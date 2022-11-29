https://ria.ru/20221129/spetsoperatsiya-1835024528.html
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 29.11.2022
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении
Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении, за сутки уничтожено более ста украинских военных, сообщило Министерство обороны в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:13
2022-11-29T14:13
2022-11-29T17:04
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
донецк
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении, за сутки уничтожено более ста украинских военных, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей", - заявили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Донецк
14:13 29.11.2022 (обновлено: 17:04 29.11.2022)
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении
Минобороны сообщило об уничтожении ВС России более 100 бойцов ВСУ на Донецком направлении