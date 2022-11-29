https://ria.ru/20221129/srok-1834989325.html

Мужчине, вывесившему российский флаг в Одессе, дали 15 лет колонии

Мужчине, вывесившему российский флаг в Одессе, дали 15 лет колонии - РИА Новости, 29.11.2022

Мужчине, вывесившему российский флаг в Одессе, дали 15 лет колонии

Суд на Украине приговорил к 15 годам колонии мужчину, который передавал информацию о ВСУ, а в августе вывесил российский флаг на одном из домов Одессы, сообщили РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:56

2022-11-29T12:56

2022-11-29T20:20

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Суд на Украине приговорил к 15 годам колонии мужчину, который передавал информацию о ВСУ, а в августе вывесил российский флаг на одном из домов Одессы, сообщили в Госбюро расследований.Сообщается, что 22 августа мужчина разместил на одном из домов города триколор с надписью "Одесса — русский город". Также он, как утверждается, собирал и передавал российской стороне информацию о ВСУ и военных объектах, "вербовал бывших правоохранителей для подрывной деятельности против Украины"."Предатель не отказывался и от обычной преступной деятельности. Он с пособниками планировал похитить патриотически настроенного предпринимателя Одессы, который занимался волонтерской деятельностью", — отметили в Госбюро расследований.Как утверждается в заявлении, мужчины "обустроили подвал для пыток бизнесмена, чтобы тот согласился отдать все свое имущество и деньги".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834983476.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221129/plennyy-1835014021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, одесса