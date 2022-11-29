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Starlink повысил тарифы для Украины - РИА Новости, 29.11.2022
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Starlink повысил тарифы для Украины
Starlink повысил тарифы для Украины - РИА Новости, 29.11.2022
Starlink повысил тарифы для Украины
Украинский телеканал "Прямой" сообщил о повышении в стране тарифов для пользователей спутниковой связи Starlink. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:14
2022-11-29T16:18
в мире
технологии
илон маск
украина
spacex
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинский телеканал "Прямой" сообщил о повышении в стране тарифов для пользователей спутниковой связи Starlink."Starlink Илона Маска повышает тарифы для украинцев", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Прямого".Сообщается, что украинские пользователи спутникового интернета начали получать письма от провайдера, уведомляющие о повышении тарифа с 60 до 75 долларов в месяц. Новый тариф начнет действовать 29 декабря, добавил телеканал.Терминал и антенна, необходимые для доступа в сеть, также подорожают. По данным канала, стоимость комплекта оборудования возрастет с 500 до 700 долларов.В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась компанией SpaceX в феврале 2018 года. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей.
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в мире, технологии, илон маск, украина, spacex
В мире, Технологии, Илон Маск, Украина, SpaceX
16:14 29.11.2022 (обновлено: 16:18 29.11.2022)
 
Starlink повысил тарифы для Украины

Украинский телеканал "Прямой" сообщил о повышении тарифов спутниковой связи Starlink

© Depositphotos.com / Ivan KrukОнлайн-покупки
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинский телеканал "Прямой" сообщил о повышении в стране тарифов для пользователей спутниковой связи Starlink.
"Starlink Илона Маска повышает тарифы для украинцев", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Прямого".
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Сообщается, что украинские пользователи спутникового интернета начали получать письма от провайдера, уведомляющие о повышении тарифа с 60 до 75 долларов в месяц. Новый тариф начнет действовать 29 декабря, добавил телеканал.
Терминал и антенна, необходимые для доступа в сеть, также подорожают. По данным канала, стоимость комплекта оборудования возрастет с 500 до 700 долларов.
В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась компанией SpaceX в феврале 2018 года. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей.
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