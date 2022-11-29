Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал Израиль и Турцию прекратить атаки на Сирию - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/siriya-1835123205.html
Китай призвал Израиль и Турцию прекратить атаки на Сирию
Китай призвал Израиль и Турцию прекратить атаки на Сирию - РИА Новости, 29.11.2022
Китай призвал Израиль и Турцию прекратить атаки на Сирию
Китай призывает Турцию и Израиль немедленно прекратить атаки на Сирию, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:43
2022-11-29T19:51
в мире
китай
израиль
турция
оон
цены на нефть
гэн шуан
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564531859_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_39ce167ef1f1e537373f7ae45907b678.jpg
ООН, 29 ноя - РИА Новости. Китай призывает Турцию и Израиль немедленно прекратить атаки на Сирию, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.По его словам, все эти акты грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии и могут привести к эскалации и расползанию сирийского конфликта."Китай выражает свою глубокую обеспокоенность. Мы призываем Турцию и Израиль немедленно прекратить трансграничные атаки, избегать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации, и придерживаться диалога для решения соответствующих вопросов", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221129/siriya-1834985782.html
китай
израиль
турция
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564531859_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_3b8d0cf151051df105e7767437741f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, израиль, турция, оон, цены на нефть, гэн шуан, сирия
В мире, Китай, Израиль, Турция, ООН, Цены на нефть, Гэн Шуан, Сирия
19:43 29.11.2022 (обновлено: 19:51 29.11.2022)
 
Китай призвал Израиль и Турцию прекратить атаки на Сирию

Зампостпреда в ООН Шуан: Китай призвал Израиль и Турцию прекратить атаки на Сирию

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в медиабанкГород Мааррат-эн-Нууман в Сирии, освобожденный от боевиков
Город Мааррат-эн-Нууман в Сирии, освобожденный от боевиков - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в медиабанк
Город Мааррат-эн-Нууман в Сирии, освобожденный от боевиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 ноя - РИА Новости. Китай призывает Турцию и Израиль немедленно прекратить атаки на Сирию, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
"Мы должны твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Ситуация в сфере безопасности в Сирии продолжает оставаться нестабильной. Турция нанесла авиаудары по Сирии и объявила, что проведет наземную операцию против Сирии. Израильские авиаудары по Сирии также продолжились", - сказал Гэн Шуан на заседании СБ ООН.
По его словам, все эти акты грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии и могут привести к эскалации и расползанию сирийского конфликта.
"Китай выражает свою глубокую обеспокоенность. Мы призываем Турцию и Израиль немедленно прекратить трансграничные атаки, избегать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации, и придерживаться диалога для решения соответствующих вопросов", - подчеркнул он.
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 12:44Война в Сирии
В Анкаре заявили, что продолжают диалог с Сирией на уровне разведок
 
В миреКитайИзраильТурцияООНЦены на нефтьГэн ШуанСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала