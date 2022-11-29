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Умерла актриса Театра Луны Наталия Семаго

Умерла актриса Театра Луны Наталия Семаго - РИА Новости, 29.11.2022

Умерла актриса Театра Луны Наталия Семаго

Актриса Театра Луны Наталия Семаго умерла в 37 лет, сообщили РИА Новости в учреждении. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:45

2022-11-29T11:45

2022-11-29T13:40

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Актриса Театра Луны Наталия Семаго умерла в 37 лет, сообщили РИА Новости в учреждении. В учреждении отметили, что помогут организовать похороны и церемонию прощания с актрисой.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, тело артистки нашел ребенок в квартире в центре Москвы."Смерть женщины не носит криминальный характер", — отметил собеседник агентства.Наталия Семаго родилась в 1984 году в Павлодаре, Казахстан. В 2000 году выиграла конкурс красоты "Мисс Казахстан". Окончила ВГИК.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр луны, театр, знаменитости