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ЦБ обозначил путь для признания за границей страхования из России - РИА Новости, 29.11.2022
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ЦБ обозначил путь для признания за границей страхования из России
ЦБ обозначил путь для признания за границей страхования из России - РИА Новости, 29.11.2022
ЦБ обозначил путь для признания за границей страхования из России
Банк России обозначил путь для признания за границей страхования и перестрахования из РФ, в частности будет прорабатываться вопрос, связанный с оценкой... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T22:26
2022-11-29T22:26
экономика
александр пошивай
россия
китай
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России обозначил путь для признания за границей страхования и перестрахования из РФ, в частности будет прорабатываться вопрос, связанный с оценкой страховщиков российскими рейтинговыми агентствами, говорится в подготовленном ЦБ проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".Ранее во вторник замглавы Минтранса Александр Пошивай, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, заявил, что судовладельцы из РФ сталкиваются с ситуациями отказа в признании Китаем страховых документов, выданных российскими страховщиками и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК)."Для решения проблемы признания качества российской страховой и перестраховочной защиты (за границей – ред.) будет прорабатываться вопрос о признании российских рейтинговых агентств, а также налаживание взаимодействия с перестраховщиками из дружественных стран на рыночном уровне", - говорится в документе ЦБ.Регулятор пояснил, что существуют сложности с признанием качества страховой и перестраховочной защиты, предлагаемой российскими страховщиками и РНПК, со стороны контрагентов из дружественных стран на фоне отсутствия у российских страховых и перестраховочных компаний кредитных рейтингов от международных кредитных рейтинговых агентств.
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экономика, александр пошивай, россия, китай, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Александр Пошивай, Россия, Китай, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
22:26 29.11.2022
 
ЦБ обозначил путь для признания за границей страхования из России

ЦБ обозначил путь для признания за границей страхования и перестрахования из России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России обозначил путь для признания за границей страхования и перестрахования из РФ, в частности будет прорабатываться вопрос, связанный с оценкой страховщиков российскими рейтинговыми агентствами, говорится в подготовленном ЦБ проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".
Ранее во вторник замглавы Минтранса Александр Пошивай, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, заявил, что судовладельцы из РФ сталкиваются с ситуациями отказа в признании Китаем страховых документов, выданных российскими страховщиками и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК).
"Для решения проблемы признания качества российской страховой и перестраховочной защиты (за границей – ред.) будет прорабатываться вопрос о признании российских рейтинговых агентств, а также налаживание взаимодействия с перестраховщиками из дружественных стран на рыночном уровне", - говорится в документе ЦБ.
Регулятор пояснил, что существуют сложности с признанием качества страховой и перестраховочной защиты, предлагаемой российскими страховщиками и РНПК, со стороны контрагентов из дружественных стран на фоне отсутствия у российских страховых и перестраховочных компаний кредитных рейтингов от международных кредитных рейтинговых агентств.
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 20:36
ЦБ планирует запуск переводов по СПБ с некоторыми странами ЕАЭС в 2023 году
 
ЭкономикаАлександр ПошивайРоссияКитайЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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