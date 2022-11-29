https://ria.ru/20221129/spetsoperatsiya-1834959407.html

В Совбезе призвали улучшить работу спецслужб в условиях спецоперации

В Совбезе призвали улучшить работу спецслужб в условиях спецоперации - РИА Новости, 29.11.2022

В Совбезе призвали улучшить работу спецслужб в условиях спецоперации

Эксперты Совета безопасности РФ считают необходимым в условиях специальной военной операции усилить эффективности работы российских правоохранительных органов и РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:38

2022-11-29T11:38

2022-11-29T11:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

совет безопасности рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ считают необходимым в условиях специальной военной операции усилить эффективности работы российских правоохранительных органов и спецслужб, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза."На заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете безопасности Российской Федерации, в частности, обращено внимание на усиливающиеся попытки вмешательства Запада во внутренние дела нашей страны. Отмечены стремления ряда иностранных государств дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в том числе путем активизации противоправной деятельности националистических и иных праворадикальных структур", - говорится в сообщении."В этой связи эксперты сделали акцент на необходимости повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, решающих задачи обеспечения государственной и общественной безопасности", - отмечается в сообщении.Был предложен ряд мер по недопущению манипуляции общественным мнением, а также использования информационно-коммуникационных технологий в целях распространения заведомо ложной информации и искажения объективных данных о ходе специальной военной операции. Кроме того, рассмотрены вопросы противодействия распространению идеологии неонацизма на территории РФ. Детали не раскрываются.

https://ria.ru/20221128/zaderzhanie-1834755952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр