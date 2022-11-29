https://ria.ru/20221129/ssha-1835055467.html

МИД назвал условие для возобновления стратегического диалога с США

МИД назвал условие для возобновления стратегического диалога с США - РИА Новости, 29.11.2022

МИД назвал условие для возобновления стратегического диалога с США

Шанс на возобновление стратегического диалога с США есть, но только если в Вашингтоне осознают, что нельзя навязывать свои предпочтения и приоритеты, заявил... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:46

2022-11-29T15:46

2022-11-29T16:07

сша

в мире

сергей рябков

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f5c6bd3b9d13aaa278fca9fce0572480.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Шанс на возобновление стратегического диалога с США есть, но только если в Вашингтоне осознают, что нельзя навязывать свои предпочтения и приоритеты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы сами в этой сфере инициативу не проявляем: коль скоро противоположная сторона приняла решение о свертывании этого диалога, именно она должна - если сочтет целесообразным - выступить с инициативой его восстановления. В противном случае мы окажемся в заведомо проигрышной позиции", - сказал Рябков журналистам в кулуарах встречи в Фонде поддержки публичной дипломатии им. Горчакова."Наш подход к этой тематике американцам хорошо известен, он не конъюнктурен, а основывается на глубоко осознаваемых нами интересах нашей национальной безопасности. Мы считаем, что диалог возможен исключительно на принципе баланса интересов и поиске общих знаменателей. Здесь не может быть одностороннего навязывания тех или иных предпочтений", - сказал замглавы МИД РФ.По его словам, "если это осознают американцы, будут готовы так работать, то шансы есть". "Если нет, значит не будет перспектив этого диалога, даже после того, как он восстановится. Если восстановится", - резюмировал Рябков.

https://ria.ru/20221129/nato-1834988648.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, сергей рябков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)