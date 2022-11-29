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В Совбезе призвали улучшить работу спецслужб в условиях спецоперации - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/spetsoperatsiya-1834959407.html
В Совбезе призвали улучшить работу спецслужб в условиях спецоперации
В Совбезе призвали улучшить работу спецслужб в условиях спецоперации - РИА Новости, 29.11.2022
В Совбезе призвали улучшить работу спецслужб в условиях спецоперации
Эксперты Совета безопасности РФ считают необходимым в условиях специальной военной операции усилить эффективности работы российских правоохранительных органов и РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:38
2022-11-29T11:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ считают необходимым в условиях специальной военной операции усилить эффективности работы российских правоохранительных органов и спецслужб, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза."На заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете безопасности Российской Федерации, в частности, обращено внимание на усиливающиеся попытки вмешательства Запада во внутренние дела нашей страны. Отмечены стремления ряда иностранных государств дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в том числе путем активизации противоправной деятельности националистических и иных праворадикальных структур", - говорится в сообщении."В этой связи эксперты сделали акцент на необходимости повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, решающих задачи обеспечения государственной и общественной безопасности", - отмечается в сообщении.Был предложен ряд мер по недопущению манипуляции общественным мнением, а также использования информационно-коммуникационных технологий в целях распространения заведомо ложной информации и искажения объективных данных о ходе специальной военной операции. Кроме того, рассмотрены вопросы противодействия распространению идеологии неонацизма на территории РФ. Детали не раскрываются.
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безопасность, россия, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Совет Безопасности РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:38 29.11.2022
 
В Совбезе призвали улучшить работу спецслужб в условиях спецоперации

Эксперты Совбеза назвали необходимым улучшение работы спецслужб в условиях спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие артиллерийского расчета САУ выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ считают необходимым в условиях специальной военной операции усилить эффективности работы российских правоохранительных органов и спецслужб, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
"На заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете безопасности Российской Федерации, в частности, обращено внимание на усиливающиеся попытки вмешательства Запада во внутренние дела нашей страны. Отмечены стремления ряда иностранных государств дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в том числе путем активизации противоправной деятельности националистических и иных праворадикальных структур", - говорится в сообщении.
"В этой связи эксперты сделали акцент на необходимости повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, решающих задачи обеспечения государственной и общественной безопасности", - отмечается в сообщении.
Был предложен ряд мер по недопущению манипуляции общественным мнением, а также использования информационно-коммуникационных технологий в целях распространения заведомо ложной информации и искажения объективных данных о ходе специальной военной операции. Кроме того, рассмотрены вопросы противодействия распространению идеологии неонацизма на территории РФ. Детали не раскрываются.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСовет Безопасности РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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