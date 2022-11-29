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В Китае увидели новую тенденцию в отношениях США с союзниками - РИА Новости, 29.11.2022
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В Китае увидели новую тенденцию в отношениях США с союзниками
В Китае увидели новую тенденцию в отношениях США с союзниками - РИА Новости, 29.11.2022
В Китае увидели новую тенденцию в отношениях США с союзниками
Девять союзников США выразили обеспокоенность по поводу безопасности своих граждан, пребывающих в Соединенных Штатах, что знаменует снижение доверия к... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:04
2022-11-29T20:46
в мире
сша
вашингтон (штат)
китай
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Девять союзников США выразили обеспокоенность по поводу безопасности своих граждан, пребывающих в Соединенных Штатах, что знаменует снижение доверия к Вашингтону, пишет Global Times."Тот факт, что страны заговорили о насилии, в том числе об угрозе атак с применением огнестрельного оружия, указывает на появляющиеся сомнения по поводу стабильности американского общества", — отмечается в статье.В публикации подчеркивается, что эти государства, будучи ближайшими союзниками Вашингтона, прекрасно осведомлены о состоянии дел внутри страны. Следовательно, предупреждение граждан об опасности поездок в США подтверждает наличие повода для беспокойства.Помимо прочего, по мнению автора, текущая рецессия наравне с высокой инфляцией и безработицей еще больше усилит неравенство в обществе, что может привести к снижению уровня безопасности американцев.В воскресном репортаже CNN заявили, что девять стран — Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Мексика, Канада и Израиль — выпустили предупреждения в отношении поездок в США в связи с ростом уровня насилия в стране.
https://ria.ru/20221129/ssha-1835004424.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), китай
В мире, США, Вашингтон (штат), Китай
19:04 29.11.2022 (обновлено: 20:46 29.11.2022)
 
В Китае увидели новую тенденцию в отношениях США с союзниками

Global Times: союзники Вашингтона предупреждают граждан об опасности поездок в США

© AP Photo / Wong Maye-EФлаг США на улице Нью-Йорка
Флаг США на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Wong Maye-E
Флаг США на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Девять союзников США выразили обеспокоенность по поводу безопасности своих граждан, пребывающих в Соединенных Штатах, что знаменует снижение доверия к Вашингтону, пишет Global Times.
"Тот факт, что страны заговорили о насилии, в том числе об угрозе атак с применением огнестрельного оружия, указывает на появляющиеся сомнения по поводу стабильности американского общества", — отмечается в статье.
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В публикации подчеркивается, что эти государства, будучи ближайшими союзниками Вашингтона, прекрасно осведомлены о состоянии дел внутри страны. Следовательно, предупреждение граждан об опасности поездок в США подтверждает наличие повода для беспокойства.
Помимо прочего, по мнению автора, текущая рецессия наравне с высокой инфляцией и безработицей еще больше усилит неравенство в обществе, что может привести к снижению уровня безопасности американцев.
В воскресном репортаже CNN заявили, что девять стран — Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Мексика, Канада и Израиль — выпустили предупреждения в отношении поездок в США в связи с ростом уровня насилия в стране.
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