перестрахования из РФ, в частности будет прорабатываться вопрос, связанный с оценкой... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T22:26

2022-11-29T22:26

2022-11-29T22:26

экономика

александр пошивай

россия

китай

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России обозначил путь для признания за границей страхования и перестрахования из РФ, в частности будет прорабатываться вопрос, связанный с оценкой страховщиков российскими рейтинговыми агентствами, говорится в подготовленном ЦБ проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".Ранее во вторник замглавы Минтранса Александр Пошивай, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, заявил, что судовладельцы из РФ сталкиваются с ситуациями отказа в признании Китаем страховых документов, выданных российскими страховщиками и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК)."Для решения проблемы признания качества российской страховой и перестраховочной защиты (за границей – ред.) будет прорабатываться вопрос о признании российских рейтинговых агентств, а также налаживание взаимодействия с перестраховщиками из дружественных стран на рыночном уровне", - говорится в документе ЦБ.Регулятор пояснил, что существуют сложности с признанием качества страховой и перестраховочной защиты, предлагаемой российскими страховщиками и РНПК, со стороны контрагентов из дружественных стран на фоне отсутствия у российских страховых и перестраховочных компаний кредитных рейтингов от международных кредитных рейтинговых агентств.

https://ria.ru/20221129/eaes-1835130164.html

россия

китай

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, александр пошивай, россия, китай, центральный банк рф (цб рф)