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Назван способ избавиться от слежки через телефон и засекретить все данные
Назван способ избавиться от слежки через телефон и засекретить все данные - РИА Новости, 29.11.2022
Назван способ избавиться от слежки через телефон и засекретить все данные
Чтобы не стать объектом шпионажа, при установке мобильного приложения следует ограничить его доступ к конфиденциальным данным, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T03:15
2022-11-29T03:15
2022-11-29T03:20
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Чтобы не стать объектом шпионажа, при установке мобильного приложения следует ограничить его доступ к конфиденциальным данным, рассказал в интервью агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Павел Коростелев.По его словам, нежелательные разрешения можно убрать в настройках смартфона. Кроме того, при вводе персональных данных через браузер следует проверить безопасность соединения.Корстелев также порекомендовал включать Wi-Fi и Bluetooth только в момент их использования и стараться не доверять общественной беспроводной сети.Помимо этого, следует зашифровать конфиденциальные данные на случай утери гаджета, отметил эксперт. Для этого необходимо перейти в раздел "Touch ID и код-пароль" (iOS) или "Безопасность" (Android).
https://ria.ru/20221126/shpion-1834388788.html
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общество, технологии, россия, apple ios, google android
Общество, Технологии, Россия, Apple iOS, Google Android
03:15 29.11.2022 (обновлено: 03:20 29.11.2022)
Назван способ избавиться от слежки через телефон и засекретить все данные
Эксперт Коростелев посоветовал ограничивать доступ к данным для новых приложений