https://ria.ru/20221129/ssha-1835135236.html

Пентагон: США пока не планируют поставлять на Украину комплексы ПВО Рatriot

Пентагон: США пока не планируют поставлять на Украину комплексы ПВО Рatriot - РИА Новости, 29.11.2022

Пентагон: США пока не планируют поставлять на Украину комплексы ПВО Рatriot

США пока не планируют поставлять Киеву свои комплексы ПВО Patriot, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T21:16

2022-11-29T21:16

2022-11-29T21:25

специальная военная операция на украине

сша

украина

министерство обороны сша

в мире

патрик райдер

киев

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. США пока не планируют поставлять Киеву свои комплексы ПВО Patriot, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Вопросы (поставок) средств ПВО остаются ключевым приоритетом для министерства обороны США и международного сообщества, когда речь заходит о поддержке Украины. Что касается каких-либо разновидностей батарей Patriot, то на данном этапе у нас нет планов по их поставкам Украине", - сказал Райдер в ходе брифинга.Как отметил представитель оборонного ведомства США, Вашингтон продолжит консультации со своими союзниками и партнерами относительно вооружений, в наибольшей степени отвечающим оборонным нуждам Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

украина

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, украина, министерство обороны сша, в мире, патрик райдер, киев, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )