Рейтинг@Mail.ru
Назван способ избавиться от слежки через телефон и засекретить все данные - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/slezhka-1834905684.html
Назван способ избавиться от слежки через телефон и засекретить все данные
Назван способ избавиться от слежки через телефон и засекретить все данные - РИА Новости, 29.11.2022
Назван способ избавиться от слежки через телефон и засекретить все данные
Чтобы не стать объектом шпионажа, при установке мобильного приложения следует ограничить его доступ к конфиденциальным данным, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T03:15
2022-11-29T03:20
общество
технологии
россия
apple ios
google android
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_0:0:4365:2455_1920x0_80_0_0_d7edab292a1fc4c24978de43968c55a4.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Чтобы не стать объектом шпионажа, при установке мобильного приложения следует ограничить его доступ к конфиденциальным данным, рассказал в интервью агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Павел Коростелев.По его словам, нежелательные разрешения можно убрать в настройках смартфона. Кроме того, при вводе персональных данных через браузер следует проверить безопасность соединения.Корстелев также порекомендовал включать Wi-Fi и Bluetooth только в момент их использования и стараться не доверять общественной беспроводной сети.Помимо этого, следует зашифровать конфиденциальные данные на случай утери гаджета, отметил эксперт. Для этого необходимо перейти в раздел "Touch ID и код-пароль" (iOS) или "Безопасность" (Android).
https://ria.ru/20221126/shpion-1834388788.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_490:0:4365:2906_1920x0_80_0_0_bd581b11fe2c7942edc7e86b3818dcad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, apple ios, google android
Общество, Технологии, Россия, Apple iOS, Google Android
03:15 29.11.2022 (обновлено: 03:20 29.11.2022)
 
Назван способ избавиться от слежки через телефон и засекретить все данные

Эксперт Коростелев посоветовал ограничивать доступ к данным для новых приложений

© Pixabay / TeroVesalainenСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Pixabay / TeroVesalainen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Чтобы не стать объектом шпионажа, при установке мобильного приложения следует ограничить его доступ к конфиденциальным данным, рассказал в интервью агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Павел Коростелев.
По его словам, нежелательные разрешения можно убрать в настройках смартфона. Кроме того, при вводе персональных данных через браузер следует проверить безопасность соединения.
"Во-первых, нужно проверить, есть ли в адресной строке значок замка, который означает безопасное соединение и наличие сертификата безопасности. Во-вторых, всегда выходите из аккаунта и закрывайте сайт после совершения операции", — пояснил собеседник агентства.
Корстелев также порекомендовал включать Wi-Fi и Bluetooth только в момент их использования и стараться не доверять общественной беспроводной сети.
Помимо этого, следует зашифровать конфиденциальные данные на случай утери гаджета, отметил эксперт. Для этого необходимо перейти в раздел "Touch ID и код-пароль" (iOS) или "Безопасность" (Android).
Смартфоны на деревянном столе - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 02:17
Назван способ, как обнаружить "шпиона" в вашем телефоне
 
ОбществоТехнологииРоссияApple iOSGoogle Android
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала