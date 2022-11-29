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Чиновник-трансгендер из США попался на краже женской одежды
Чиновник-трансгендер из США попался на краже женской одежды - РИА Новости, 29.11.2022
Чиновник-трансгендер из США попался на краже женской одежды
Американский ЛГБТ-активист и чиновник из администрации Джо Байдена Сэм Бринтон попался на краже чемодана с женской одеждой, пишет издание Alpha News. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:32
2022-11-29T13:32
2022-11-29T14:15
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский ЛГБТ-активист и чиновник из администрации Джо Байдена Сэм Бринтон попался на краже чемодана с женской одеждой, пишет издание Alpha News."Сэм Бринтон, один из первых открытых гендерфлюидных сотрудников в федеральном правительстве, обвиняется в краже багажа одной из пассажирок в аэропорту Миннеаполиса", — говорится в публикации.Уточняется, что заявление о пропаже служба безопасности аэропорта в Миннеаполисе получила 16 сентября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Бринтон забирает чемодан из зоны выдачи. Потерпевшая подтвердила, что это ее багаж, а также отметила, что общая стоимость чемодана и его содержимого составляет около 2,3 тысячи долларов.Сотрудники полиции связались с похитителем, который далеко не сразу признался в краже."Бринтон сказал, что взял чужой багаж по ошибке, потому что устал", — сообщается в статье.По данным издания, владельца чемодана до сих пор не получила свои вещи обратно. Судебное слушание по делу Сэма Бринтона назначено на 19 декабря. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, а также штраф в десять тысяч долларов в случае признания его вины.Сэм Бринтон — заместитель помощника начальника Управления по утилизации отработанного топлива и отходов при Министерстве энергетики США. Он стал первым открытым гендерфлюидным сотрудником в правительстве США и прославился своим внешним видом, используя макияж и женскую одежду.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
https://ria.ru/20221027/transgender-1827359106.html
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сша, миннеаполис, в мире
13:32 29.11.2022 (обновлено: 14:15 29.11.2022)
Чиновник-трансгендер из США попался на краже женской одежды
Небинарный чиновник из администрации США Бринтон попался на краже сумки с женской одеждой
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Американский ЛГБТ-активист и чиновник из администрации Джо Байдена Сэм Бринтон попался на краже чемодана с женской одеждой, пишет издание Alpha News
.
"Сэм Бринтон, один из первых открытых гендерфлюидных сотрудников в федеральном правительстве, обвиняется в краже багажа одной из пассажирок в аэропорту Миннеаполиса", — говорится в публикации.
Уточняется, что заявление о пропаже служба безопасности аэропорта в Миннеаполисе
получила 16 сентября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Бринтон забирает чемодан из зоны выдачи. Потерпевшая подтвердила, что это ее багаж, а также отметила, что общая стоимость чемодана и его содержимого составляет около 2,3 тысячи долларов.
Сотрудники полиции связались с похитителем, который далеко не сразу признался в краже.
"Бринтон сказал, что взял чужой багаж по ошибке, потому что устал", — сообщается в статье.
По данным издания, владельца чемодана до сих пор не получила свои вещи обратно. Судебное слушание по делу Сэма Бринтона назначено на 19 декабря. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, а также штраф в десять тысяч долларов в случае признания его вины.
Сэм Бринтон — заместитель помощника начальника Управления по утилизации отработанного топлива и отходов при Министерстве энергетики США. Он стал первым открытым гендерфлюидным сотрудником в правительстве США и прославился своим внешним видом, используя макияж и женскую одежду.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>