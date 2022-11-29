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Немецкий депутат заявил, что Шольц испугался России и отказал Украине

Немецкий депутат заявил, что Шольц испугался России и отказал Украине - РИА Новости, 29.11.2022

Немецкий депутат заявил, что Шольц испугался России и отказал Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки, опасаясь реакции России, заявил в интервью ntv.de депутат бундестага от ХДС, полковник в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T05:08

2022-11-29T05:08

2022-11-29T05:08

в мире

олаф шольц

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки, опасаясь реакции России, заявил в интервью ntv.de депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер.Кроме того, он раскритиковал заявление главы немецкого правительства о том, что Берлин не станет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО."Шольц сам заставил себя "действовать в одиночку". Испания, среди прочего, <...> неофициально говорила с Германией о поставках танков", — отметил Кизеветтер.Депутат также напомнил, что ФРГ месяцами игнорировала просьбу поставить Польше танки Leopard взамен обещанных Киеву польских Т-72.Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее выступал с предложением создать "танковый альянс", целью которого станет передача Киеву сотен немецких боевых машин Leopard 2. Шольц в ответ отверг эту идею, объяснив свое решение необходимостью "избежать односторонних действий".Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221123/dzhonson-1833529046.html

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в мире, олаф шольц, бундестаг германии, т-72 "урал", хдс/хсс, нато, россия, германия, украина, владимир путин