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СФ в скором времени составит список кандидатур на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 29.11.2022
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СФ в скором времени составит список кандидатур на пост главы Счетной палаты
СФ в скором времени составит список кандидатур на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 29.11.2022
СФ в скором времени составит список кандидатур на пост главы Счетной палаты
Совет Федерации начнет в ближайшее время проводить консультации по кандидатурам на пост главы Счетной палаты, предложит их президенту до конца года, сообщил РИА РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:13
2022-11-29T10:35
россия
политика
совет федерации рф
счетная палата рф
сергей рябухин (сенатор)
госдума рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет Федерации начнет в ближайшее время проводить консультации по кандидатурам на пост главы Счетной палаты, предложит их президенту до конца года, сообщил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин."В ближайшее время начнем консультации по кандидатурам и, думаю, направим их президенту до конца года. Это важный вопрос, не терпящий отлагательств", - сказал он.Ранее Госдума представляла президенту список из не менее чем трёх кандидатур на должность главы Счетной палаты, президент выбирал из них одну и вносил на рассмотрение парламентариев. Согласно внесенным в Конституцию в 2020 году изменениям, теперь полномочия по назначению и отставке председателя Счетной палаты относятся к ведению Совфеда.
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россия, политика, совет федерации рф, счетная палата рф, сергей рябухин (сенатор), госдума рф
Россия, Политика, Совет Федерации РФ, Счетная палата РФ, Сергей Рябухин (сенатор), Госдума РФ
10:13 29.11.2022 (обновлено: 10:35 29.11.2022)
 
СФ в скором времени составит список кандидатур на пост главы Счетной палаты

Совфед направит президенту список кандидатур на пост главы Счетной палаты до конца года

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет Федерации начнет в ближайшее время проводить консультации по кандидатурам на пост главы Счетной палаты, предложит их президенту до конца года, сообщил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
"В ближайшее время начнем консультации по кандидатурам и, думаю, направим их президенту до конца года. Это важный вопрос, не терпящий отлагательств", - сказал он.
Ранее Госдума представляла президенту список из не менее чем трёх кандидатур на должность главы Счетной палаты, президент выбирал из них одну и вносил на рассмотрение парламентариев. Согласно внесенным в Конституцию в 2020 году изменениям, теперь полномочия по назначению и отставке председателя Счетной палаты относятся к ведению Совфеда.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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РоссияПолитикаСовет Федерации РФСчетная палата РФСергей Рябухин (сенатор)Госдума РФ
 
 
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