https://ria.ru/20221129/sochi-1835059823.html
Новый терминал аэропорта Сочи откроют к 2026 году
Новый терминал аэропорта Сочи откроют к 2026 году - РИА Новости, 29.11.2022
Новый терминал аэропорта Сочи откроют к 2026 году
Новый терминал в аэропорту в Сочи может заработать уже к 2026 году, рассказал директор по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" Александр Никонов. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:31
2022-11-29T16:31
2022-11-29T22:58
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новый терминал в аэропорту в Сочи может заработать уже к 2026 году, рассказал директор по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" Александр Никонов."В 2023 завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой инфраструктуры,", - отметил он.Согласно планам, добавил он, предполагается, что новые объекты будут введены в эксплуатацию уже к 2026 году.Как подчеркнул Никонов, инвестиции составили более 20 млрд рублей, большая часть - 15 млрд - пойдут на терминал и привокзальную площадь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Сочи, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм
16:31 29.11.2022 (обновлено: 22:58 29.11.2022)
Новый терминал аэропорта Сочи откроют к 2026 году
Новый терминал аэропорта Сочи будет введен в эксплуатацию к 2026 году
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новый терминал в аэропорту в Сочи может заработать уже к 2026 году, рассказал директор по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" Александр Никонов.
"В 2023 завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой инфраструктуры,", - отметил он.
Согласно планам, добавил он, предполагается, что новые объекты будут введены в эксплуатацию уже к 2026 году.
Как подчеркнул Никонов, инвестиции составили более 20 млрд рублей, большая часть - 15 млрд - пойдут на терминал и привокзальную площадь.