https://ria.ru/20221129/spetsoperatsiya-1835046338.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.11.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.11.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:38

2022-11-29T15:38

2022-11-29T15:38

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 29 ноября 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска успешно отразили атаки ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что польские наемники, воюющие на стороне украинской армии, несут колоссальные потери.Ликвидированы десять пунктов управления, 148 районов скопления живой силы и техники, 62 артиллерийских расчета, склад ракетно-артиллерийского вооружения, ЗРК "Оса-АКМ", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам "Пеликан". Средства ПВО сбили девять беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотник, 391 зенитный ракетный комплекс, 904 реактивные системы залпового огня, 6876 танков и других бронемашин, 3628 орудий полевой артиллерии и 7406 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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