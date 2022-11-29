https://ria.ru/20221129/spetsoperatsiya-1835147323.html

Спецоперация, 29 ноября: НАТО готовится поставлять Украине ЗРК Patriot

Спецоперация, 29 ноября: НАТО готовится поставлять Украине ЗРК Patriot - РИА Новости, 29.11.2022

Спецоперация, 29 ноября: НАТО готовится поставлять Украине ЗРК Patriot

Минобороны РФ сообщило во вторник об отражении двух атак армии Украины в Харьковской области и ЛНР, а также о продолжении наступления на донецком направлении. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T22:55

2022-11-29T22:55

2022-11-29T22:55

специальная военная операция на украине

йенс столтенберг

дмитрий медведев

денис шмыгаль

украина

россия

луганская народная республика

нато

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило во вторник об отражении двух атак армии Украины в Харьковской области и ЛНР, а также о продолжении наступления на донецком направлении.Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса обсуждают возможные поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью российских военных.Ход операцииВооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 70 военных Украины в ЛНР и Харьковской области, сорваны две атаки украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Также российские войска продолжают наступление на донецком направлении – за сутки уничтожено более 100 украинских боевиков и 11 единиц техники.Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую РЛС целеуказания для зенитных ракетных комплексов "Пеликан", заявили в министерстве.Кроме того, в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, в районе Макеевки в ЛНР - украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", а в Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.По данным ведомства, российские средства ПВО сбили за сутки девять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР, перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" в Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотный летательный аппарат, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3628 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7406 единиц специальной военной автомобильной техники.Поставки военной помощи УкраинеВечером во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса ведут дискуссию о возможных поставках Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.На это заявление отреагировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заявив, что если альянс поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью ВС РФ.В свою очередь в Пентагоне сообщили, что США рассматривают все виды систем противовоздушной обороны для поставки на Украину, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot. При этом американцы пока не готовы предоставлять истребители Украине и не включают этот вопрос в список своих ближайших приоритетов, заявили высокопоставленные представители Пентагона на брифинге для журналистов.Между тем агентство Блумберг сообщило, что лидеры стран НАТО вновь вернулись к идее о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16, от которой отказались в начале российской военной операции.По данным агентства, Украина, власти которой просят Запад закрыть небо над страной, с большей вероятностью получит такое вооружение, как система противовоздушной обороны "Железный купол", батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и, возможно, тактические истребители.Кроме того, газета Times of Israel написала о том, что украинская военная делегация на прошлой неделе посетила Израиль, чтобы заручиться поддержкой в сфере обороны. Делегация, в состав которой входил высокопоставленный украинский командующий, провела несколько встреч с представителями израильского минобороны и Армии обороны Израиля, отметили в издании.Восстановление энергоинфраструктуры Украины США предоставят Киеву 53 миллиона долларов для поддержки системы электроснабжения Украины, сообщил во вторник телеканал CNN. Отмечается, что выделенные средства будут направлены на покупку критически важного оборудования.О своей поддержке Украины в восстановлении критической инфраструктуры и защите населения от ракетных ударов заявили и главы МИД стран НАТО по итогам первого дня заседаний в Бухаресте.В НАТО также отметили продолжение политики "открытых дверей" и подтвердили приверженность решениям, принятым на саммите в Бухаресте в 2008 году в отношении потенциального членства в альянсе Украины и Грузии.Кроме того, правительство Германии предоставило финансовую помощь Украине на ремонт энергетической инфраструктуры в размере около 56 миллионов евро, также планируется предоставить более 350 генераторов.Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что с 10 октября на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

https://ria.ru/20221123/evrosoyuz-1833500684.html

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Евгения Нефедова

йенс столтенберг, дмитрий медведев, денис шмыгаль, украина, россия, луганская народная республика, нато, министерство обороны сша, укрэнерго, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), миг-29, f-16