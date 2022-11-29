https://ria.ru/20221129/spetsoperatsiya-1834959407.html
В Совбезе призвали улучшить работу спецслужб в условиях спецоперации
В Совбезе призвали улучшить работу спецслужб в условиях спецоперации - РИА Новости, 29.11.2022
В Совбезе призвали улучшить работу спецслужб в условиях спецоперации
Эксперты Совета безопасности РФ считают необходимым в условиях специальной военной операции усилить эффективности работы российских правоохранительных органов и РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:38
2022-11-29T11:38
2022-11-29T11:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828413665_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_347397427464c4dfaa30ac6b0055c4eb.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ считают необходимым в условиях специальной военной операции усилить эффективности работы российских правоохранительных органов и спецслужб, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза."На заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете безопасности Российской Федерации, в частности, обращено внимание на усиливающиеся попытки вмешательства Запада во внутренние дела нашей страны. Отмечены стремления ряда иностранных государств дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в том числе путем активизации противоправной деятельности националистических и иных праворадикальных структур", - говорится в сообщении."В этой связи эксперты сделали акцент на необходимости повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, решающих задачи обеспечения государственной и общественной безопасности", - отмечается в сообщении.Был предложен ряд мер по недопущению манипуляции общественным мнением, а также использования информационно-коммуникационных технологий в целях распространения заведомо ложной информации и искажения объективных данных о ходе специальной военной операции. Кроме того, рассмотрены вопросы противодействия распространению идеологии неонацизма на территории РФ. Детали не раскрываются.
https://ria.ru/20221128/zaderzhanie-1834755952.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828413665_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0ec0ca629acfd4ebd791917354c3b500.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Совет Безопасности РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Совбезе призвали улучшить работу спецслужб в условиях спецоперации
Эксперты Совбеза назвали необходимым улучшение работы спецслужб в условиях спецоперации
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ считают необходимым в условиях специальной военной операции усилить эффективности работы российских правоохранительных органов и спецслужб, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
"На заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете безопасности Российской Федерации, в частности, обращено внимание на усиливающиеся попытки вмешательства Запада во внутренние дела нашей страны. Отмечены стремления ряда иностранных государств дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в том числе путем активизации противоправной деятельности националистических и иных праворадикальных структур", - говорится в сообщении.
"В этой связи эксперты сделали акцент на необходимости повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, решающих задачи обеспечения государственной и общественной безопасности", - отмечается в сообщении.
Был предложен ряд мер по недопущению манипуляции общественным мнением, а также использования информационно-коммуникационных технологий в целях распространения заведомо ложной информации и искажения объективных данных о ходе специальной военной операции. Кроме того, рассмотрены вопросы противодействия распространению идеологии неонацизма на территории РФ. Детали не раскрываются.