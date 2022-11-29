20:04 29.11.2022 (обновлено: 20:09 29.11.2022)
ГП подготовила проект приказа о прекращении лицензии СМИ в случае нарушений
Генпрокуратура подготовила проект приказа о приостановлении работы СМИ в случае нарушений
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура России подготовила проект приказа с инструкцией, определяющей порядок подготовки требований о приостановлении деятельности, признании недействительной регистрации, лицензии или запрете СМИ в случае нарушения закона, соответствующий документ опубликован на сайте надзорного ведомства.
"Настоящая инструкция регулирует: порядок подготовки требования о приостановлении деятельности средства массовой информации; порядок подготовки требования о признании недействительной регистрации средства массовой информации и (или) прекращении действия лицензии на вещание; порядок принятия решения о запрете (ограничении) деятельности иностранного средства массовой информации на территории Российской Федерации", - сообщается в документе.
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В частности, как указывается в проекте приказа, основаниями для перечисленных мер прокуроров могут стать публикации, выдаваемые как правдивые, но на самом деле являющиеся недостоверными и создающими угрозу причинения вреда жизни или здоровью. Или если СМИ публикует фейковую информацию с данными о Вооруженных силах РФ или дискредитирует ВС РФ.
В списке также перечисляются публикации в неприличной форме, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ. Под внимание прокуроров также могут попасть материалы с призывами к несанкционированным публичным акциям и массовым нарушениям общественного порядка.
"Источниками сведений могут быть письменные и устные обращения граждан, организаций, должностных лиц, сообщения средств массовой информации, материалы проверок, гражданских и административных дел, дел об административных правонарушениях, а также иные открытые источники, в том числе информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети "Интернет", - поясняется в документе.
При выявлении нарушений, как следует из проекта инструкции, и наличии заключения соответствующими подразделениями Генпрокуратуры РФ в течение пяти рабочих дней, а при необходимости – незамедлительно, осуществляется подготовка проекта требования о приостановлении деятельности СМИ.
Требование о признании недействительной регистрации СМИ или прекращении действия лицензии на вещание незамедлительно направляется в Роскомнадзор, уточняется в документе. В то же время предполагается, что вопрос о возможности запрета или ограничениия деятельности иностранного СМИ в России предварительно будет согласовываться с российским МИД.