https://ria.ru/20221129/sovfed-1834940680.html

СФ в скором времени составит список кандидатур на пост главы Счетной палаты

СФ в скором времени составит список кандидатур на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 29.11.2022

СФ в скором времени составит список кандидатур на пост главы Счетной палаты

Совет Федерации начнет в ближайшее время проводить консультации по кандидатурам на пост главы Счетной палаты, предложит их президенту до конца года, сообщил РИА РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:13

2022-11-29T10:13

2022-11-29T10:35

россия

политика

совет федерации рф

счетная палата рф

сергей рябухин (сенатор)

госдума рф

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет Федерации начнет в ближайшее время проводить консультации по кандидатурам на пост главы Счетной палаты, предложит их президенту до конца года, сообщил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин."В ближайшее время начнем консультации по кандидатурам и, думаю, направим их президенту до конца года. Это важный вопрос, не терпящий отлагательств", - сказал он.Ранее Госдума представляла президенту список из не менее чем трёх кандидатур на должность главы Счетной палаты, президент выбирал из них одну и вносил на рассмотрение парламентариев. Согласно внесенным в Конституцию в 2020 году изменениям, теперь полномочия по назначению и отставке председателя Счетной палаты относятся к ведению Совфеда.

https://ria.ru/20221129/kudrin-1834939208.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, политика, совет федерации рф, счетная палата рф, сергей рябухин (сенатор), госдума рф