https://ria.ru/20221129/ssha-1835139030.html
FP: Байден оказался в тупике из-за отказа признать неизбежное поражение ВСУ
FP: Байден оказался в тупике из-за отказа признать неизбежное поражение ВСУ - РИА Новости, 29.11.2022
FP: Байден оказался в тупике из-за отказа признать неизбежное поражение ВСУ
США вынуждены выбирать между новыми поставками оружия Украине и риском эскалации отношений с Россией, пишет журнал Foreign Policy. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:42
2022-11-29T21:42
2022-11-29T23:18
в мире
сша
украина
джо байден
специальная военная операция на украине
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. США вынуждены выбирать между новыми поставками оружия Украине и риском эскалации отношений с Россией, пишет журнал Foreign Policy."Администрация Байдена может вскоре оказаться в затруднительном положении. С одной стороны, она публично выступила за победу в конфликте на Украине, <…> весь американский ВПК помогает киевским властям чем может. С другой стороны, администрация также осознает риски эскалации и не хочет ввязываться в войну с Россией", — говорится в материале.По словам автора статьи, некоторые американские чиновники признают победу Киева как минимум маловероятной, отмечая, что в конечном итоге придется пойти на сделку с Москвой.Для Белого дома компромисс вместо счастливого голливудского конца станет неудовлетворительным исходом, поскольку в таком случае украинский кризис уже нельзя будет продать как историю успеха США на внешнеполитической арене, пояснил он."Если поддержка Запада позволит Украине победить Россию и унизить Кремль, то неудачи в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии и на Балканах можно будет выкинуть из памяти, а кампания по расширению либерального порядка под руководством США получит новую жизнь", — подытожил обозреватель.В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Среди его предложений радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
https://ria.ru/20221129/ukraina-1834951604.html
https://ria.ru/20221129/ukraina-1835090505.html
https://ria.ru/20221129/zelenskiy-1835053101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир зеленский
В мире, США, Украина, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Зеленский
21:42 29.11.2022 (обновлено: 23:18 29.11.2022)
FP: Байден оказался в тупике из-за отказа признать неизбежное поражение ВСУ
FP: США затягивают конфликт на Украине из страха согласиться на компромисс с Россией
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
США вынуждены выбирать между новыми поставками оружия Украине и риском эскалации отношений с Россией, пишет журнал Foreign Policy
.
"Администрация Байдена может вскоре оказаться в затруднительном положении. С одной стороны, она публично выступила за победу в конфликте на Украине, <…> весь американский ВПК помогает киевским властям чем может. С другой стороны, администрация также осознает риски эскалации и не хочет ввязываться в войну с Россией", — говорится в материале.
По словам автора статьи, некоторые американские чиновники признают победу Киева как минимум маловероятной, отмечая, что в конечном итоге придется пойти на сделку с Москвой.
Для Белого дома компромисс вместо счастливого голливудского конца станет неудовлетворительным исходом, поскольку в таком случае украинский кризис уже нельзя будет продать как историю успеха США на внешнеполитической арене, пояснил он.
"Если поддержка Запада позволит Украине победить Россию и унизить Кремль, то неудачи в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии и на Балканах можно будет выкинуть из памяти, а кампания по расширению либерального порядка под руководством США получит новую жизнь", — подытожил обозреватель.
В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Среди его предложений радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева
о нежелании вести переговоры.