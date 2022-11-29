https://ria.ru/20221129/sgu-1834726767.html

В России решили одну из проблем электроники нового поколения

В России решили одну из проблем электроники нового поколения - РИА Новости, 29.11.2022

В России решили одну из проблем электроники нового поколения

Одну из важных проблем в разработке новейших электронных компонентов для управления током, основанных на квантовых эффектах, решили ученые СГУ. По их словам,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T09:00

2022-11-29T09:00

2022-11-29T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

россия

scientific reports

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

саратов

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Одну из важных проблем в разработке новейших электронных компонентов для управления током, основанных на квантовых эффектах, решили ученые СГУ. По их словам, проведенные расчеты радиационного теплового обмена позволят сделать перспективные приборы более эффективными и долговечными. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.Сверхминиатюрные усилители и генераторы на эффекте квантового резонансного туннелирования электронов – перспективные приборы для управления током. По структуре они аналогичны "старинным" вакуумным лампам, но не требуют вакуума из-за нанометровых размеров, объяснили ученые.По словам авторов иследования, отличительная особенность резонансно-туннельных приборов по сравнению с современными полупроводниковыми аналогами – возможность управления токами выше в 10000-1000000 раз из расчета на единицу площади устройства.Эти приборы, как объяснили специалисты, имеют самые широкие перспективы применения практически во всех областях современной электроники. В первую очередь они будут востребованы в передовых системах связи и радиолокации, а также при создании экранов и диодов нового поколения.Команда ученых Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, занятая активной разработкой резонансно-туннельных приборов, решила одну из проблем в проектировании электронных компонентов этого класса.Так как сетку, управляющую током в резонансно-туннельных приборах, предполагается изготавливать из углеродных нанотрубок, необходимы расчеты того, какую роль в общем энергетическом балансе прибора играет обмен теплом между ними, объяснили ученые."Расстояния между элементами прибора составляют всего несколько нанометров, поэтому, кроме обычной теплопроводности, большую роль в энергетическом балансе может играть передача тепла за счет электромагнитных волн ближнего поля, так называемый радиационный тепловой обмен", – отметила Глухова.Специалисты СГУ смогли установить зависимость радиационного теплового обмена между углеродными нанотрубками от того, обладают ли они полупроводниковыми свойствами или металлическими. Ученым также удалось найти решение задачи для сложной геометрии с учетом динамической поверхностной проводимости у нанотрубок.В дальнейшем научный коллектив намерен разработать методики учета нестационарных явлений теплообмена в резонансно-туннельных структурах полевой эмиссионной электроники.Исследование выполнено при поддержке Российского фонда научных исследований. Направление, в рамках которого проводится данное исследование, входит в стратегический проект Саратовского государственного университета "ИКТ - электроника" программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221013/urfu-1823405791.html

https://ria.ru/20221125/volggtu-1833920668.html

https://ria.ru/20221017/tpu-1823044359.html

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университетская наука, навигатор абитуриента, россия, scientific reports, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , саратов