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На Украине начали выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/snaryady-1835066332.html
На Украине начали выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра
На Украине начали выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра - РИА Новости, 29.11.2022
На Украине начали выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра
"Укроборонпром" начал выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили во вторник в Минобороны Украины. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:24
2022-11-29T16:29
специальная военная операция на украине
укроборонпром
украина
алексей резников
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Укроборонпром" начал выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили во вторник в Минобороны Украины."Государственный концерн "Укроборонпром" подготовил ценные подарки для оккупантов. Первые 152-миллиметровые снаряды украинского производства дойдут до адресатов через несколько дней", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства обороны Украины.Ведомство публикует фотографию боеприпасов, предположительно, только что сошедших с конвейера.В ноябре министр обороны Украины Алексей Резников уже заявлял, что концерн начал производство боеприпасов советского образца, и обещал увеличить их производство.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20221129/krym-1835060244.html
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укроборонпром, украина, алексей резников, в мире
Специальная военная операция на Украине, Укроборонпром, Украина, Алексей Резников, В мире
16:24 29.11.2022 (обновлено: 16:29 29.11.2022)
 
На Украине начали выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра

Минобороны Украины сообщило о начале выпуска снарядов калибра 152 миллиметра

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Гаубицы - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Укроборонпром" начал выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили во вторник в Минобороны Украины.
"Государственный концерн "Укроборонпром" подготовил ценные подарки для оккупантов. Первые 152-миллиметровые снаряды украинского производства дойдут до адресатов через несколько дней", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства обороны Украины.
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Ведомство публикует фотографию боеприпасов, предположительно, только что сошедших с конвейера.
В ноябре министр обороны Украины Алексей Резников уже заявлял, что концерн начал производство боеприпасов советского образца, и обещал увеличить их производство.
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