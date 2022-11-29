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Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 29.11.2022
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении
Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении, за сутки уничтожено более ста украинских военных, сообщило Министерство обороны в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:13
2022-11-29T17:04
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
донецк
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении, за сутки уничтожено более ста украинских военных, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей", - заявили в Минобороны.
украина
донецкая народная республика
донецк
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Донецк
14:13 29.11.2022 (обновлено: 17:04 29.11.2022)
 
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении

Минобороны сообщило об уничтожении ВС России более 100 бойцов ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРСЗО "Град" в зоне спецоперации
РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении, за сутки уничтожено более ста украинских военных, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей", - заявили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 ноября, 15:42Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.11.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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