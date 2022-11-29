https://ria.ru/20221129/semago-1834957192.html
Умерла актриса Театра Луны Наталия Семаго
Умерла актриса Театра Луны Наталия Семаго - РИА Новости, 29.11.2022
Умерла актриса Театра Луны Наталия Семаго
Актриса Театра Луны Наталия Семаго умерла в 37 лет, сообщили РИА Новости в учреждении. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:45
2022-11-29T11:45
2022-11-29T13:40
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Актриса Театра Луны Наталия Семаго умерла в 37 лет, сообщили РИА Новости в учреждении. В учреждении отметили, что помогут организовать похороны и церемонию прощания с актрисой.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, тело артистки нашел ребенок в квартире в центре Москвы."Смерть женщины не носит криминальный характер", — отметил собеседник агентства.Наталия Семаго родилась в 1984 году в Павлодаре, Казахстан. В 2000 году выиграла конкурс красоты "Мисс Казахстан". Окончила ВГИК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр луны, театр, знаменитости
Культура, Новости культуры, Театр Луны, Театр, Знаменитости
11:45 29.11.2022 (обновлено: 13:40 29.11.2022)
Умерла актриса Театра Луны Наталия Семаго
Театр Луны подтвердил сообщения о смерти актрисы и мисс Казахстан — 2000 Семаго в 37 лет
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Актриса Театра Луны Наталия Семаго умерла в 37 лет, сообщили РИА Новости в учреждении.
"Причин пока не знаем, скоропостижно как-то… Наверное, тромб. Будем ждать заключение судмедэкспертов", — сказали в театре.
В учреждении отметили, что помогут организовать похороны и церемонию прощания с актрисой.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, тело артистки нашел ребенок в квартире в центре Москвы.
"Смерть женщины не носит криминальный характер", — отметил собеседник агентства.
Наталия Семаго родилась в 1984 году в Павлодаре, Казахстан. В 2000 году выиграла конкурс красоты "Мисс Казахстан". Окончила ВГИК.