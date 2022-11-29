https://ria.ru/20221129/srok-1835088705.html

Жителя Череповца приговорили к 17 годам за ритуальное убийство пенсионерки

Жителя Череповца приговорили к 17 годам за ритуальное убийство пенсионерки - РИА Новости, 29.11.2022

Жителя Череповца приговорили к 17 годам за ритуальное убийство пенсионерки

Вологодский областной суд приговорил жителя Череповца, который обвинялся в том, что убил пенсионерку и вырезал на ее теле ритуальные знаки, к 17 годам колонии... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:29

2022-11-29T17:29

2022-11-29T17:32

происшествия

вологодская область

череповец

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Вологодский областной суд приговорил жителя Череповца, который обвинялся в том, что убил пенсионерку и вырезал на ее теле ритуальные знаки, к 17 годам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.Как установили следователи, 4 апреля нетрезвый 44-летний житель Череповца, вооружившись ножом, пришел к квартире 86-летней женщины и обманом уговорил ее открыть дверь, притворившись соседом снизу, которого пенсионерка якобы залила водой.Женщина открыла дверь, и мужчина нанес ей несколько ударов ножом по телу, а после вошел в квартиру. Пенсионерка пыталась позвонить, но он перерезал телефонный провод. Женщина предприняла попытку убежать от преступника, но тот догнал ее на лестничном марше."Используя нож в качестве оружия… (злоумышленник) нанес ей множественные удары ножом по телу, после чего склонился над лежащей на полу пенсионеркой и путем нанесения ударов ножом вырезал на ее теле ритуальные символы", - говорится в сообщении.Как установили эксперты, женщина получила 27 ударов ножом и скончалась на месте происшествия. Вину подсудимый не признал."Суд, оценив представленные по делу доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет с ограничением свободы на один год, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе судов. Дополнительное наказание в виде ограничения свободы мужчина будет исполнять после отбытия основного наказания.Суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшего в качестве компенсации морального вреда миллион рублей.

https://ria.ru/20221128/ubiystvo-1834877685.html

https://ria.ru/20221128/prigovor-1834720913.html

вологодская область

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, вологодская область, череповец