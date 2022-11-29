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Катар подписал соглашение о поставках СПГ в Германию - РИА Новости, 29.11.2022
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Катар подписал соглашение о поставках СПГ в Германию
Катар подписал соглашение о поставках СПГ в Германию - РИА Новости, 29.11.2022
Катар подписал соглашение о поставках СПГ в Германию
Катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с американской компанией ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:09
2022-11-29T12:09
экономика
германия
катар
в мире
природный газ
сжиженный природный газ
спг
conocophillips
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ДОХА, 29 ноя - РИА Новости. Катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с американской компанией ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию в объеме около 2 миллионов тонн в год, начиная с 2026 года и в течение 15 лет, сообщило катарское агентство QNA со ссылкой на информацию QatarEnergy."QatarEnergy подписала долгосрочное соглашение с ConocoPhillips о поставках СПГ в Германию сроком на 15 лет, которое предусматривает поставки около 2 миллионов тонн СПГ в год, поставки начнутся в 2026 году", - говорится в сообщении агентства.Катар в течение этого года вел интенсивные переговоры с властями Германии и частными компаниями о начале поставок СПГ в эту страну, которая предпринимает усилия по поиску альтернатив поставкам российского газа на фоне осложнения отношений с Россией.
https://ria.ru/20221129/ukraina-1834944481.html
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экономика, германия, катар, в мире, природный газ, сжиженный природный газ, спг, conocophillips
Экономика, Германия, Катар, В мире, Природный газ, сжиженный природный газ, СПГ, ConocoPhillips
12:09 29.11.2022
 
Катар подписал соглашение о поставках СПГ в Германию

Катар подписал соглашение о поставках двух миллионов тонн СПГ в год в Германию с 2026 года

© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit. Архивное фото
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ДОХА, 29 ноя - РИА Новости. Катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с американской компанией ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию в объеме около 2 миллионов тонн в год, начиная с 2026 года и в течение 15 лет, сообщило катарское агентство QNA со ссылкой на информацию QatarEnergy.
"QatarEnergy подписала долгосрочное соглашение с ConocoPhillips о поставках СПГ в Германию сроком на 15 лет, которое предусматривает поставки около 2 миллионов тонн СПГ в год, поставки начнутся в 2026 году", - говорится в сообщении агентства.
Катар в течение этого года вел интенсивные переговоры с властями Германии и частными компаниями о начале поставок СПГ в эту страну, которая предпринимает усилия по поиску альтернатив поставкам российского газа на фоне осложнения отношений с Россией.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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ЭкономикаГерманияКатарВ миреПриродный газсжиженный природный газСПГConocoPhillips
 
 
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