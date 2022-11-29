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Путин на совещании в среду обсудит с правительством зарплаты бюджетников - РИА Новости, 29.11.2022
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Путин на совещании в среду обсудит с правительством зарплаты бюджетников
Путин на совещании в среду обсудит с правительством зарплаты бюджетников - РИА Новости, 29.11.2022
Путин на совещании в среду обсудит с правительством зарплаты бюджетников
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, основной темой станет обсуждение зарплат бюджетников, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:04
2022-11-29T15:17
экономика
владимир путин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, основной темой станет обсуждение зарплат бюджетников, сообщает пресс-служба Кремля."Тридцатого ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение ситуации с зарплатами отдельных категорий работников бюджетной сферы, обозначенных указами 2012 года. С докладами выступят министр труда и социальной защиты России Котяков и председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Текслер", - говорится в сообщении.Кроме того, на заседании будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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экономика, владимир путин, россия, правительство рф
Экономика, Владимир Путин, Россия, Правительство РФ
15:04 29.11.2022 (обновлено: 15:17 29.11.2022)
 
Путин на совещании в среду обсудит с правительством зарплаты бюджетников

Президент Путин на совещании в среду обсудит с членами правительства зарплаты бюджетников

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, основной темой станет обсуждение зарплат бюджетников, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тридцатого ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение ситуации с зарплатами отдельных категорий работников бюджетной сферы, обозначенных указами 2012 года. С докладами выступят министр труда и социальной защиты России Котяков и председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Текслер", - говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Путин: Нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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