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МИД назвал условие для возобновления стратегического диалога с США - РИА Новости, 29.11.2022
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МИД назвал условие для возобновления стратегического диалога с США
МИД назвал условие для возобновления стратегического диалога с США - РИА Новости, 29.11.2022
МИД назвал условие для возобновления стратегического диалога с США
Шанс на возобновление стратегического диалога с США есть, но только если в Вашингтоне осознают, что нельзя навязывать свои предпочтения и приоритеты, заявил... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:46
2022-11-29T16:07
сша
в мире
сергей рябков
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Шанс на возобновление стратегического диалога с США есть, но только если в Вашингтоне осознают, что нельзя навязывать свои предпочтения и приоритеты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы сами в этой сфере инициативу не проявляем: коль скоро противоположная сторона приняла решение о свертывании этого диалога, именно она должна - если сочтет целесообразным - выступить с инициативой его восстановления. В противном случае мы окажемся в заведомо проигрышной позиции", - сказал Рябков журналистам в кулуарах встречи в Фонде поддержки публичной дипломатии им. Горчакова."Наш подход к этой тематике американцам хорошо известен, он не конъюнктурен, а основывается на глубоко осознаваемых нами интересах нашей национальной безопасности. Мы считаем, что диалог возможен исключительно на принципе баланса интересов и поиске общих знаменателей. Здесь не может быть одностороннего навязывания тех или иных предпочтений", - сказал замглавы МИД РФ.По его словам, "если это осознают американцы, будут готовы так работать, то шансы есть". "Если нет, значит не будет перспектив этого диалога, даже после того, как он восстановится. Если восстановится", - резюмировал Рябков.
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сша, в мире, сергей рябков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, В мире, Сергей Рябков, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:46 29.11.2022 (обновлено: 16:07 29.11.2022)
 
МИД назвал условие для возобновления стратегического диалога с США

Рябков: диалог с США возможен, если они осознают, что нельзя навязывать свои предпочтения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Шанс на возобновление стратегического диалога с США есть, но только если в Вашингтоне осознают, что нельзя навязывать свои предпочтения и приоритеты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы сами в этой сфере инициативу не проявляем: коль скоро противоположная сторона приняла решение о свертывании этого диалога, именно она должна - если сочтет целесообразным - выступить с инициативой его восстановления. В противном случае мы окажемся в заведомо проигрышной позиции", - сказал Рябков журналистам в кулуарах встречи в Фонде поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.
"Наш подход к этой тематике американцам хорошо известен, он не конъюнктурен, а основывается на глубоко осознаваемых нами интересах нашей национальной безопасности. Мы считаем, что диалог возможен исключительно на принципе баланса интересов и поиске общих знаменателей. Здесь не может быть одностороннего навязывания тех или иных предпочтений", - сказал замглавы МИД РФ.
По его словам, "если это осознают американцы, будут готовы так работать, то шансы есть". "Если нет, значит не будет перспектив этого диалога, даже после того, как он восстановится. Если восстановится", - резюмировал Рябков.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 12:54
Столтенберг заявил, что диалог НАТО с Россией не работает
 
СШАВ миреСергей РябковРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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