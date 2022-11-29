https://ria.ru/20221129/ssha-1835135236.html
Пентагон: США пока не планируют поставлять на Украину комплексы ПВО Рatriot
Пентагон: США пока не планируют поставлять на Украину комплексы ПВО Рatriot - РИА Новости, 29.11.2022
Пентагон: США пока не планируют поставлять на Украину комплексы ПВО Рatriot
США пока не планируют поставлять Киеву свои комплексы ПВО Patriot, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:16
2022-11-29T21:16
2022-11-29T21:25
специальная военная операция на украине
сша
украина
министерство обороны сша
в мире
патрик райдер
киев
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. США пока не планируют поставлять Киеву свои комплексы ПВО Patriot, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Вопросы (поставок) средств ПВО остаются ключевым приоритетом для министерства обороны США и международного сообщества, когда речь заходит о поддержке Украины. Что касается каких-либо разновидностей батарей Patriot, то на данном этапе у нас нет планов по их поставкам Украине", - сказал Райдер в ходе брифинга.Как отметил представитель оборонного ведомства США, Вашингтон продолжит консультации со своими союзниками и партнерами относительно вооружений, в наибольшей степени отвечающим оборонным нуждам Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, министерство обороны сша, в мире, патрик райдер, киев, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Министерство обороны США, В мире, Патрик Райдер, Киев, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
21:16 29.11.2022 (обновлено: 21:25 29.11.2022)
Пентагон: США пока не планируют поставлять на Украину комплексы ПВО Рatriot
Представитель Пентагона Райдер: США пока не планирует поставлять на Украину ПВО Рatriot