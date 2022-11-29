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Новый терминал аэропорта Сочи откроют к 2026 году - РИА Новости, 29.11.2022
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Туризм
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Новый терминал аэропорта Сочи откроют к 2026 году
Новый терминал аэропорта Сочи откроют к 2026 году - РИА Новости, 29.11.2022
Новый терминал аэропорта Сочи откроют к 2026 году
Новый терминал в аэропорту в Сочи может заработать уже к 2026 году, рассказал директор по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" Александр Никонов. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:31
2022-11-29T22:58
туризм
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новый терминал в аэропорту в Сочи может заработать уже к 2026 году, рассказал директор по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" Александр Никонов."В 2023 завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой инфраструктуры,", - отметил он.Согласно планам, добавил он, предполагается, что новые объекты будут введены в эксплуатацию уже к 2026 году.Как подчеркнул Никонов, инвестиции составили более 20 млрд рублей, большая часть - 15 млрд - пойдут на терминал и привокзальную площадь.
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Туризм, Сочи, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм
16:31 29.11.2022 (обновлено: 22:58 29.11.2022)
 
Новый терминал аэропорта Сочи откроют к 2026 году

Новый терминал аэропорта Сочи будет введен в эксплуатацию к 2026 году

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новый терминал в аэропорту в Сочи может заработать уже к 2026 году, рассказал директор по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" Александр Никонов.
"В 2023 завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой инфраструктуры,", - отметил он.
Согласно планам, добавил он, предполагается, что новые объекты будут введены в эксплуатацию уже к 2026 году.
Как подчеркнул Никонов, инвестиции составили более 20 млрд рублей, большая часть - 15 млрд - пойдут на терминал и привокзальную площадь.
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