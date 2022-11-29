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Пентагон: США пока не планируют поставлять на Украину комплексы ПВО Рatriot - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/ssha-1835135236.html
Пентагон: США пока не планируют поставлять на Украину комплексы ПВО Рatriot
Пентагон: США пока не планируют поставлять на Украину комплексы ПВО Рatriot - РИА Новости, 29.11.2022
Пентагон: США пока не планируют поставлять на Украину комплексы ПВО Рatriot
США пока не планируют поставлять Киеву свои комплексы ПВО Patriot, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:16
2022-11-29T21:25
специальная военная операция на украине
сша
украина
министерство обороны сша
в мире
патрик райдер
киев
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. США пока не планируют поставлять Киеву свои комплексы ПВО Patriot, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Вопросы (поставок) средств ПВО остаются ключевым приоритетом для министерства обороны США и международного сообщества, когда речь заходит о поддержке Украины. Что касается каких-либо разновидностей батарей Patriot, то на данном этапе у нас нет планов по их поставкам Украине", - сказал Райдер в ходе брифинга.Как отметил представитель оборонного ведомства США, Вашингтон продолжит консультации со своими союзниками и партнерами относительно вооружений, в наибольшей степени отвечающим оборонным нуждам Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
украина
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сша, украина, министерство обороны сша, в мире, патрик райдер, киев, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Министерство обороны США, В мире, Патрик Райдер, Киев, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
21:16 29.11.2022 (обновлено: 21:25 29.11.2022)
 
Пентагон: США пока не планируют поставлять на Украину комплексы ПВО Рatriot

Представитель Пентагона Райдер: США пока не планирует поставлять на Украину ПВО Рatriot

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. США пока не планируют поставлять Киеву свои комплексы ПВО Patriot, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Вопросы (поставок) средств ПВО остаются ключевым приоритетом для министерства обороны США и международного сообщества, когда речь заходит о поддержке Украины. Что касается каких-либо разновидностей батарей Patriot, то на данном этапе у нас нет планов по их поставкам Украине", - сказал Райдер в ходе брифинга.
Как отметил представитель оборонного ведомства США, Вашингтон продолжит консультации со своими союзниками и партнерами относительно вооружений, в наибольшей степени отвечающим оборонным нуждам Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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