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Жителя Череповца приговорили к 17 годам за ритуальное убийство пенсионерки - РИА Новости, 29.11.2022
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Жителя Череповца приговорили к 17 годам за ритуальное убийство пенсионерки
Жителя Череповца приговорили к 17 годам за ритуальное убийство пенсионерки - РИА Новости, 29.11.2022
Жителя Череповца приговорили к 17 годам за ритуальное убийство пенсионерки
Вологодский областной суд приговорил жителя Череповца, который обвинялся в том, что убил пенсионерку и вырезал на ее теле ритуальные знаки, к 17 годам колонии... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:29
2022-11-29T17:32
происшествия
вологодская область
череповец
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Вологодский областной суд приговорил жителя Череповца, который обвинялся в том, что убил пенсионерку и вырезал на ее теле ритуальные знаки, к 17 годам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.Как установили следователи, 4 апреля нетрезвый 44-летний житель Череповца, вооружившись ножом, пришел к квартире 86-летней женщины и обманом уговорил ее открыть дверь, притворившись соседом снизу, которого пенсионерка якобы залила водой.Женщина открыла дверь, и мужчина нанес ей несколько ударов ножом по телу, а после вошел в квартиру. Пенсионерка пыталась позвонить, но он перерезал телефонный провод. Женщина предприняла попытку убежать от преступника, но тот догнал ее на лестничном марше."Используя нож в качестве оружия… (злоумышленник) нанес ей множественные удары ножом по телу, после чего склонился над лежащей на полу пенсионеркой и путем нанесения ударов ножом вырезал на ее теле ритуальные символы", - говорится в сообщении.Как установили эксперты, женщина получила 27 ударов ножом и скончалась на месте происшествия. Вину подсудимый не признал."Суд, оценив представленные по делу доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет с ограничением свободы на один год, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе судов. Дополнительное наказание в виде ограничения свободы мужчина будет исполнять после отбытия основного наказания.Суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшего в качестве компенсации морального вреда миллион рублей.
https://ria.ru/20221128/ubiystvo-1834877685.html
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вологодская область
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происшествия, вологодская область, череповец
Происшествия, Вологодская область, Череповец
17:29 29.11.2022 (обновлено: 17:32 29.11.2022)
 
Жителя Череповца приговорили к 17 годам за ритуальное убийство пенсионерки

Жителю Череповца дали 17 лет колонии строгого режима за ритуальное убийство пенсионерки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Вологодский областной суд приговорил жителя Череповца, который обвинялся в том, что убил пенсионерку и вырезал на ее теле ритуальные знаки, к 17 годам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
Как установили следователи, 4 апреля нетрезвый 44-летний житель Череповца, вооружившись ножом, пришел к квартире 86-летней женщины и обманом уговорил ее открыть дверь, притворившись соседом снизу, которого пенсионерка якобы залила водой.
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Женщина открыла дверь, и мужчина нанес ей несколько ударов ножом по телу, а после вошел в квартиру. Пенсионерка пыталась позвонить, но он перерезал телефонный провод. Женщина предприняла попытку убежать от преступника, но тот догнал ее на лестничном марше.
"Используя нож в качестве оружия… (злоумышленник) нанес ей множественные удары ножом по телу, после чего склонился над лежащей на полу пенсионеркой и путем нанесения ударов ножом вырезал на ее теле ритуальные символы", - говорится в сообщении.
Как установили эксперты, женщина получила 27 ударов ножом и скончалась на месте происшествия. Вину подсудимый не признал.
"Суд, оценив представленные по делу доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет с ограничением свободы на один год, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе судов. Дополнительное наказание в виде ограничения свободы мужчина будет исполнять после отбытия основного наказания.
Суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшего в качестве компенсации морального вреда миллион рублей.
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