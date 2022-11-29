https://ria.ru/20221129/siriya-1835123205.html

Китай призвал Израиль и Турцию прекратить атаки на Сирию

Китай призвал Израиль и Турцию прекратить атаки на Сирию - РИА Новости, 29.11.2022

Китай призвал Израиль и Турцию прекратить атаки на Сирию

Китай призывает Турцию и Израиль немедленно прекратить атаки на Сирию, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T19:43

2022-11-29T19:43

2022-11-29T19:51

в мире

китай

израиль

турция

оон

цены на нефть

гэн шуан

сирия

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ООН, 29 ноя - РИА Новости. Китай призывает Турцию и Израиль немедленно прекратить атаки на Сирию, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.По его словам, все эти акты грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии и могут привести к эскалации и расползанию сирийского конфликта."Китай выражает свою глубокую обеспокоенность. Мы призываем Турцию и Израиль немедленно прекратить трансграничные атаки, избегать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации, и придерживаться диалога для решения соответствующих вопросов", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221129/siriya-1834985782.html

китай

израиль

турция

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, китай, израиль, турция, оон, цены на нефть, гэн шуан, сирия