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Чиновник-трансгендер из США попался на краже женской одежды - РИА Новости, 29.11.2022
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Чиновник-трансгендер из США попался на краже женской одежды
Чиновник-трансгендер из США попался на краже женской одежды - РИА Новости, 29.11.2022
Чиновник-трансгендер из США попался на краже женской одежды
Американский ЛГБТ-активист и чиновник из администрации Джо Байдена Сэм Бринтон попался на краже чемодана с женской одеждой, пишет издание Alpha News. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:32
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский ЛГБТ-активист и чиновник из администрации Джо Байдена Сэм Бринтон попался на краже чемодана с женской одеждой, пишет издание Alpha News."Сэм Бринтон, один из первых открытых гендерфлюидных сотрудников в федеральном правительстве, обвиняется в краже багажа одной из пассажирок в аэропорту Миннеаполиса", — говорится в публикации.Уточняется, что заявление о пропаже служба безопасности аэропорта в Миннеаполисе получила 16 сентября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Бринтон забирает чемодан из зоны выдачи. Потерпевшая подтвердила, что это ее багаж, а также отметила, что общая стоимость чемодана и его содержимого составляет около 2,3 тысячи долларов.Сотрудники полиции связались с похитителем, который далеко не сразу признался в краже."Бринтон сказал, что взял чужой багаж по ошибке, потому что устал", — сообщается в статье.По данным издания, владельца чемодана до сих пор не получила свои вещи обратно. Судебное слушание по делу Сэма Бринтона назначено на 19 декабря. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, а также штраф в десять тысяч долларов в случае признания его вины.Сэм Бринтон — заместитель помощника начальника Управления по утилизации отработанного топлива и отходов при Министерстве энергетики США. Он стал первым открытым гендерфлюидным сотрудником в правительстве США и прославился своим внешним видом, используя макияж и женскую одежду.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221027/transgender-1827359106.html
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сша, миннеаполис, в мире
США, Миннеаполис, В мире
13:32 29.11.2022 (обновлено: 14:15 29.11.2022)
 
Чиновник-трансгендер из США попался на краже женской одежды

Небинарный чиновник из администрации США Бринтон попался на краже сумки с женской одеждой

© Фото : Office of Nuclear EnergyСэм Бринтон
Сэм Бринтон - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Office of Nuclear Energy
Сэм Бринтон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский ЛГБТ-активист и чиновник из администрации Джо Байдена Сэм Бринтон попался на краже чемодана с женской одеждой, пишет издание Alpha News.
"Сэм Бринтон, один из первых открытых гендерфлюидных сотрудников в федеральном правительстве, обвиняется в краже багажа одной из пассажирок в аэропорту Миннеаполиса", — говорится в публикации.
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Уточняется, что заявление о пропаже служба безопасности аэропорта в Миннеаполисе получила 16 сентября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Бринтон забирает чемодан из зоны выдачи. Потерпевшая подтвердила, что это ее багаж, а также отметила, что общая стоимость чемодана и его содержимого составляет около 2,3 тысячи долларов.
Сотрудники полиции связались с похитителем, который далеко не сразу признался в краже.
"Бринтон сказал, что взял чужой багаж по ошибке, потому что устал", — сообщается в статье.
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Интервью Байдена с трансгендером разозлило американцев
По данным издания, владельца чемодана до сих пор не получила свои вещи обратно. Судебное слушание по делу Сэма Бринтона назначено на 19 декабря. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, а также штраф в десять тысяч долларов в случае признания его вины.
Сэм Бринтон — заместитель помощника начальника Управления по утилизации отработанного топлива и отходов при Министерстве энергетики США. Он стал первым открытым гендерфлюидным сотрудником в правительстве США и прославился своим внешним видом, используя макияж и женскую одежду.
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Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
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