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Проекты "России сегодня" стали лауреатами конкурса "СМИротворец"

Проекты "России сегодня" стали лауреатами конкурса "СМИротворец" - РИА Новости, 29.11.2022

Проекты "России сегодня" стали лауреатами конкурса "СМИротворец"

Программа радио Sputnik "Россия 2062" и фотопроект медиагруппы "Россия сегодня" "#ОткрываяРоссию" стали лауреатами Всероссийского конкурса "СМИротворец". РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T21:59

2022-11-29T21:59

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Программа радио Sputnik "Россия 2062" и фотопроект медиагруппы "Россия сегодня" "#ОткрываяРоссию" стали лауреатами Всероссийского конкурса "СМИротворец".Программа радио Sputnik "Россия 2062" авторов Бориса Акимова и Олега Степанова заняла второе место в номинации "ЭТНОзвук". Фотопроект медиагруппы "Россия сегодня" "#ОткрываяРоссию" завоевал "серебро" в номинации "Интернет".Серия программ "Россия 2062" рассказывает об уникальном российском проекте - супермаркете русской кухни и о современном сочинении былин и сказок."Каждую неделю на радио Sputnik мы беседуем о том, как обустроить в будущем страну-мечту. Но беседуем мы не с мечтателями, а c делателями. Это люди будущего, которые живут среди нас уже сейчас. Они восстанавливают традиции русской кухни, на место медитаций приносят былины и сказания, влюбляются в русский крайний север и строят там удивительную жизнь! Как писал когда-то Достоевский: "Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только… стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите…". Наши герои именно такие. Они творят и действуют прямо сейчас и своей жизнью приближают русское братство и мир", - рассказал автор программы "Россия 2062" Борис Акимов.Фотопроект"#ОткрываяРоссию" отражает всю красоту необъятной России. А также разнообразие природных ландшафтов, культур, языков и уникальность каждого уголка бескрайней страны. Проект создан медиагруппой "Россия сегодня"."Фотопроект "#ОткрываяРоссию" - командная работа медиагруппы, к которой были привлечены лучшие фотографы РИА Новости. Каждый регион о котором мы успели рассказать в проекте, освещен максимально широко, чтобы у зрителя было полноценное представление о крае, чтобы человек увидел какая разная Россия, захотел сам исследовать каждый уголок и лучше узнать страну и людей", – отметила продюсер Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Юлия Насртдинова.ХIV Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.Радио Sputnik — самая цитируемая радиостанция России в 2021 году. Сохранила свое лидерство в сентябре 2022 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ. С марта 2022 года радио Sputnik можно слушать в FM – на частотах 91,2 МГц в Москве и 91,5 МГц в Санкт-Петербурге."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20221125/pobediteli-1834317917.html

https://ria.ru/20221027/rossiya_segodnya-1827371093.html

https://ria.ru/20221122/fotokhost-1833170831.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

новости агентства, общество, риа новости, миа "россия сегодня"