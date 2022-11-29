https://ria.ru/20221129/soveschanie-1835042450.html

Путин на совещании в среду обсудит с правительством зарплаты бюджетников

Путин на совещании в среду обсудит с правительством зарплаты бюджетников - РИА Новости, 29.11.2022

Путин на совещании в среду обсудит с правительством зарплаты бюджетников

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, основной темой станет обсуждение зарплат бюджетников, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:04

2022-11-29T15:04

2022-11-29T15:17

экономика

владимир путин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, основной темой станет обсуждение зарплат бюджетников, сообщает пресс-служба Кремля."Тридцатого ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение ситуации с зарплатами отдельных категорий работников бюджетной сферы, обозначенных указами 2012 года. С докладами выступят министр труда и социальной защиты России Котяков и председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Текслер", - говорится в сообщении.Кроме того, на заседании будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20221108/zarplata-1830053155.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, правительство рф