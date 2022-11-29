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Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении

Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 29.11.2022

Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении

Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении, за сутки уничтожено более ста украинских военных, сообщило Министерство обороны в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:13

2022-11-29T14:13

2022-11-29T17:04

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

донецк

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении, за сутки уничтожено более ста украинских военных, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей", - заявили в Минобороны.

украина

донецкая народная республика

донецк

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика, донецк