https://ria.ru/20221129/sochi-1835059823.html

Новый терминал аэропорта Сочи откроют к 2026 году

Новый терминал аэропорта Сочи откроют к 2026 году - РИА Новости, 29.11.2022

Новый терминал аэропорта Сочи откроют к 2026 году

Новый терминал в аэропорту в Сочи может заработать уже к 2026 году, рассказал директор по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" Александр Никонов. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:31

2022-11-29T16:31

2022-11-29T22:58

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новый терминал в аэропорту в Сочи может заработать уже к 2026 году, рассказал директор по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" Александр Никонов."В 2023 завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой инфраструктуры,", - отметил он.Согласно планам, добавил он, предполагается, что новые объекты будут введены в эксплуатацию уже к 2026 году.Как подчеркнул Никонов, инвестиции составили более 20 млрд рублей, большая часть - 15 млрд - пойдут на терминал и привокзальную площадь.

https://ria.ru/20221125/domodedovo-1834272099.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, аэропорт, новости - туризм, туризм