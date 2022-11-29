Рейтинг@Mail.ru
Немецкий депутат заявил, что Шольц испугался России и отказал Украине - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/sholts-1834914700.html
Немецкий депутат заявил, что Шольц испугался России и отказал Украине
Немецкий депутат заявил, что Шольц испугался России и отказал Украине - РИА Новости, 29.11.2022
Немецкий депутат заявил, что Шольц испугался России и отказал Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки, опасаясь реакции России, заявил в интервью ntv.de депутат бундестага от ХДС, полковник в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T05:08
2022-11-29T05:08
в мире
олаф шольц
бундестаг германии
т-72 "урал"
хдс/хсс
нато
россия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_0:106:2470:1495_1920x0_80_0_0_f9c37c5e8ba084a4c1c335c4f26ecca5.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки, опасаясь реакции России, заявил в интервью ntv.de депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер.Кроме того, он раскритиковал заявление главы немецкого правительства о том, что Берлин не станет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО."Шольц сам заставил себя "действовать в одиночку". Испания, среди прочего, &lt;...&gt; неофициально говорила с Германией о поставках танков", — отметил Кизеветтер.Депутат также напомнил, что ФРГ месяцами игнорировала просьбу поставить Польше танки Leopard взамен обещанных Киеву польских Т-72.Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее выступал с предложением создать "танковый альянс", целью которого станет передача Киеву сотен немецких боевых машин Leopard 2. Шольц в ответ отверг эту идею, объяснив свое решение необходимостью "избежать односторонних действий".Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221123/dzhonson-1833529046.html
https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830982054.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_310:0:2470:1620_1920x0_80_0_0_da42b1f400d709e9635eba43f2df07f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, бундестаг германии, т-72 "урал", хдс/хсс, нато, россия, германия, украина, владимир путин
В мире, Олаф Шольц, Бундестаг Германии, Т-72 "Урал", ХДС/ХСС, НАТО, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин
05:08 29.11.2022
 
Немецкий депутат заявил, что Шольц испугался России и отказал Украине

Депутат Кизеветтер: отказ Шольца передать Украине танки вызван его страхом перед Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки, опасаясь реакции России, заявил в интервью ntv.de депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер.
"На мой взгляд, канцлера встревожила распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией (со стороны Берлина. — Прим. ред.)", — предположил парламентарий.
Кроме того, он раскритиковал заявление главы немецкого правительства о том, что Берлин не станет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО.
"Шольц сам заставил себя "действовать в одиночку". Испания, среди прочего, <...> неофициально говорила с Германией о поставках танков", — отметил Кизеветтер.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 04:10
Джонсон: Германия до начала СВО считала лучшим исходом поражение Украины
Депутат также напомнил, что ФРГ месяцами игнорировала просьбу поставить Польше танки Leopard взамен обещанных Киеву польских Т-72.
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее выступал с предложением создать "танковый альянс", целью которого станет передача Киеву сотен немецких боевых машин Leopard 2. Шольц в ответ отверг эту идею, объяснив свое решение необходимостью "избежать односторонних действий".
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 23:49
Шольц заявил, что ФРГ намеренно не вводила санкции против российского газа
 
В миреОлаф ШольцБундестаг ГерманииТ-72 "Урал"ХДС/ХССНАТОРоссияГерманияУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала