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В России решили одну из проблем электроники нового поколения - РИА Новости, 29.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221129/sgu-1834726767.html
В России решили одну из проблем электроники нового поколения
В России решили одну из проблем электроники нового поколения - РИА Новости, 29.11.2022
В России решили одну из проблем электроники нового поколения
Одну из важных проблем в разработке новейших электронных компонентов для управления током, основанных на квантовых эффектах, решили ученые СГУ. По их словам,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T09:00
2022-11-29T09:00
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
россия
scientific reports
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
саратов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Одну из важных проблем в разработке новейших электронных компонентов для управления током, основанных на квантовых эффектах, решили ученые СГУ. По их словам, проведенные расчеты радиационного теплового обмена позволят сделать перспективные приборы более эффективными и долговечными. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.Сверхминиатюрные усилители и генераторы на эффекте квантового резонансного туннелирования электронов – перспективные приборы для управления током. По структуре они аналогичны "старинным" вакуумным лампам, но не требуют вакуума из-за нанометровых размеров, объяснили ученые.По словам авторов иследования, отличительная особенность резонансно-туннельных приборов по сравнению с современными полупроводниковыми аналогами – возможность управления токами выше в 10000-1000000 раз из расчета на единицу площади устройства.Эти приборы, как объяснили специалисты, имеют самые широкие перспективы применения практически во всех областях современной электроники. В первую очередь они будут востребованы в передовых системах связи и радиолокации, а также при создании экранов и диодов нового поколения.Команда ученых Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, занятая активной разработкой резонансно-туннельных приборов, решила одну из проблем в проектировании электронных компонентов этого класса.Так как сетку, управляющую током в резонансно-туннельных приборах, предполагается изготавливать из углеродных нанотрубок, необходимы расчеты того, какую роль в общем энергетическом балансе прибора играет обмен теплом между ними, объяснили ученые."Расстояния между элементами прибора составляют всего несколько нанометров, поэтому, кроме обычной теплопроводности, большую роль в энергетическом балансе может играть передача тепла за счет электромагнитных волн ближнего поля, так называемый радиационный тепловой обмен", – отметила Глухова.Специалисты СГУ смогли установить зависимость радиационного теплового обмена между углеродными нанотрубками от того, обладают ли они полупроводниковыми свойствами или металлическими. Ученым также удалось найти решение задачи для сложной геометрии с учетом динамической поверхностной проводимости у нанотрубок.В дальнейшем научный коллектив намерен разработать методики учета нестационарных явлений теплообмена в резонансно-туннельных структурах полевой эмиссионной электроники.Исследование выполнено при поддержке Российского фонда научных исследований. Направление, в рамках которого проводится данное исследование, входит в стратегический проект Саратовского государственного университета "ИКТ - электроника" программы "Приоритет-2030".
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университетская наука, навигатор абитуриента, россия, scientific reports, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , саратов
Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Scientific Reports, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Саратов
09:00 29.11.2022
 

В России решили одну из проблем электроники нового поколения

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСотрудник лаборатории работает над микроэлектроникой
Сотрудник лаборатории работает над микроэлектроникой - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Одну из важных проблем в разработке новейших электронных компонентов для управления током, основанных на квантовых эффектах, решили ученые СГУ. По их словам, проведенные расчеты радиационного теплового обмена позволят сделать перспективные приборы более эффективными и долговечными. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.
Сверхминиатюрные усилители и генераторы на эффекте квантового резонансного туннелирования электронов – перспективные приборы для управления током. По структуре они аналогичны "старинным" вакуумным лампам, но не требуют вакуума из-за нанометровых размеров, объяснили ученые.
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Эти приборы, как объяснили специалисты, имеют самые широкие перспективы применения практически во всех областях современной электроники. В первую очередь они будут востребованы в передовых системах связи и радиолокации, а также при создании экранов и диодов нового поколения.
Команда ученых Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, занятая активной разработкой резонансно-туннельных приборов, решила одну из проблем в проектировании электронных компонентов этого класса.

"Прохождение тока высокой плотности через миниатюрные электроды вызывает их нагрев и может привести к выгоранию, поэтому при проектировании наноразмерного триода необходимо детально рассчитать энергетический баланс прибора, иначе он получится низкоэффективным или не получится вовсе", – объяснила заведующая кафедры радиотехники и электродинамики СГУ Ольга Глухова.

Так как сетку, управляющую током в резонансно-туннельных приборах, предполагается изготавливать из углеродных нанотрубок, необходимы расчеты того, какую роль в общем энергетическом балансе прибора играет обмен теплом между ними, объяснили ученые.
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУВизуализация графена
Визуализация графена
1 из 3
Визуализация графена
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУМихаил Владимирович Давидович демонстрирует визуализацию графена
Михаил Владимирович Давидович демонстрирует визуализацию графена
2 из 3
Михаил Владимирович Давидович демонстрирует визуализацию графена
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУПрофессор кафедры радиотехники и электродинамики Михаил Владимирович Давидович за работой
Профессор кафедры радиотехники и электродинамики Михаил Владимирович Давидович за работой
3 из 3
Профессор кафедры радиотехники и электродинамики Михаил Владимирович Давидович за работой
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ
1 из 3
Визуализация графена
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ
2 из 3
Михаил Владимирович Давидович демонстрирует визуализацию графена
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ
3 из 3
Профессор кафедры радиотехники и электродинамики Михаил Владимирович Давидович за работой
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ
"Расстояния между элементами прибора составляют всего несколько нанометров, поэтому, кроме обычной теплопроводности, большую роль в энергетическом балансе может играть передача тепла за счет электромагнитных волн ближнего поля, так называемый радиационный тепловой обмен", – отметила Глухова.
Специалисты СГУ смогли установить зависимость радиационного теплового обмена между углеродными нанотрубками от того, обладают ли они полупроводниковыми свойствами или металлическими. Ученым также удалось найти решение задачи для сложной геометрии с учетом динамической поверхностной проводимости у нанотрубок.
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Исследование выполнено при поддержке Российского фонда научных исследований. Направление, в рамках которого проводится данное исследование, входит в стратегический проект Саратовского государственного университета "ИКТ - электроника" программы "Приоритет-2030".
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