https://ria.ru/20221129/snaryady-1835066332.html

На Украине начали выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра

На Украине начали выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра - РИА Новости, 29.11.2022

На Украине начали выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра

"Укроборонпром" начал выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили во вторник в Минобороны Украины. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:24

2022-11-29T16:24

2022-11-29T16:29

специальная военная операция на украине

укроборонпром

украина

алексей резников

в мире

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Укроборонпром" начал выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили во вторник в Минобороны Украины."Государственный концерн "Укроборонпром" подготовил ценные подарки для оккупантов. Первые 152-миллиметровые снаряды украинского производства дойдут до адресатов через несколько дней", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства обороны Украины.Ведомство публикует фотографию боеприпасов, предположительно, только что сошедших с конвейера.В ноябре министр обороны Украины Алексей Резников уже заявлял, что концерн начал производство боеприпасов советского образца, и обещал увеличить их производство.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221129/krym-1835060244.html

украина

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укроборонпром, украина, алексей резников, в мире