https://ria.ru/20221129/ssha-1835114615.html

В Китае увидели новую тенденцию в отношениях США с союзниками

В Китае увидели новую тенденцию в отношениях США с союзниками - РИА Новости, 29.11.2022

В Китае увидели новую тенденцию в отношениях США с союзниками

Девять союзников США выразили обеспокоенность по поводу безопасности своих граждан, пребывающих в Соединенных Штатах, что знаменует снижение доверия к... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T19:04

2022-11-29T19:04

2022-11-29T20:46

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Девять союзников США выразили обеспокоенность по поводу безопасности своих граждан, пребывающих в Соединенных Штатах, что знаменует снижение доверия к Вашингтону, пишет Global Times."Тот факт, что страны заговорили о насилии, в том числе об угрозе атак с применением огнестрельного оружия, указывает на появляющиеся сомнения по поводу стабильности американского общества", — отмечается в статье.В публикации подчеркивается, что эти государства, будучи ближайшими союзниками Вашингтона, прекрасно осведомлены о состоянии дел внутри страны. Следовательно, предупреждение граждан об опасности поездок в США подтверждает наличие повода для беспокойства.Помимо прочего, по мнению автора, текущая рецессия наравне с высокой инфляцией и безработицей еще больше усилит неравенство в обществе, что может привести к снижению уровня безопасности американцев.В воскресном репортаже CNN заявили, что девять стран — Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Мексика, Канада и Израиль — выпустили предупреждения в отношении поездок в США в связи с ростом уровня насилия в стране.

https://ria.ru/20221129/ssha-1835004424.html

https://ria.ru/20221127/strelba-1834529759.html

сша

вашингтон (штат)

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в мире, сша, вашингтон (штат), китай