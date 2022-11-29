https://ria.ru/20221129/smi-1835125537.html

ГП подготовила проект приказа о прекращении лицензии СМИ в случае нарушений

ГП подготовила проект приказа о прекращении лицензии СМИ в случае нарушений - РИА Новости, 29.11.2022

ГП подготовила проект приказа о прекращении лицензии СМИ в случае нарушений

Генеральная прокуратура России подготовила проект приказа с инструкцией, определяющей порядок подготовки требований о приостановлении деятельности, признании... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T20:04

2022-11-29T20:04

2022-11-29T20:09

общество

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура России подготовила проект приказа с инструкцией, определяющей порядок подготовки требований о приостановлении деятельности, признании недействительной регистрации, лицензии или запрете СМИ в случае нарушения закона, соответствующий документ опубликован на сайте надзорного ведомства."Настоящая инструкция регулирует: порядок подготовки требования о приостановлении деятельности средства массовой информации; порядок подготовки требования о признании недействительной регистрации средства массовой информации и (или) прекращении действия лицензии на вещание; порядок принятия решения о запрете (ограничении) деятельности иностранного средства массовой информации на территории Российской Федерации", - сообщается в документе.В частности, как указывается в проекте приказа, основаниями для перечисленных мер прокуроров могут стать публикации, выдаваемые как правдивые, но на самом деле являющиеся недостоверными и создающими угрозу причинения вреда жизни или здоровью. Или если СМИ публикует фейковую информацию с данными о Вооруженных силах РФ или дискредитирует ВС РФ.В списке также перечисляются публикации в неприличной форме, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ. Под внимание прокуроров также могут попасть материалы с призывами к несанкционированным публичным акциям и массовым нарушениям общественного порядка.При выявлении нарушений, как следует из проекта инструкции, и наличии заключения соответствующими подразделениями Генпрокуратуры РФ в течение пяти рабочих дней, а при необходимости – незамедлительно, осуществляется подготовка проекта требования о приостановлении деятельности СМИ.Требование о признании недействительной регистрации СМИ или прекращении действия лицензии на вещание незамедлительно направляется в Роскомнадзор, уточняется в документе. В то же время предполагается, что вопрос о возможности запрета или ограничениия деятельности иностранного СМИ в России предварительно будет согласовываться с российским МИД.

https://ria.ru/20221125/inoagenty-1834320482.html

https://ria.ru/20221129/akkreditatsiya-1835115571.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)