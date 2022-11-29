https://ria.ru/20221129/slezhka-1834905684.html

Назван способ избавиться от слежки через телефон и засекретить все данные

Назван способ избавиться от слежки через телефон и засекретить все данные - РИА Новости, 29.11.2022

Назван способ избавиться от слежки через телефон и засекретить все данные

Чтобы не стать объектом шпионажа, при установке мобильного приложения следует ограничить его доступ к конфиденциальным данным, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T03:15

2022-11-29T03:15

2022-11-29T03:20

общество

технологии

россия

apple ios

google android

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_0:0:4365:2455_1920x0_80_0_0_d7edab292a1fc4c24978de43968c55a4.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Чтобы не стать объектом шпионажа, при установке мобильного приложения следует ограничить его доступ к конфиденциальным данным, рассказал в интервью агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Павел Коростелев.По его словам, нежелательные разрешения можно убрать в настройках смартфона. Кроме того, при вводе персональных данных через браузер следует проверить безопасность соединения.Корстелев также порекомендовал включать Wi-Fi и Bluetooth только в момент их использования и стараться не доверять общественной беспроводной сети.Помимо этого, следует зашифровать конфиденциальные данные на случай утери гаджета, отметил эксперт. Для этого необходимо перейти в раздел "Touch ID и код-пароль" (iOS) или "Безопасность" (Android).

https://ria.ru/20221126/shpion-1834388788.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, apple ios, google android