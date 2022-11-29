https://ria.ru/20221129/siriya-1835123205.html
Китай призвал Израиль и Турцию прекратить атаки на Сирию
Китай призвал Израиль и Турцию прекратить атаки на Сирию - РИА Новости, 29.11.2022
Китай призвал Израиль и Турцию прекратить атаки на Сирию
Китай призывает Турцию и Израиль немедленно прекратить атаки на Сирию, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:43
2022-11-29T19:43
2022-11-29T19:51
в мире
китай
израиль
турция
оон
цены на нефть
гэн шуан
сирия
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ООН, 29 ноя - РИА Новости. Китай призывает Турцию и Израиль немедленно прекратить атаки на Сирию, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.По его словам, все эти акты грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии и могут привести к эскалации и расползанию сирийского конфликта."Китай выражает свою глубокую обеспокоенность. Мы призываем Турцию и Израиль немедленно прекратить трансграничные атаки, избегать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации, и придерживаться диалога для решения соответствующих вопросов", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221129/siriya-1834985782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, израиль, турция, оон, цены на нефть, гэн шуан, сирия
В мире, Китай, Израиль, Турция, ООН, Цены на нефть, Гэн Шуан, Сирия
19:43 29.11.2022 (обновлено: 19:51 29.11.2022)
Китай призвал Израиль и Турцию прекратить атаки на Сирию
Зампостпреда в ООН Шуан: Китай призвал Израиль и Турцию прекратить атаки на Сирию
ООН, 29 ноя - РИА Новости. Китай призывает Турцию и Израиль немедленно прекратить атаки на Сирию, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
"Мы должны твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Ситуация в сфере безопасности в Сирии продолжает оставаться нестабильной. Турция нанесла авиаудары по Сирии и объявила, что проведет наземную операцию против Сирии. Израильские авиаудары по Сирии также продолжились", - сказал Гэн Шуан на заседании СБ ООН.
По его словам, все эти акты грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии и могут привести к эскалации и расползанию сирийского конфликта.
"Китай выражает свою глубокую обеспокоенность. Мы призываем Турцию и Израиль немедленно прекратить трансграничные атаки, избегать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации, и придерживаться диалога для решения соответствующих вопросов", - подчеркнул он.