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Умерла актриса Театра Луны Наталия Семаго - РИА Новости, 29.11.2022
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Культура
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Умерла актриса Театра Луны Наталия Семаго
Умерла актриса Театра Луны Наталия Семаго - РИА Новости, 29.11.2022
Умерла актриса Театра Луны Наталия Семаго
Актриса Театра Луны Наталия Семаго умерла в 37 лет, сообщили РИА Новости в учреждении. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:45
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Актриса Театра Луны Наталия Семаго умерла в 37 лет, сообщили РИА Новости в учреждении. В учреждении отметили, что помогут организовать похороны и церемонию прощания с актрисой.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, тело артистки нашел ребенок в квартире в центре Москвы."Смерть женщины не носит криминальный характер", — отметил собеседник агентства.Наталия Семаго родилась в 1984 году в Павлодаре, Казахстан. В 2000 году выиграла конкурс красоты "Мисс Казахстан". Окончила ВГИК.
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новости культуры, театр луны, театр, знаменитости
Культура, Новости культуры, Театр Луны, Театр, Знаменитости
11:45 29.11.2022 (обновлено: 13:40 29.11.2022)
 
Умерла актриса Театра Луны Наталия Семаго

Театр Луны подтвердил сообщения о смерти актрисы и мисс Казахстан — 2000 Семаго в 37 лет

© Фото : Театр ЛуныАктриса Наталия Семаго (Стешенко)
Актриса Наталия Семаго (Стешенко) - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Театр Луны
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Актриса Театра Луны Наталия Семаго умерла в 37 лет, сообщили РИА Новости в учреждении.

"Причин пока не знаем, скоропостижно как-то… Наверное, тромб. Будем ждать заключение судмедэкспертов", — сказали в театре.

В учреждении отметили, что помогут организовать похороны и церемонию прощания с актрисой.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, тело артистки нашел ребенок в квартире в центре Москвы.

"Смерть женщины не носит криминальный характер", — отметил собеседник агентства.
Наталия Семаго родилась в 1984 году в Павлодаре, Казахстан. В 2000 году выиграла конкурс красоты "Мисс Казахстан". Окончила ВГИК.
 
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