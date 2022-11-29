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Мужчине, вывесившему российский флаг в Одессе, дали 15 лет колонии - РИА Новости, 29.11.2022
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Мужчине, вывесившему российский флаг в Одессе, дали 15 лет колонии
Мужчине, вывесившему российский флаг в Одессе, дали 15 лет колонии - РИА Новости, 29.11.2022
Мужчине, вывесившему российский флаг в Одессе, дали 15 лет колонии
Суд на Украине приговорил к 15 годам колонии мужчину, который передавал информацию о ВСУ, а в августе вывесил российский флаг на одном из домов Одессы, сообщили РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:56
2022-11-29T20:20
в мире
украина
одесса
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Суд на Украине приговорил к 15 годам колонии мужчину, который передавал информацию о ВСУ, а в августе вывесил российский флаг на одном из домов Одессы, сообщили в Госбюро расследований.Сообщается, что 22 августа мужчина разместил на одном из домов города триколор с надписью "Одесса — русский город". Также он, как утверждается, собирал и передавал российской стороне информацию о ВСУ и военных объектах, "вербовал бывших правоохранителей для подрывной деятельности против Украины"."Предатель не отказывался и от обычной преступной деятельности. Он с пособниками планировал похитить патриотически настроенного предпринимателя Одессы, который занимался волонтерской деятельностью", — отметили в Госбюро расследований.Как утверждается в заявлении, мужчины "обустроили подвал для пыток бизнесмена, чтобы тот согласился отдать все свое имущество и деньги".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221129/ukraina-1834983476.html
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в мире, украина, одесса
В мире, Украина, Одесса
12:56 29.11.2022 (обновлено: 20:20 29.11.2022)
 
Мужчине, вывесившему российский флаг в Одессе, дали 15 лет колонии

Мужчину, вывесившего российский флаг в Одессе, обвинили в госизмене на Украине

© Фото опубликовано на странице "Интересная Одесса" во ВКонтактеРоссийские флаги, вывешенные в Одессе в День независимости Украины
Российские флаги, вывешенные в Одессе в День независимости Украины
© Фото опубликовано на странице "Интересная Одесса" во ВКонтакте
Российские флаги, вывешенные в Одессе в День независимости Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Суд на Украине приговорил к 15 годам колонии мужчину, который передавал информацию о ВСУ, а в августе вывесил российский флаг на одном из домов Одессы, сообщили в Госбюро расследований.

"Жителя Одессы признали виновным в государственной измене, коллаборационистской деятельности и похищении человека. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы", — сказано в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Сообщается, что 22 августа мужчина разместил на одном из домов города триколор с надписью "Одесса — русский город". Также он, как утверждается, собирал и передавал российской стороне информацию о ВСУ и военных объектах, "вербовал бывших правоохранителей для подрывной деятельности против Украины".
"Предатель не отказывался и от обычной преступной деятельности. Он с пособниками планировал похитить патриотически настроенного предпринимателя Одессы, который занимался волонтерской деятельностью", — отметили в Госбюро расследований.
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Как утверждается в заявлении, мужчины "обустроили подвал для пыток бизнесмена, чтобы тот согласился отдать все свое имущество и деньги".
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