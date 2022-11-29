https://ria.ru/20221129/spg-1834969186.html

Катар подписал соглашение о поставках СПГ в Германию

Катар подписал соглашение о поставках СПГ в Германию - РИА Новости, 29.11.2022

Катар подписал соглашение о поставках СПГ в Германию

Катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с американской компанией ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:09

2022-11-29T12:09

2022-11-29T12:09

экономика

германия

катар

в мире

природный газ

сжиженный природный газ

спг

conocophillips

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893390_0:5:3626:2045_1920x0_80_0_0_fe3fa2f4a367b2a7961f168cdcecc1e6.jpg

ДОХА, 29 ноя - РИА Новости. Катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с американской компанией ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию в объеме около 2 миллионов тонн в год, начиная с 2026 года и в течение 15 лет, сообщило катарское агентство QNA со ссылкой на информацию QatarEnergy."QatarEnergy подписала долгосрочное соглашение с ConocoPhillips о поставках СПГ в Германию сроком на 15 лет, которое предусматривает поставки около 2 миллионов тонн СПГ в год, поставки начнутся в 2026 году", - говорится в сообщении агентства.Катар в течение этого года вел интенсивные переговоры с властями Германии и частными компаниями о начале поставок СПГ в эту страну, которая предпринимает усилия по поиску альтернатив поставкам российского газа на фоне осложнения отношений с Россией.

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834944481.html

германия

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, катар, в мире, природный газ, сжиженный природный газ, спг, conocophillips